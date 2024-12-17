Разработчики Baldur's Gate 3 раскрывают подробности о наиболее интересных и необычных модификациях игры

Baldur's Gate 3 получит новые классы в 2025 году, никаких крупных обновлений контента для игры не будет. Однако это не конец для игры, так как официальная поддержка модов открыла дверь для всех видов сумасшедшего фанатского контента в дальнейшем.

Канал Larian: from Hell опубликовал новое видео, в котором рассказывается о некоторых глупых модах, которые были созданы на данный момент. Над ними можно посмеяться, а один из них полностью меняет игру.

Учитывая, что большинство модов Baldur's Gate 3 связаны с изменением эстетики персонажей или добавлением D&D контента, эти глупые моды значительно меняют темп игры. Временами Baldur's Gate 3 может показаться очень мрачной игрой, поэтому привкус юмора и гигантских кроликов очень ценится.