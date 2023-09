Россияне исполнили атмосферный кавер главной музыкальной темы Baldur's Gate 3 ©

Творчество фанатов игр всегда радует невероятным вниманием к деталям и качественному подходу к задумке, ведь даже в создании чего-то банального они пытаются удивлять. На этот раз сообщество фанатов Baldur's Gate 3 удивили энтузиасты из России, которые создали очень атмосферный кавер на главную песню пошаговой RPG.

За созданием фанатского шедевра стоит не безызвестный Дмитрий Макаров, который уже долгое время создает каверы на разные игры. Главная особенность его творчества заключается в том, что для каверов он использует реальные музыкальные инструменты и не прибегает к дополнительной цифровой обработке, предлагая "живую" музыку.

Макаров решил создать кавер на песню Down By The River из Baldur's Gate 3. Поскольку в ней используется вокал, он пригласил солистку Калужского Дома Музыки и вокалистку джазового оркестра Патрисию Апаеву. Вместе с ними получился отличный кавер, который хорошо передает дух оригинальной композиции.