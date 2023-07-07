Романтические отношения, котейка и белочка в релизном тизер-трейлере ролевой игры Baldur's Gate 3

Сегодня Larian Studios опубликовала "релизный тизер-трейлер" своей предстоящей ролевой игры Baldur's Gate 3, в котором показано немного из того, что ожидает игроков.
Хотя до выхода игры еще целый месяц (или два, если вы играете на PS5), трейлер довольно интересен, в нем показано много романтики и... не только романтики. В трейлере также показана пара супер-милых животных и несколько не очень милых.
Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).
Побольше бы подобных шедевральных игр развивающих лор и историю D&D Forgotten Realms
А кто нибудь вкурсе насчёт Минска? Он появится как компаньон или будет играбельным персом с сюжетом как в дивинити?
Как спутник, посмотри на ютубе Panel From Hel
Был же трейлер, где его показывали.
Ну и конечно не обошлось без ЛГБТ повестки, тошнит уже от неё!
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3 года в предзаказе. Там что подводный мир есть?
Как же долго я ждал третий Балдур... а не, это всего лишь DoS3. Походу ошибся игрой.
ой как милооооо. воркующих петушков прям в трейлер вставили. милотааааа)))
ну и красное орущее непонятное чмо на 8 секунде это кринж какой-то. Повзрослевший и похудеаший Тёрман Мёрман
-если какой-то пи##р хочет натянуть тебе трусы на уши, ты должен разозлиться
-да, парень, разозлись
-кричи на него
-ааа..а..аа..аааа.а..
-п##ц б##ь
-ты только послушай, это просто пи###
Ну так эта игра под громким брендом создавалась исключительно для заднеприводных и прочих не таких как все фриков. От Балдура там только одно название.
там идоры что ли руки друг к дружке тянули?
рыжий гном и какая-то фигня?
Мм, романтика. Я прям разрываюсь, с кем замутить в первое прохождение. Шедоу слишком ванильная, а Гитка страшненькая, но зато интересная и с огоньком. Печально только, чтобы ей понравиться, придется отыгрывать откровенно злого перса, а это не очень по душе.
Мне прям очень жаль,что она не от третьего лица с нормальной боевкой.Можно было бы поиграть.
иди шутан гоняй или лысого.