Baldur's Gate 3 06.10.2020
8.8 958 оценок

Разработчики игр пытаются выкинуть Baldur's Gate 3 за "порог" игроиндустрии

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DertuFys
Новости

BG 3 только готовится к релизу, но многие студии и даже издатели в чуть ли не в ужасе от её успеха. Волну паники, если можно так выразиться, поднял некий сотрудник, Залавьер Нельсон - младший, из инди-студии Strange Scaffold. Недавно он начал обсуждение об этом в Twitter (запрещённая в РФ соц.сеть).

Так Нельсон утверждает, что BG 3 не должно быть принято игроками за новый стандарт в разработке игр жанра RPG, потому что является аномалией. Ведь, по его мнению, у Larian Studios "сошлись все звёзды" для разработки столь успешной игры, и ему вторят многие разработчики, в том числе крупные из Obsidian, Insomniac Games, Blizzard, Epic Games...

В целом все они приводят следующие главные "аномальности" в успехе BG 3:

  1. У Larian преимущество в разработке крупных и успешных RPG в виде двух проектов Divinity: Original Sin 1 и 2, а значит большой опыт и крупные наработки в подобных проектах. Их команда крайне специализирована на разработку такого проекта.
  2. Значительная фора во времени разработки: игра была начата ещё далёком 2017г.
  3. Поразительный успех в раннем доступе, который не менее успешно прошёл испытание временем в целых три года.
  4. Слишком большой штат сотрудников, по их утверждениям, аж в четыреста с лишним человек, трудится на этой игрой.
  5. Серия Baldur’s Gate через чур популярна, равно как и мир ролевой игры в жанре фэнтези D&D, где и происходят её события. Да ещё и фильм (Подземелья и драконы: Честь среди воров) недавно вышел по всё тому же сверхизвестному миру D&D.
  6. И ещё у Larian Studios было ну слишком много денег...

Соответственно, как можно понять эти "причитания", у других разработчиков может не оказаться таких преимуществ или хотя бы одного из перечисленного, а значит, им никогда не дотянуть до подобной "аномалии", в том числе и Larian могут надорваться, пытаясь повторить свой успех с BG 3. Так что если игроки будут ожидать впредь что-то таком в качестве и масштабе в жанре RPG, то будущие проекты уже изначально провальны.

Однако, что Нельсон, что остальные обсуждающие, уверяют, будто безусловны рады за своих коллег из Larian и желают им, конечно же, всяческих благ в их творчестве, а сам Нельсон очень ждёт BG 3, чтобы поиграть в неё.

3 августа 2023г.
3 августа 2023г.

P.S.: Стоит ли упоминать, какого труда Свену Винке (глава Larian) стоило заполучить права на разработку BG 3? Или чем заслужен успех ранней версии? Как и за счёт чего удалось расширить штат на разработку? Тем из нас, кто ждал, тестил раннюю версию, просто следил за новостями BG 3 - не думаю, что нужно напоминать.

52
51
Комментарии: 51
Ваш комментарий
Дворф

хах вот свиньи! Это просто у ларианов все звёзды совпали! это не мы криворукие зато разных цветов и ориентацией

50
Oksifree

Единственное, что сойдет за удачу, это успех Чести среди воров, остальное - заслуги самих разрабов.

4
МАХАН МАХАНОВИЧ

Так на элден ринг тоже гнали из юбисофт и создатели харайзена, мол почему их игры не покупают а элден покупают)

10
GorryAttack

не просто свиньи, а забывчивые свиньи-забыли добавить что эти ужасные ларианы любят игры и их создание, а не бабки.Для достаточно крупных студий это кстати и правда чудовищная аномалия)

12
nodas МАХАН МАХАНОВИЧ

Это да но Элден на самом деле переоцененая игра, нет в ней ничего такого уникального, ибо абсолютный клон всех своих предшественников без чего либо нового

7
sapov nodas

А как же пустой открытый мир и однообразные подземелья?

0
Братец Медведь

Бокальчик зелья исцеления за тех, кто все еще делает хорошие РПГ в 2023

31
Artery Kaulitz
BG 3 только готовится к релизу, но многие студии и даже издатели в чуть ли не в ужасе от её успеха.

Потому что даже медведь у Ларианов симпатичней, чем большинство героев "прогрессивных" студий ( ͡° ͜ʖ ͡°)

22
Lemenus

Ой ой ой, ужас то какой! Кто-то возьмёт да впервые за несколько лет сделает толковую игру, Ух злодей какие эти Ларианы, заставят людей вспомнить какими игры быть то должны да не дай бог начнут требовать от разработчиков качества.

Ну и цирк, людям и так надоело скотское отношение к ним, надоело что их не слушают, они просто терпели всё этим "новые веяния индустрии", не принимали, но терпение не бесконечно, народ и без BG3 перестаёт платить за эти куски что именуются "играми". А этим клоунам нет надо найти козла, так теперь вместо того чтобы игроков называть токсичными принялись свойх жрать...

14
Shadoweaver

Завистливые, импотенты пытаются оправдать свою никчемность. Тошнит от таких.

11
OculusMortem
У Larian преимущество в разработке крупных и успешных RPG в виде двух проектов Divinity: Original Sin 1 и 2, а значит большой опыт и крупные наработки в подобных проектах. Их команда крайне специализирована на разработку такого проекта.

Первые cRPG выходили еще 20+ лет назад, какое "преимущество" и "опыт"? Этот "опыт" уже давно освоен игровой индустрией. Если они делали cRPG до этого, то никто не мешал остальным заниматься проработкой своих игр.

Значительная фора во времени разработки: игра была начата ещё далёком 2017г.

Разрабатывайте игры дольше, в чем проблема?

Поразительный успех в раннем доступе, который не менее успешно прошёл испытание временем в целых три года.

Потому что уже в раннем доступе они предоставляли не какую то кривую альфа-версию, а вполне играбельный проект.

Слишком большой штат сотрудников, по их утверждениям, аж в четыреста с лишним человек, трудится на этой игрой.

Ничего "выдающегося", мы видели цифры штатов сотрудников и куда большего размера у других компаний. Не хватает людей - нанимайте, а не сокращайте.

Серия Baldur’s Gate через чур популярна, равно как и мир ролевой игры в жанре фэнтези D&D, где и происходят её события. Да ещё и фильм (Подземелья и драконы: Честь среди воров) недавно вышел по всё тому же сверхизвестному миру D&D.

Права делать игру по серии ребята можно сказать вырывали, и с любовью и трепетом относятся к этому. В отличии от вас, аболтусов, которые сейчас зачастую только поганят громкие франшизы.

И ещё у Larian Studios было ну слишком много денег...

Бедные инди-студии, лариан же изначально были крупнейшей мега-корпорацией, которым до кучи еще и мешок с золотом на голову упал, ну да, ну да. Их финансы - это их заслуга.

Жалкие гнилые лицемеры, попрекать ларианов в том, что они реально прогрессировали по многим аспектам, развивали студию, набирали людей, стремились и добивались своих целей, зарабатывали и инвестировали в свои проекты.

9
jax baron

в топ чувака, всё по делу.

1
AT_Sagor

Вот она, зависть в чистом виде. Осталось им ещё давить судами, скандалами, подставами и прочей фигнёй.

А вот игры как BG 3 должны быть, нужен новый стандарт, а то нынешний что-то не дотягивает до предыдущих и по ходу не намеревается останавливать падение вниз.

8
МАХАН МАХАНОВИЧ

Пока игра больше похожа на масс эффект

-17
Shеpard

Какой новый стандарт, с дуба рухнул. Так говоришь, будто подобных игр в таком жанре никогда и не было.

0
digitalkid

Ой не.. посмотрел их игры и чувакам завалить бы и помалкивать. А вообще шли бы в ту же Лариан поработать, может быть перестали бы фигню делать.

7
Artery Kaulitz

Не надо Ларианам инклюзивных подсовывать, разве что только как уборщиков и то, им тараканы в туалете устроят харассмент

6
Shеpard Artery Kaulitz

Странно, что тебя не смущает глава Ларионов - Свен Винке, который (барабанная дробь) тоже гей. Или он лично для тебя хороший инклюзивный, а вон те, да, вон те - они плохие инклюзивные.))

0
Artery Kaulitz Shеpard

Мне всё равно на его ориентацию, он умеет работать и делать качественный продукт. Инклюзивность в нынешнем понимании это когда набирают лишь по ориентации и цвету кожи и неважно, что чувак ничего не умеет. Посмотри на тех же Blizzard и что они сделали с WoW, Overwatch и так далее, со своей "инклюзивностью"

2
0ncnjqybr

Не ожидал этого от obsidian. Знатно они оподливились.

7
Lemenus

В Obsidian уже давно нет тех кто сделал её имя, но даже если и есть, то продавились под цветноволосых, которые её заполонили, так что ничего удивительного.

5
Butcherly

Пошёл активный демедж контроль от "компетентных и трудолюбивых" синеволосых девочек, нанятых в студии по квотам. Боятся, что вместо циферок и разноцветных шмоток их могут заставить делать глубокие, вариативные и интересные игры. Ей-богу, BG3 - это просто какой-то крупнобюджетный пранк над современной игровой индустрией в общем и всеми нынешними разработчиками игр "нишевого и непопулярного" жанра crpg в частности.

6
AndrewSolt

кек, это не мы рукожопы это им просто повезло)

5
РикоЧико

Игра по скринам выглядит даже приятнее эксклюзивов Сони.

4
Mishanin

Желаю Larian успешного релиза и дальнейшей поддержки игры. Ребята проделали потрясающую работу над игрой и доказывают, что для того чтобы игра была хороша нужно много и упорно работать, а так же быть фанатом своего дела и вселенной над которой работаешь. Все эти разработчики сидящие в Twitter просто пытаются оправдать собственную некомпетентность и лень. Каждый пункт высосан из пальца, вот кто-кто, а Blizzard и Epic вдвойне лучше бы молчали.

4
denis_mos

Ути пути, "маленькие" трипл эй компании бояться что им придётся поднять планку качества из за ларианов и уже не получиться как раньше делать игры спустя рукава

2
polyhedral

Мммм... Зассали) вас всех зельда в гав**о рожой всех ткнула с вашими аааааа бюджетами, а сейчас выходит судя по всему реально проработанная рпг от упоротых фанатов с опытом, и тут вы Зассали, потому, что могут показать, как надо работать, а не бюджеты пилить кривыми руками)))

2
Batchankoff
P.S.: Стоит ли упоминать,

Стоит. Я вот не в теме, но очень интересно стало.

1
МАХАН МАХАНОВИЧ

Скажите мне, кому эти разговоры интересны? Я новость прочитал и она вызвала только раздражение, ни одна из этих компаний не сделала мне хорошую игру уже за многие годы. Почему это должны обсуждать?

1
TRADS80

Пример для бездарей как надо делать игры.

1
Balmont92

Проще оправдываться, чем создавать достойные игры. Позорища б**ть!

1
-zotik-

ахахахах каждый абзац это манна небесная, я очень жду и верю в бг3. Но это кринжатина, пук пук среньк у них фора, у них опы,т у них успешные игры, у них деньги были.

БГ3 это продукт который поддержали игроки на всяких там кикстартерах и ну покупкой раннего доступа.

twitter (запрещённая в РФ соц.сеть)

я порвался с этого))

0
NTs_01

Конечно, рано еще говорить о невышедшем продукте (ожидаю, что на релизе будут проблемы с производительностью. ФПС дропы, так точно), но видно, что Ларианы стараются и пытаются сделать не просто хорошую игру. Чего не скажешь про некоторые компании, которые хочется назвать очень плохим словом на букву Ш. Blizzard особенно.

0
saiditsme

Чиивооо, &#₽!?

0
Alex Korn
Да ещё и фильм (Подземелья и драконы: Честь среди воров) недавно вышел по всё тому же сверхизвестному миру D&D.

Да уж, фильм очень помог! Просто посмотрите сборы

Спойлер

https://www.kinopoisk.ru/film/762646/?ysclid=ljxbjgawaj414110999&utm_referrer=yandex.ru

0
polyhedral

Какое же я мерзкое, низкое бессилие воняющее страхом прочитал..... Просто отвратительные черти.......

0
jax baron

вот никогда в это не поверю - И ещё у Larian Studios было ну слишком много денег. Чё остальным мешает разработать норм игры.

0
caliskan

А она прям популярная? Что то слышал про нее когда альфа вышла, потом вот недавно начали ее активно пиарить к выходу. Наверно в круге любителей подобных РПГ она популярна, но для массового игрока вряд ли

0
Seth2236

разработчики понимают, что ситуация будет как с ведьмаком 3

0
Ashley33

эти "причитания" звучат, как "лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным")

0
SheriffKo
У Larian преимущество в разработке крупных и успешных RPG в виде двух проектов Divinity: Original Sin 1 и 2, а значит большой опыт и крупные наработки в подобных проектах. Их команда крайне специализирована на разработку такого проекта.

Обычно каждая хорошая студия должна пытаться делать тот продукт, который она в состоянии сделать. А учитывая, что существуют разработчики-студии, специализированные на конкретных жанрах, у них должен быть колоссальный опыт для создания совершенных игр, если рассматривать простую логическую цепочку. Или если попытаться понять подтекст этой мысли: большой опыт = успешная игра = хорошие продажи. Это аномалией может быть только в том случае, если куратор команды разработки - лютый бездарь, в противном случае за разработку игр вам лучше даже и не садиться.

Значительная фора во времени разработки: игра была начата ещё далёком 2017г.

Два года на демо-версию и три с половиной года активной разработки на ААА-продукт высочайшего качества. Даже как-то мало, учитывая жанр и проработку игры, не находите?

Поразительный успех в раннем доступе, который не менее успешно прошёл испытание временем в целых три года.

Это отсылается к первому пункту: большой опыт = успешная игра = хорошие продажи. Аргументация неубедительна.

Слишком большой штат сотрудников, по их утверждениям, аж в четыреста с лишним человек, трудится на этой игрой.

Такой "большой" штат может быть только для самих Лариан. Для какафоний крупных издательств, создающих и издающих ААА-игры это всего-навсего пустая формальность, проедающая бюджет и создающее излишнюю подотчётную нагрузку, замедляющую разработку по нескольким пунктам.

Серия Baldur’s Gate через чур популярна, равно как и мир ролевой игры в жанре фэнтези D&D, где и происходят её события. Да ещё и фильм (Подземелья и драконы: Честь среди воров) недавно вышел по всё тому же сверхизвестному миру D&D.

Популярность ДнД не помогла другим проектам и играм, что были заделаны на её основе. Ни Соласта, ни какая бы то ни было ещё игра не окупилась по одному только факту плашки "по мотивам", а популярность самой франшизы тоже не с пустого места выстраивалась, да и не среди всех поколений. Неубедительный бред.

И ещё у Larian Studios было ну слишком много денег...

У разработчика игр не бывает слишком много денег, в противном случае у него есть издатель, который ограничивает его эффективность в пользу экономии этих же самых многих денег. Да и если бы было или есть - Первый акт не из желания подразнить, проверить или просто хорошей жизни релизили.

Маленький разработчик, может быть, обладает маленьким умом, отчего в большую компанию не попал и не знает, как там идут дела. В таком случае пособолезнуем ему.

0
dandremiv

Делают люди хорошо игру - пусть делают. Штат у них 400 человек. И что? Ещё там что то. И ЧТО????? Давайте всем, кто старается и делает игру нормальной, как они видят и какая понравится не только фанатам, но и всему миру, запретим это делать. Непонятно нытье. К чему вообще выставлят свою несостоятельность и прилетать другие игры?

-1
Kesti

Так у них штабы по квотам сформированы из лгбэтешных и прочей мерзости сотрудников, естественно у них игры будут дербмо так как они и делать то их неумееют, вот и изливают ненависть свою на Лариана.

-2
Spillik

О чем пост то? Че сказать то хотели? Инфоповод ни о чем.

-3
Neradzurri

1. Дос и дос2 отстой

5. нет, вселенная бг не популярная. только в узкихкругах. в старые как хавно мамонта игры играло в свое время мало народа по сегодняшним меркам. и щас мало кто из них играет.

зы говорят бг3 пошаговая. если это так, то это какой-то отстойный позор и дос 3 под брендом бг. оригинальные бг не пошаговые.

-6
KPAHbl4

нельсон зачем ты и тут воняешь?)))

0
Краб4ихун
Да ещё и фильм (Подземелья и драконы: Честь среди воров) недавно вышел по всё тому же сверхизвестному миру D&D

ля, этот высер уж точно не делает чести франшизе

-12
nodas

Не гони норм фильм, по крайне мере лучшее что выходило за последние 3 года из фильмов.

1
Краб4ихун nodas

каст актёров - фуфло, сценарий банальщина унылая, особенно для днд, графен в некоторых местах просто откровенная халтура, диалоги ну стыдоба

-1