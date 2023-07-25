Remnant 2 и Baldur's Gate 3 возглавили чарт продаж Steam за прошедшую неделю

Valve представила отчёт о продажах в Steam за прошлую неделю с 18 по 25 июля.
Baldur's Gate 3 продолжает приносить невероятные доходы в Steam, но появилась еще одна игра, которая расходится еще лучше. Это Remnant 2, релиз которой состоится сегодня вечером, 25 июля. Игра, цена которой в базовом варианте составляет 2869 рублей, в последние дни пользуется большим интересом в системе цифровой дистрибуции Valve - вероятно, в основном благодаря высоким оценкам в обзорах (IGN, например, решил поставить Remnant 2 оценку 9/10).
Baldur's Gate 3 находится в раннем доступе, а полноценный релиз версии 1.0 на ПК состоится 3 августа 2023 года (на PS5 - только 31 августа). Цена игры в настоящее время составляет 1999 рублей.
Топ-10 игр и устройств в Steam по выручке с 18 по 25 июля:
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Надо "новости" делать по продажам за день. Есть ли там статистика за день?..
Ты чё вечно недовольный?
Вечно? Тема с такими "новостями" не новая и многие тоже говорят про "новостных ботов", которые засрали PG.
Тараканы довольными не бывают!если только ядерной зимой