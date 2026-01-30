Режиссёр Baldur's Gate 3 поддержал коллегу из No Rest for the Wicked: ранний доступ оправдан для сложных RPG

Режиссёр Baldur's Gate 3 Свен Винке согласился с мнением Томаса Махлера, CEO Moon Studios (No Rest for the Wicked), о том, что ранний доступ может быть полезной моделью для сложных RPG, если её использовать правильно.

Махлер отметил, что игры вроде Baldur's Gate 3 или No Rest for the Wicked вряд ли могли бы появиться без раннего доступа, так как их системная сложность требует раннего взаимодействия с сообществом:

«Игры такого уровня сложности нельзя просто создать в одиночку и выпустить. Нужно множество игроков, чтобы выявить все проблемы и понять, как балансируют системы».

Винке поддержал эту точку зрения в ответе на пост Махлера: «100%. Игры, которые успешно выходят из раннего доступа, доказывают, что когда игроки и разработчики объединяются вокруг чего-то, что им действительно важно, происходят прекрасные вещи. Даже если есть негативные примеры, не стоит забывать о хороших».

Модель раннего доступа, по словам разработчиков, позволяет включить игроков в процесс создания игры и сделать финальный продукт таким, каким его задумали разработчики, учитывая ожидания фанатов. Винке добавил, что Larian Studios, вероятно, снова воспользуется Ранним доступом для своей следующей RPG Divinity, подтверждая эффективность такого подхода.

Махлер также подчеркнул, что важно доверять студиям с проверенной репутацией: если команда уже выпускала несколько качественных проектов и решает использовать ранний доступ, это делается именно для того, чтобы обеспечить максимальную глубину и баланс игры.