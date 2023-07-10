Разработчики игр пытаются выкинуть Baldur's Gate 3 за "порог" игроиндустрии ©

BG 3 только готовится к релизу, но многие студии и даже издатели в чуть ли не в ужасе от её успеха. Волну паники, если можно так выразиться, поднял некий сотрудник, Залавьер Нельсон - младший, из инди-студии Strange Scaffold. Недавно он начал обсуждение об этом в Twitter (запрещённая в РФ соц.сеть).

Так Нельсон утверждает, что BG 3 не должно быть принято игроками за новый стандарт в разработке игр жанра RPG, потому что является аномалией. Ведь, по его мнению, у Larian Studios "сошлись все звёзды" для разработки столь успешной игры, и ему вторят многие разработчики, в том числе крупные из Obsidian, Insomniac Games, Blizzard, Epic Games...

В целом все они приводят следующие главные "аномальности" в успехе BG 3:

У Larian преимущество в разработке крупных и успешных RPG в виде двух проектов Divinity: Original Sin 1 и 2, а значит большой опыт и крупные наработки в подобных проектах. Их команда крайне специализирована на разработку такого проекта. Значительная фора во времени разработки: игра была начата ещё далёком 2017г. Поразительный успех в раннем доступе, который не менее успешно прошёл испытание временем в целых три года. Слишком большой штат сотрудников, по их утверждениям, аж в четыреста с лишним человек, трудится на этой игрой. Серия Baldur’s Gate через чур популярна, равно как и мир ролевой игры в жанре фэнтези D&D, где и происходят её события. Да ещё и фильм (Подземелья и драконы: Честь среди воров) недавно вышел по всё тому же сверхизвестному миру D&D. И ещё у Larian Studios было ну слишком много денег...

Соответственно, как можно понять эти "причитания", у других разработчиков может не оказаться таких преимуществ или хотя бы одного из перечисленного, а значит, им никогда не дотянуть до подобной "аномалии", в том числе и Larian могут надорваться, пытаясь повторить свой успех с BG 3. Так что если игроки будут ожидать впредь что-то таком в качестве и масштабе в жанре RPG, то будущие проекты уже изначально провальны.

Однако, что Нельсон, что остальные обсуждающие, уверяют, будто безусловны рады за своих коллег из Larian и желают им, конечно же, всяческих благ в их творчестве, а сам Нельсон очень ждёт BG 3, чтобы поиграть в неё.

3 августа 2023г.

P.S.: Стоит ли упоминать, какого труда Свену Винке (глава Larian) стоило заполучить права на разработку BG 3? Или чем заслужен успех ранней версии? Как и за счёт чего удалось расширить штат на разработку? Тем из нас, кто ждал, тестил раннюю версию, просто следил за новостями BG 3 - не думаю, что нужно напоминать.