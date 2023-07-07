Baldur's Gate 3 06.10.2020
8.7 891 оценка

Романтические отношения, котейка и белочка в релизном тизер-трейлере ролевой игры Baldur's Gate 3

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butcher69
Новости

Сегодня Larian Studios опубликовала "релизный тизер-трейлер" своей предстоящей ролевой игры Baldur's Gate 3, в котором показано немного из того, что ожидает игроков.

Хотя до выхода игры еще целый месяц (или два, если вы играете на PS5), трейлер довольно интересен, в нем показано много романтики и... не только романтики. В трейлере также показана пара супер-милых животных и несколько не очень милых.

Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
Artery Kaulitz

Побольше бы подобных шедевральных игр развивающих лор и историю D&D Forgotten Realms

4
VaZZers

А кто нибудь вкурсе насчёт Минска? Он появится как компаньон или будет играбельным персом с сюжетом как в дивинити?

0
CzaR37

Как спутник, посмотри на ютубе Panel From Hel

0
Oksifree

Был же трейлер, где его показывали.

0
Darth_Boris

Ну и конечно не обошлось без ЛГБТ повестки, тошнит уже от неё!

0
espero78

)

-1
TRADS80

3 года в предзаказе. Там что подводный мир есть?

-2
Shеpard

Как же долго я ждал третий Балдур... а не, это всего лишь DoS3. Походу ошибся игрой.

-2
Neradzurri

ой как милооооо. воркующих петушков прям в трейлер вставили. милотааааа)))

ну и красное орущее непонятное чмо на 8 секунде это кринж какой-то. Повзрослевший и похудеаший Тёрман Мёрман

-если какой-то пи##р хочет натянуть тебе трусы на уши, ты должен разозлиться

-да, парень, разозлись

-кричи на него

-ааа..а..аа..аааа.а..

-п##ц б##ь

-ты только послушай, это просто пи###

-2
Shеpard

Ну так эта игра под громким брендом создавалась исключительно для заднеприводных и прочих не таких как все фриков. От Балдура там только одно название.

1
Димка2010

там идоры что ли руки друг к дружке тянули?

рыжий гном и какая-то фигня?

-2
Лютик и Радовид

Мм, романтика. Я прям разрываюсь, с кем замутить в первое прохождение. Шедоу слишком ванильная, а Гитка страшненькая, но зато интересная и с огоньком. Печально только, чтобы ей понравиться, придется отыгрывать откровенно злого перса, а это не очень по душе.

-3
Armen 88

Мне прям очень жаль,что она не от третьего лица с нормальной боевкой.Можно было бы поиграть.

-14
TRADS80

иди шутан гоняй или лысого.

2