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Baldur's Gate 3 06.10.2020
8.8 1 197 оценок

Remnant 2 и Baldur's Gate 3 возглавили чарт продаж Steam за прошедшую неделю

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butcher69
Новости

Valve представила отчёт о продажах в Steam за прошлую неделю с 18 по 25 июля.

Baldur's Gate 3 продолжает приносить невероятные доходы в Steam, но появилась еще одна игра, которая расходится еще лучше. Это Remnant 2, релиз которой состоится сегодня вечером, 25 июля. Игра, цена которой в базовом варианте составляет 2869 рублей, в последние дни пользуется большим интересом в системе цифровой дистрибуции Valve - вероятно, в основном благодаря высоким оценкам в обзорах (IGN, например, решил поставить Remnant 2 оценку 9/10).

Baldur's Gate 3 находится в раннем доступе, а полноценный релиз версии 1.0 на ПК состоится 3 августа 2023 года (на PS5 - только 31 августа). Цена игры в настоящее время составляет 1999 рублей.

Топ-10 игр и устройств в Steam по выручке с 18 по 25 июля:

  1. Remnant 2
  2. Baldur's Gate 3
  3. BattleBit Remastered
  4. Call of Duty: Modern Warfare 2
  5. Steam Deck
  6. Grand Theft Auto 5
  7. Red Dead Redemption 2
  8. Dave The Diver
  9. Street Fighter 6
  10. Rust
9
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
говноед киллер 2007

Заслужено

2
TAPAKAH222

Надо "новости" делать по продажам за день. Есть ли там статистика за день?..

-4
Gelyr

Ты чё вечно недовольный?

1
TAPAKAH222 Gelyr

Вечно? Тема с такими "новостями" не новая и многие тоже говорят про "новостных ботов", которые засрали PG.

0
Grieverff Gelyr

Тараканы довольными не бывают!если только ядерной зимой

0