Россияне исполнили атмосферный кавер главной музыкальной темы Baldur's Gate 3

Творчество фанатов игр всегда радует невероятным вниманием к деталям и качественному подходу к задумке, ведь даже в создании чего-то банального они пытаются удивлять. На этот раз сообщество фанатов Baldur's Gate 3 удивили энтузиасты из России, которые создали очень атмосферный кавер на главную песню пошаговой RPG.
За созданием фанатского шедевра стоит не безызвестный Дмитрий Макаров, который уже долгое время создает каверы на разные игры. Главная особенность его творчества заключается в том, что для каверов он использует реальные музыкальные инструменты и не прибегает к дополнительной цифровой обработке, предлагая "живую" музыку.
Макаров решил создать кавер на песню Down By The River из Baldur's Gate 3. Поскольку в ней используется вокал, он пригласил солистку Калужского Дома Музыки и вокалистку джазового оркестра Патрисию Апаеву. Вместе с ними получился отличный кавер, который хорошо передает дух оригинальной композиции.
Она слова глотает что ли? Ничего не слышу
Тоже самое, но на русском - https://youtu.be/nYXXHjYPYvw
что то кажется, что когда накладывали слова на ролик то забыли про синхронизацию, так как губы совсем не в тему движутся
UPD: посмотрел русскую версию, судя по всему на русскую версию просто наложили английскую озвучку
Нее,не то.Сам парень шикарно играет,подписан на его канал в Ютубе,у него были шикарные колаборации с....рыжеволосой певицей,тоже каверы делает.А эта как будто вдохнуть боится и петь полным голосом,из-за чего еле слышно,в оригинале певица пела шикарно,а тут на макс громкости с напрягом ловишь каждое слово.И лучше бы тоже взяла тот же бубен,и играя на нём пела,а не размахивала руками,что при её тональности только отвлекает.
Супер получилось, красивая песня
Красивое..