Романтические отношения, котейка и белочка в релизном тизер-трейлере ролевой игры Baldur's Gate 3 ©

Сегодня Larian Studios опубликовала "релизный тизер-трейлер" своей предстоящей ролевой игры Baldur's Gate 3, в котором показано немного из того, что ожидает игроков.

Хотя до выхода игры еще целый месяц (или два, если вы играете на PS5), трейлер довольно интересен, в нем показано много романтики и... не только романтики. В трейлере также показана пара супер-милых животных и несколько не очень милых.

Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).