Роль простой гоблинши Саззы в Baldur's Gate 3 сильно помогла актрисе попасть в Metaphor: ReFantazio

Британская актриса Холли-Мари Майкл рассказала, что ее участие в создании Baldur’s Gate 3 напрямую повлияло на получение роли в другом громком ролевом хите — Metaphor: ReFantazio от японской студии Atlus. Пропуском в новую крупную RPG для артистки стал образ язвительной гоблинши Саззы и конечно её талант перевоплащаться в подобный образ.

В разговоре с журналистами, актриса объяснила, что ключевую роль сыграл характерный лондонский простонародный акцент кокни, который она использовала для гоблинши из лагеря Забытых Королевств.

Как ни забавно, но роль Катерины я получила именно благодаря тому, что сыграла Саззу в Baldur's Gate 3. В английском дубляже Metaphor используется множество региональных британских акцентов. Авторы целенаправленно искали актрису с аутентичным акцентом кокни для Катерины. А поскольку я уже активно использовала этот диалект при работе над Саззой, представители Atlus просто сами обратились ко мне и пригласили на прослушивание.

Актриса призналась, что прочитав сценарий для проб, сразу влюбилась в характер розововолосой охотницы за головами Катерины и сочла ее невероятно крутой, хотя ее судьба в проекте была фактически решена еще до кастинга благодаря популярности ее предыдущей роли у Larian Studios.

Сазза стала одной из самых ярких и цитируемых второстепенных героинь первого акта Baldur's Gate 3. Сама Майкл не раз с иронией реагировала на вирусную любовь сообщества к пленнице Изумрудной рощи, шутя от лица гоблинши, что с радостью записала бы для фанатов даже романтические реплики, если бы разработчики добавили такую ветку.

Колоссальное влияние хита Larian на судьбы причастных разработчиков и актеров неудивительно — напомним, ранее журналист Джейсон Шрайер подробно разобрал феномен успеха Baldur's Gate 3, назвав игру редким чудом современной индустрии.