Разработчики Baldur's Gate 3 работают над улучшением интерфейса и возможностями для отряда игрока

На фоне безоговорочно крайне успешного релиза Baldur's Gate 3 разработчики игры не собираются брать даже маленькую передышку. В Larian Studios заявили, что внимательно отслеживают отзывы уже огромного сообщества игры и работают над следующими обновлениями. Следующий патч для Baldur's Gate 3 должен принести несколько действительно важных улучшений в общий интерфейс, механику отряда и другие аспекты пошаговой ролевой игры.
Майкл Доус, директор издательства Larian Studios, в недавнем сообщении признал, что некоторые части интерфейса Baldur's Gate 3 требуют доработки. В частности, разработчики хотят полностью убрать отображение версии игры во время непосредственного геймплея. Также могут быть пересмотрены некоторые другие элементы пользовательского интерфейса, чтобы сделать его более сбалансированным и понятным для игроков.
Среди прочих изменений Майкл Доус намекнул на некоторые расширения возможностей управления отрядом игрока и исправления для кооперативного режима. Новое обновление для Baldur's Gate 3 обещает выйти уже в самое ближайшее время, а пока игра отмечает 814 тысяч активных игроков только на одной платформе Steam.
Игра отмечает 814 тысяч активных игроков ©
Хогвартс Легаси... Тебе скоро придется подвинуться)) Почти догнали по пику онйлана в Steam 🥳
Что вообще не интуитивно, так это редактирование состава пати.
Чтобы выкинуть кого то, надо в лагере подойти к нему и поговорить. Это не удобно
Всмысле неинтуитивно??? Этой функции больше 20 лет уже
А ты играл хоть в одну игру, например, от биоварей?
Да, размер шрифта версии впечатляет)
Меня напрягает разделение группы, надо постоянно соединить-разделять, чтобы в стелсе за тобой никто не поперся. Хочется просто все выделить, но думаю, но думаю это все в угоду консолям.
Ну и в лагере смену пати оч муторно сделали.Одного убери, второго позови.
Пока все устраивает, единственные 2 бага которые я словил, это то что после повышения уровня иногда портреты "ломаются" и пропадает вкладка с предметами у магов и жрецов после 5го, ее все еще можно выбрать как отдельную вкладку, но с основного вида она пропадает
Я однажды камеру отдалил на максимальную дистанцию от героя, и повернул ее, она сломалась. Потом если лкм нажимать на кубик для ускорения анимации, то бывает на срабатывают бонусы от харизмы и прочего. Один раз какой в лагере друидов вылез диалог какой то и не закрывался.
В игре очень мало отдыха, по типу локаций, где можно просто расслабиться и позаниматься фигней. Первая такая локация как по мне - сам город, но ты доходишь до него на 4-й день игры или около 30 часов геймплея. Остальное время ты будешь лазить по всяким кишкам, парящим херовинам и подземельям, я пока проходил забыл как выглядит солнце, и это я еще прохожу с читами на беск очки действия во время боя(ибо эта боевка не для меня), кто играет честно - время умножайте на 2 а то и на 3.
Ну так игра это ПОДЗЕМЕЛЬЯ и драконы. Логично что там дофига подземелий.
фу
Бредовую хрень передвижения экрана мышью через кнопку пусть уберут
Wasd же
Ведь бесконечного раннего доступа с десятками тысяч тестировщиков было недостаточно, чтобы сделать всё по уму, правда?
Они часто меняли интерфейс
Его не нужно менять часто, его нужно поменять один раз, прислушавшись к игрокам, которые за деньги тестировали их игру.
Интерфейс такая штука - что сложно кому то угодить. Вот сейчас на релизе, они продолжают улучшать его, в чем проблема?
У детей всё так просто...
Цикл разработки не мешает вносить изменения когда захочется, в этом вообще суть и смысл современных архитектур разработки
Его меняли чтобы удобно было, а бывало заходил когда новый класс выходил и что то постоянно меняли. Яуже не помню какие они были раньше, что есть то есть меня не угнетает текущий. Единственное я думал убрали нелетальный, а его спрятали в другую вкладку интерфейса. Половину 1 акта я и незнал что он есть, а он много где нужен будет. К текущему я привык быстро.
В коопе почему то esc не работает, а если и работает то не у всех)) странная штука
Там вся игра требует доработки, а лучше переработки или вообще замены на что-нибудь нормальное. В стиме 10% процентов негативных отзывов по делу, а все хвалебный отзывы по факту шлак бессмысленный про медведей и прочее.
Хорош ныть, медведь будет если ты будешь отыгрывать того кто захочет ебаться с друидом и то не факт. Малоумным только медведь и запомнился
А что по игре, я за часов 15 послерелизых ни одного бага не встретил, было за что засерать засрали бы много ума тоже не надо. Впервые блин сделали качественную игру на старте и всеравно ноют. Но как вышел киберпанк который к слову и досих пор через задницу работает, но там "ну вы что починят верим и ждем с меня лайк авансом, а у меня все хорошо не знаю что люди жалуются" позорище.
Информативнрсти бы ей побольше, ыот не представляю что такое воинское или экзот рружие, а что к нему относится не написано на навыке