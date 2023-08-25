Разработчики Baldur's Gate 3 уже обсуждают возможные DLC

С момента выхода Baldur's Gate 3 на ПК в начале августа количество пользователей растет, и большинство из них осыпают ее похвалами и комплиментами. Последняя работа Larian оказалась весьма успешной и теперь ее появления с нетерпением ждут консольные игроки. Между тем, уже идут разговоры о возможном выходе DLC.
Если говорить о DLC в строгом смысле слова, то на момент написания статьи в Steam существует только один платный дополнительный контент - Digital Deluxe Edition DLC, который включает в себя внутриигровые косметические предметы, такие как уникальный пользовательский скин кубика и маску перевертыша из Divinity: Original Sin 2. В комплект также входит оригинальный внутриигровой саундтрек к Baldur's Gate 3, цифровой артбук и предварительно заполненные печатные листы персонажей.
Что касается DLC в более широком смысле, то, как мы уже сообщали несколько недель назад, Larian Studios не исключила возможности появления дополнений к Baldur's Gate 3, хотя генеральный директор компании Свен Винке (Swen Vincke) подтвердил, что в настоящее время ничего подобного не планируется.
Однако, как недавно уточнили в интервью IGN на выставке GamesCom 2023, разработчики хотят "сделать больше" для игры, но им просто нужно хорошо обрисовать планы, чтобы понять, что и как.
"Некоторое время мы будем выпускать патчи, потом возьмем отпуск и окончательно решим, что делать дальше", - объясняет Том Батлер, старший менеджер по продуктам Larian Studios.
Я даже знаю как будет называться первое ДЛЦ - Верхний город.
Весь вырезанный контент добавляйте, плюс ДЛС с Аверно и повышением уровня хотя бы до 15.
тут так и написано, что сначала они будут выпускать патчи, и лишь потом будут думать о каких-то возможных длс. вы бы хоть прочитали новость прежде чем её коментить
Было бы не плохо ещё и длс увидеть
Расширение игры это с одной стороны хорошо, а с другой... нафига тогда сейчас, без всех плюшек, играть-то? Хочется играть в максимально законченную игру, а не огрызок.
Ну так можешь подождать когда закончат наверняка такие люди тоже есть среди игроков.
Обычно так и делаю, но тут уж больно игра хороша.
Если базис хорошо построен, то вполне можно пилить DLC, а у BG3 он построен идеально. В свое время RDR 2 могла бы нехило так наварится на всяких DLC, посвящая их героям своей игры, но они решили не париться, GTA Online кормит, че стараться за зря. В случае с BG3 можно расширять свою вселенную на нехилые масштабы, допустим мне было бы интересно поиграть за Ктулху и постараться захватить весь мир и сделать всех прееспешниками своей расы. И это лишь мимолетная идея пришедшая в голову за пару минут, а что если над идеей будет работать целая команда лояльных разработчиков? Ребята, куйте железо пока горячо.