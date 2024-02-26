Разработчики Baldur's Gate 3 столкнулись с угрозами из-за поддержки модов

Студия Larian, ответственная за Baldur's Gate 3, столкнулась с многочисленными оскорблениями и угрозами от недовольных фанатов. Они хотят добиться скорейшего выхода поддержки модов, которая позволит работам сообщества функционировать на всех платформах.
Сейчас Larian работает над тем, чтобы добавить подобную поддержку в Baldur's Gate 3, но для этого им требуется еще немного времени. Когда в игре появится такая функция, обновления должны перестать ломать существующие моды, заставляя фанатов все время вносить изменения и перезаливать свои работы на Nexus и другие сайты.
Глава издательского отдела Larian Майкл Доус обратился к фанатам и попросил их держать себя в руках. Различные угрозы никак не способствуют скорейшему выходу обновления, а как раз наоборот, замедляют процесс.
«Мы расскажем подробнее о новой функции для поддержки модов уже совсем скоро. Работаем над ней с самого запуска. <...> Угрозы и токсичность в сторону разработчиков лишь вредят взаимоотношениям [с фанатами]. Пожалуйста, прекратите», — Майкл Доус.
23 февраля для Baldur's Gate 3 вышел новый патч. Он исправляет ошибки и сбои, включая проблемы с удалением предметов на легком уровне сложности, неправильные назначения кнопок на контроллерах Xbox и проблемы с производительностью при начале торговли в режиме «Доблести».
Где-то всегда есть какой-то неадекват, который наезжает на других из-за всякой ерунды, будь то поддержка модов или обсуждение "игры года". Но давайте не писать блоги по всякой фигне
100% им просто надоело 18+ моды перезаливать )
Как будто у разработчиков нет других дел, кроме как угождать капризам фанатов. Эти моды только портят игру со своими вырвиглазными текстурами и несбалансированным геймплеем. А потом еще жалуются, что все ломается.
Надо было сразу делать игру закрытой для моддинга, тогда бы не было этих проблем. Вместо того, чтобы угрожать разработчикам, лучше бы поиграли нормально, без всяких модов. Или вообще занялись чем-то полезным, а не сидели целыми днями за играми.
Так что пусть не ноют и радуются, что игра вообще вышла. А моды им никто не должен, пусть сами разбираются со своими сломанными штучками.
Вместо написания этого комментария иди погуляй, что ты тут ноешь, моды создают разнообразие и вводят новый контент по крайней мере в плане классов из днд, я собрал свой мод на Убийцу как в бестриарии Минск и Бу он написан, так кайфую, а не играю за калеку от Ларей с 16 защиты... А по угрозам, Ларям мозги вправить надо за ложь своего пиара, и поломки патчами, а также враньё, что они там будут через контроль качества пропускать патчи.