Разработчики Baldur's Gate 3 уже обсуждают возможные DLC ©

С момента выхода Baldur's Gate 3 на ПК в начале августа количество пользователей растет, и большинство из них осыпают ее похвалами и комплиментами. Последняя работа Larian оказалась весьма успешной и теперь ее появления с нетерпением ждут консольные игроки. Между тем, уже идут разговоры о возможном выходе DLC.

Если говорить о DLC в строгом смысле слова, то на момент написания статьи в Steam существует только один платный дополнительный контент - Digital Deluxe Edition DLC, который включает в себя внутриигровые косметические предметы, такие как уникальный пользовательский скин кубика и маску перевертыша из Divinity: Original Sin 2. В комплект также входит оригинальный внутриигровой саундтрек к Baldur's Gate 3, цифровой артбук и предварительно заполненные печатные листы персонажей.

Что касается DLC в более широком смысле, то, как мы уже сообщали несколько недель назад, Larian Studios не исключила возможности появления дополнений к Baldur's Gate 3, хотя генеральный директор компании Свен Винке (Swen Vincke) подтвердил, что в настоящее время ничего подобного не планируется.

Однако, как недавно уточнили в интервью IGN на выставке GamesCom 2023, разработчики хотят "сделать больше" для игры, но им просто нужно хорошо обрисовать планы, чтобы понять, что и как.

"Некоторое время мы будем выпускать патчи, потом возьмем отпуск и окончательно решим, что делать дальше", - объясняет Том Батлер, старший менеджер по продуктам Larian Studios.