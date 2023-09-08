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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.3 6 114 оценок

Разработчики Baldur's Gate 3 работают над фоторежимом и дальнейшими улучшениями производительности

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butcher69
Новости

Baldur's Gate 3 вышла и для PS5, и хотя за последние несколько недель она уже получила всеобщее одобрение во всех уголках планеты, разработчик Larian Studios продолжает работать над дальнейшими дополнениями и улучшениями для ролевой игры.

Так, директор Larian Studios по издательской деятельности Майкл Даус (Michael Douse) в своем твиттере подтвердил, что компания работает над "еще большим улучшением производительности" игры. Кроме того, он подтвердил, что добавление фоторежима в игру также "находится в списке".

Кроме того, в разработке находится еще несколько функций и улучшений для ролевой игры. Ранее Даус подтвердил, что Larian работает над тем, чтобы позволить игрокам изменять внешность персонажа после его создания, а недавно он также заявил, что в разработке находится поддержка кроссплатформенного кооператива.

Baldur's Gate 3 доступна на PS5 и ПК.

23
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
KIIIL

Жалобы геймеров на производительность:

Larian Studios(baldur's gate 3) - работает над "еще большим улучшением производительности" игры.

Тод Говард(Starfield) - «Мы оптимизировали её, и она работает отлично. Вам просто нужно обновить ПК "

небольшое сравнение .

33
Лобо

Одни делают для фанатов другие для инвесторов

17
DeadRemix

Видать нужна 5090 что бы норм шла

0
Купи Starfield

Фоторежим это хорошо, в игре трудновато поймать нужный ракурс, а я хочу пофоткаться без одежды в сексуальных позах.

5
Feskir

ах ты маленький извращенец, одобряю

5
Saert_2020

обнимемся и вместе пофоткаемся ?

1
Купи Starfield Saert_2020

Ох, я боюсь, моя половинка тебя за это разрубит на две половинки😂

0
Low Rider944

а FSR 2?

1
arasaka02

Тоже жду фср2, надеюсь скоро добавят

1
Mad_cloud

Работа кипит

1
Manver

Надеюсь и про концовки не забудут

1
Микола Ларионов

Только расу менять не надо. Хотя, я в игре спокойно бегаю с тегами не своей расы, и кстати, у некоторых рас диалоги интересные выходят. Это так, для справки. Просто как-то не очень логично будет, если играл к примеру, халфлингом, а потом ты бац, и гитьянки. Простой косметики будет совершенно достаточно.

0
Лариан Яна

Лучше бы над вырезанным контентом поработали

-10
PuserG

И пусть Сидипроджекты вернут в игру Цыри на коньках!

0