Разработчики Baldur's Gate 3 работают над фоторежимом и дальнейшими улучшениями производительности

Baldur's Gate 3 вышла и для PS5, и хотя за последние несколько недель она уже получила всеобщее одобрение во всех уголках планеты, разработчик Larian Studios продолжает работать над дальнейшими дополнениями и улучшениями для ролевой игры.
Так, директор Larian Studios по издательской деятельности Майкл Даус (Michael Douse) в своем твиттере подтвердил, что компания работает над "еще большим улучшением производительности" игры. Кроме того, он подтвердил, что добавление фоторежима в игру также "находится в списке".
Кроме того, в разработке находится еще несколько функций и улучшений для ролевой игры. Ранее Даус подтвердил, что Larian работает над тем, чтобы позволить игрокам изменять внешность персонажа после его создания, а недавно он также заявил, что в разработке находится поддержка кроссплатформенного кооператива.
Baldur's Gate 3 доступна на PS5 и ПК.
Жалобы геймеров на производительность:
Larian Studios(baldur's gate 3) - работает над "еще большим улучшением производительности" игры.
Тод Говард(Starfield) - «Мы оптимизировали её, и она работает отлично. Вам просто нужно обновить ПК "
небольшое сравнение .
Одни делают для фанатов другие для инвесторов
Видать нужна 5090 что бы норм шла
Фоторежим это хорошо, в игре трудновато поймать нужный ракурс, а я хочу пофоткаться без одежды в сексуальных позах.
ах ты маленький извращенец, одобряю
обнимемся и вместе пофоткаемся ?
Ох, я боюсь, моя половинка тебя за это разрубит на две половинки😂
а FSR 2?
Тоже жду фср2, надеюсь скоро добавят
Работа кипит
Надеюсь и про концовки не забудут
Только расу менять не надо. Хотя, я в игре спокойно бегаю с тегами не своей расы, и кстати, у некоторых рас диалоги интересные выходят. Это так, для справки. Просто как-то не очень логично будет, если играл к примеру, халфлингом, а потом ты бац, и гитьянки. Простой косметики будет совершенно достаточно.
Лучше бы над вырезанным контентом поработали
И пусть Сидипроджекты вернут в игру Цыри на коньках!