Руководитель Baldur's Gate 3: ИИ не спасёт индустрию - ей не хватает лидеров, видения и человеческого подхода

На фоне анонса первой игры от студии xAI Илона Маска, которая полностью создаётся с помощью искусственного интеллекта, в игровой индустрии вспыхнули споры о будущем креативных профессий. Одним из тех, кто высказался против чрезмерного увлечения ИИ, стал Майкл «Cromwelp» Даус, руководитель по издательству в Larian Studios — компании, выпустившей Baldur’s Gate 3.

В серии постов в X (Twitter) он заявил, что индустрии сегодня не нужны «ещё больше математически просчитанных, психологически выверенных игровых циклов», созданных алгоритмами. Вместо этого, по его словам, разработчикам стоит сосредоточиться на создании миров, «которыми люди действительно хотят жить и дышать».

«ИИ может быть полезным инструментом, но он не заменит того, чего сейчас действительно не хватает в игровой индустрии — лидерства и видения», — написал Даус.

Он отметил, что проблемы отрасли начались ещё после «краха ритейла», когда издатели и разработчики утратили прямую связь с аудиторией, превратив всё в «гонку без головы за финансовыми отчётами».

«Тем, кто будет успешен, удастся это не благодаря ИИ, а потому что они создают игры людьми — для людей», — добавил он.

Даус подчеркнул, что индустрии сейчас нужны не новые «денежные махинации» вроде ИИ, облачных сервисов или VR, а устойчивость и уважение к ремеслу.

«В играх нет подлинного отклика без человеческого прикосновения. Если превратить их в бездушный цифровой контент — они перестанут резонировать с людьми. А именно ради этого люди играют», — подытожил он.