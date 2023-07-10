Разработчики игр пытаются выкинуть Baldur's Gate 3 за "порог" игроиндустрии

BG 3 только готовится к релизу, но многие студии и даже издатели в чуть ли не в ужасе от её успеха. Волну паники, если можно так выразиться, поднял некий сотрудник, Залавьер Нельсон - младший, из инди-студии Strange Scaffold. Недавно он начал обсуждение об этом в Twitter (запрещённая в РФ соц.сеть).
Так Нельсон утверждает, что BG 3 не должно быть принято игроками за новый стандарт в разработке игр жанра RPG, потому что является аномалией. Ведь, по его мнению, у Larian Studios "сошлись все звёзды" для разработки столь успешной игры, и ему вторят многие разработчики, в том числе крупные из Obsidian, Insomniac Games, Blizzard, Epic Games...
В целом все они приводят следующие главные "аномальности" в успехе BG 3:
- У Larian преимущество в разработке крупных и успешных RPG в виде двух проектов Divinity: Original Sin 1 и 2, а значит большой опыт и крупные наработки в подобных проектах. Их команда крайне специализирована на разработку такого проекта.
- Значительная фора во времени разработки: игра была начата ещё далёком 2017г.
- Поразительный успех в раннем доступе, который не менее успешно прошёл испытание временем в целых три года.
- Слишком большой штат сотрудников, по их утверждениям, аж в четыреста с лишним человек, трудится на этой игрой.
- Серия Baldur’s Gate через чур популярна, равно как и мир ролевой игры в жанре фэнтези D&D, где и происходят её события. Да ещё и фильм (Подземелья и драконы: Честь среди воров) недавно вышел по всё тому же сверхизвестному миру D&D.
- И ещё у Larian Studios было ну слишком много денег...
Соответственно, как можно понять эти "причитания", у других разработчиков может не оказаться таких преимуществ или хотя бы одного из перечисленного, а значит, им никогда не дотянуть до подобной "аномалии", в том числе и Larian могут надорваться, пытаясь повторить свой успех с BG 3. Так что если игроки будут ожидать впредь что-то таком в качестве и масштабе в жанре RPG, то будущие проекты уже изначально провальны.
Однако, что Нельсон, что остальные обсуждающие, уверяют, будто безусловны рады за своих коллег из Larian и желают им, конечно же, всяческих благ в их творчестве, а сам Нельсон очень ждёт BG 3, чтобы поиграть в неё.
P.S.: Стоит ли упоминать, какого труда Свену Винке (глава Larian) стоило заполучить права на разработку BG 3? Или чем заслужен успех ранней версии? Как и за счёт чего удалось расширить штат на разработку? Тем из нас, кто ждал, тестил раннюю версию, просто следил за новостями BG 3 - не думаю, что нужно напоминать.
хах вот свиньи! Это просто у ларианов все звёзды совпали! это не мы криворукие зато разных цветов и ориентацией
Единственное, что сойдет за удачу, это успех Чести среди воров, остальное - заслуги самих разрабов.
Так на элден ринг тоже гнали из юбисофт и создатели харайзена, мол почему их игры не покупают а элден покупают)
не просто свиньи, а забывчивые свиньи-забыли добавить что эти ужасные ларианы любят игры и их создание, а не бабки.Для достаточно крупных студий это кстати и правда чудовищная аномалия)
Это да но Элден на самом деле переоцененая игра, нет в ней ничего такого уникального, ибо абсолютный клон всех своих предшественников без чего либо нового
А как же пустой открытый мир и однообразные подземелья?
Бокальчик зелья исцеления за тех, кто все еще делает хорошие РПГ в 2023
Потому что даже медведь у Ларианов симпатичней, чем большинство героев "прогрессивных" студий ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ой ой ой, ужас то какой! Кто-то возьмёт да впервые за несколько лет сделает толковую игру, Ух злодей какие эти Ларианы, заставят людей вспомнить какими игры быть то должны да не дай бог начнут требовать от разработчиков качества.
Ну и цирк, людям и так надоело скотское отношение к ним, надоело что их не слушают, они просто терпели всё этим "новые веяния индустрии", не принимали, но терпение не бесконечно, народ и без BG3 перестаёт платить за эти куски что именуются "играми". А этим клоунам нет надо найти козла, так теперь вместо того чтобы игроков называть токсичными принялись свойх жрать...
Завистливые, импотенты пытаются оправдать свою никчемность. Тошнит от таких.
Первые cRPG выходили еще 20+ лет назад, какое "преимущество" и "опыт"? Этот "опыт" уже давно освоен игровой индустрией. Если они делали cRPG до этого, то никто не мешал остальным заниматься проработкой своих игр.
Разрабатывайте игры дольше, в чем проблема?
Потому что уже в раннем доступе они предоставляли не какую то кривую альфа-версию, а вполне играбельный проект.
Ничего "выдающегося", мы видели цифры штатов сотрудников и куда большего размера у других компаний. Не хватает людей - нанимайте, а не сокращайте.
Права делать игру по серии ребята можно сказать вырывали, и с любовью и трепетом относятся к этому. В отличии от вас, аболтусов, которые сейчас зачастую только поганят громкие франшизы.
Бедные инди-студии, лариан же изначально были крупнейшей мега-корпорацией, которым до кучи еще и мешок с золотом на голову упал, ну да, ну да. Их финансы - это их заслуга.
Жалкие гнилые лицемеры, попрекать ларианов в том, что они реально прогрессировали по многим аспектам, развивали студию, набирали людей, стремились и добивались своих целей, зарабатывали и инвестировали в свои проекты.
в топ чувака, всё по делу.
Вот она, зависть в чистом виде. Осталось им ещё давить судами, скандалами, подставами и прочей фигнёй.
А вот игры как BG 3 должны быть, нужен новый стандарт, а то нынешний что-то не дотягивает до предыдущих и по ходу не намеревается останавливать падение вниз.
Пока игра больше похожа на масс эффект
Какой новый стандарт, с дуба рухнул. Так говоришь, будто подобных игр в таком жанре никогда и не было.
Ой не.. посмотрел их игры и чувакам завалить бы и помалкивать. А вообще шли бы в ту же Лариан поработать, может быть перестали бы фигню делать.
Не надо Ларианам инклюзивных подсовывать, разве что только как уборщиков и то, им тараканы в туалете устроят харассмент
Странно, что тебя не смущает глава Ларионов - Свен Винке, который (барабанная дробь) тоже гей. Или он лично для тебя хороший инклюзивный, а вон те, да, вон те - они плохие инклюзивные.))
Мне всё равно на его ориентацию, он умеет работать и делать качественный продукт. Инклюзивность в нынешнем понимании это когда набирают лишь по ориентации и цвету кожи и неважно, что чувак ничего не умеет. Посмотри на тех же Blizzard и что они сделали с WoW, Overwatch и так далее, со своей "инклюзивностью"
Не ожидал этого от obsidian. Знатно они оподливились.
В Obsidian уже давно нет тех кто сделал её имя, но даже если и есть, то продавились под цветноволосых, которые её заполонили, так что ничего удивительного.
Пошёл активный демедж контроль от "компетентных и трудолюбивых" синеволосых девочек, нанятых в студии по квотам. Боятся, что вместо циферок и разноцветных шмоток их могут заставить делать глубокие, вариативные и интересные игры. Ей-богу, BG3 - это просто какой-то крупнобюджетный пранк над современной игровой индустрией в общем и всеми нынешними разработчиками игр "нишевого и непопулярного" жанра crpg в частности.
кек, это не мы рукожопы это им просто повезло)
Игра по скринам выглядит даже приятнее эксклюзивов Сони.
Желаю Larian успешного релиза и дальнейшей поддержки игры. Ребята проделали потрясающую работу над игрой и доказывают, что для того чтобы игра была хороша нужно много и упорно работать, а так же быть фанатом своего дела и вселенной над которой работаешь. Все эти разработчики сидящие в Twitter просто пытаются оправдать собственную некомпетентность и лень. Каждый пункт высосан из пальца, вот кто-кто, а Blizzard и Epic вдвойне лучше бы молчали.
Ути пути, "маленькие" трипл эй компании бояться что им придётся поднять планку качества из за ларианов и уже не получиться как раньше делать игры спустя рукава
Мммм... Зассали) вас всех зельда в гав**о рожой всех ткнула с вашими аааааа бюджетами, а сейчас выходит судя по всему реально проработанная рпг от упоротых фанатов с опытом, и тут вы Зассали, потому, что могут показать, как надо работать, а не бюджеты пилить кривыми руками)))
Стоит. Я вот не в теме, но очень интересно стало.
Скажите мне, кому эти разговоры интересны? Я новость прочитал и она вызвала только раздражение, ни одна из этих компаний не сделала мне хорошую игру уже за многие годы. Почему это должны обсуждать?
Пример для бездарей как надо делать игры.
Проще оправдываться, чем создавать достойные игры. Позорища б**ть!
ахахахах каждый абзац это манна небесная, я очень жду и верю в бг3. Но это кринжатина, пук пук среньк у них фора, у них опы,т у них успешные игры, у них деньги были.
БГ3 это продукт который поддержали игроки на всяких там кикстартерах и ну покупкой раннего доступа.
я порвался с этого))
Конечно, рано еще говорить о невышедшем продукте (ожидаю, что на релизе будут проблемы с производительностью. ФПС дропы, так точно), но видно, что Ларианы стараются и пытаются сделать не просто хорошую игру. Чего не скажешь про некоторые компании, которые хочется назвать очень плохим словом на букву Ш. Blizzard особенно.
Чиивооо, &#₽!?
Да уж, фильм очень помог! Просто посмотрите сборы
https://www.kinopoisk.ru/film/762646/?ysclid=ljxbjgawaj414110999&utm_referrer=yandex.ru
Какое же я мерзкое, низкое бессилие воняющее страхом прочитал..... Просто отвратительные черти.......
вот никогда в это не поверю - И ещё у Larian Studios было ну слишком много денег. Чё остальным мешает разработать норм игры.
А она прям популярная? Что то слышал про нее когда альфа вышла, потом вот недавно начали ее активно пиарить к выходу. Наверно в круге любителей подобных РПГ она популярна, но для массового игрока вряд ли
разработчики понимают, что ситуация будет как с ведьмаком 3
эти "причитания" звучат, как "лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным")
Обычно каждая хорошая студия должна пытаться делать тот продукт, который она в состоянии сделать. А учитывая, что существуют разработчики-студии, специализированные на конкретных жанрах, у них должен быть колоссальный опыт для создания совершенных игр, если рассматривать простую логическую цепочку. Или если попытаться понять подтекст этой мысли: большой опыт = успешная игра = хорошие продажи. Это аномалией может быть только в том случае, если куратор команды разработки - лютый бездарь, в противном случае за разработку игр вам лучше даже и не садиться.
Два года на демо-версию и три с половиной года активной разработки на ААА-продукт высочайшего качества. Даже как-то мало, учитывая жанр и проработку игры, не находите?
Это отсылается к первому пункту: большой опыт = успешная игра = хорошие продажи. Аргументация неубедительна.
Такой "большой" штат может быть только для самих Лариан. Для какафоний крупных издательств, создающих и издающих ААА-игры это всего-навсего пустая формальность, проедающая бюджет и создающее излишнюю подотчётную нагрузку, замедляющую разработку по нескольким пунктам.
Популярность ДнД не помогла другим проектам и играм, что были заделаны на её основе. Ни Соласта, ни какая бы то ни было ещё игра не окупилась по одному только факту плашки "по мотивам", а популярность самой франшизы тоже не с пустого места выстраивалась, да и не среди всех поколений. Неубедительный бред.
У разработчика игр не бывает слишком много денег, в противном случае у него есть издатель, который ограничивает его эффективность в пользу экономии этих же самых многих денег. Да и если бы было или есть - Первый акт не из желания подразнить, проверить или просто хорошей жизни релизили.
Маленький разработчик, может быть, обладает маленьким умом, отчего в большую компанию не попал и не знает, как там идут дела. В таком случае пособолезнуем ему.
Делают люди хорошо игру - пусть делают. Штат у них 400 человек. И что? Ещё там что то. И ЧТО????? Давайте всем, кто старается и делает игру нормальной, как они видят и какая понравится не только фанатам, но и всему миру, запретим это делать. Непонятно нытье. К чему вообще выставлят свою несостоятельность и прилетать другие игры?
Так у них штабы по квотам сформированы из лгбэтешных и прочей мерзости сотрудников, естественно у них игры будут дербмо так как они и делать то их неумееют, вот и изливают ненависть свою на Лариана.
О чем пост то? Че сказать то хотели? Инфоповод ни о чем.
1. Дос и дос2 отстой
5. нет, вселенная бг не популярная. только в узкихкругах. в старые как хавно мамонта игры играло в свое время мало народа по сегодняшним меркам. и щас мало кто из них играет.
зы говорят бг3 пошаговая. если это так, то это какой-то отстойный позор и дос 3 под брендом бг. оригинальные бг не пошаговые.
нельсон зачем ты и тут воняешь?)))
ля, этот высер уж точно не делает чести франшизе
Не гони норм фильм, по крайне мере лучшее что выходило за последние 3 года из фильмов.
каст актёров - фуфло, сценарий банальщина унылая, особенно для днд, графен в некоторых местах просто откровенная халтура, диалоги ну стыдоба