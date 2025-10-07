Руководитель Baldur's Gate 3: ИИ не спасёт индустрию - ей не хватает лидеров, видения и человеческого подхода

На фоне анонса первой игры от студии xAI Илона Маска, которая полностью создаётся с помощью искусственного интеллекта, в игровой индустрии вспыхнули споры о будущем креативных профессий. Одним из тех, кто высказался против чрезмерного увлечения ИИ, стал Майкл «Cromwelp» Даус, руководитель по издательству в Larian Studios — компании, выпустившей Baldur’s Gate 3.
В серии постов в X (Twitter) он заявил, что индустрии сегодня не нужны «ещё больше математически просчитанных, психологически выверенных игровых циклов», созданных алгоритмами. Вместо этого, по его словам, разработчикам стоит сосредоточиться на создании миров, «которыми люди действительно хотят жить и дышать».
«ИИ может быть полезным инструментом, но он не заменит того, чего сейчас действительно не хватает в игровой индустрии — лидерства и видения», — написал Даус.
Он отметил, что проблемы отрасли начались ещё после «краха ритейла», когда издатели и разработчики утратили прямую связь с аудиторией, превратив всё в «гонку без головы за финансовыми отчётами».
«Тем, кто будет успешен, удастся это не благодаря ИИ, а потому что они создают игры людьми — для людей», — добавил он.
Даус подчеркнул, что индустрии сейчас нужны не новые «денежные махинации» вроде ИИ, облачных сервисов или VR, а устойчивость и уважение к ремеслу.
«В играх нет подлинного отклика без человеческого прикосновения. Если превратить их в бездушный цифровой контент — они перестанут резонировать с людьми. А именно ради этого люди играют», — подытожил он.
Игры в массе своей античеловечны и антигуманны, они пропитаны капиталистической-паразитической ерисью, блядством и одноразовостью.
такие перлы выдают обычно парни про девушек, после того как их одна из девушек бросит.
Такие перлы выдают ещё бабки возле подъезда либо чекнутые мамаши которые сами не хотят заниматься воспитанием чада а во всех бедах и косяках винят весь внешний мир.
Я например в гта при убийстве шлюх всегда старался сделать так, что бы трупа тоже не осталось. Например взорвать в тачке или в машине сбросить в океан . По этому ничего антигуманного тут нет.
Ты просто выбираешь неправильные игры. Полно хороших игр, без лгб+блм и прочей повесточной ереси. Просто надо стараться лучше искать и выбирать только качественный продукт. Надо выбирать игры по своему вкусу, а не по рекламе.
Респект и уважение! Все правильно сказал
Глупый человечишка.
Он ли это написал.
Думаю, всё так же у них за связь отвечает пиар-агентство.
О, ну хоть один адекватный человек )
Куда завел индустрию "человеческий подход" и так очевидно, сами человеки этому не рады, куда катится индустрия.
Еще это напоминает болтовню луддитов. В общем, пусть сначала ИИ Маска выпустит игру, а потом и будем судить, что там получилось, пока рано
Эх, побольше бы таких базовичков как он в геймдеве😌
И он совершенно прав!
Технически все может быть исключительно идеально и исключительно скучно :)
аа так вот откуда ноги растут революционного движения радикально настроенных инди-разрабов. нуну
А кто тогда делает тупые аниме гачи, которые высасывают триллионы из школьников? Просто интересно
Зачем раньше времени шум поднимать, ещё ничего не вышло, но многие уже против, так в чём собственно проблема, когда эта игра от ИИ выйдет, то будет два варианта, она окажется полной хренотой или получится что-то годное, если первый вариант, то разработчикам не стоит переживать из-за ИИ, ближайшие лет 5 точно, ну а если второй вариант, то просто сделайте лучше, докажите что вы лучше бездушного ИИ. )
А то что люди используют ИИ для упрощения работы, ну так это вообще не должно вопросов вызывать, те же режиссеры используют зелёные экраны, чтобы не строить лишний раз декорации и не взрывать хреново тучу взрывчатки для одной сцены, чем ИИ плох как инструмент для помощи в работе, а уж если он(ИИ) вообще будет всю работу делать, то это тоже круто, главное чтобы сама работа была выполнена как надо, а кто её делает, значения не имеет.