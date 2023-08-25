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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.3 4 778 оценок

С момента запуска Baldur's Gate 3 в общей сложности было сыграно более 200 000 000 часов

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Procy_on
Новости

Larian Studios только что выпустила первый крупный патч для Baldur's Gate 3, устраняющий более 1000 ошибок, балансировку, проблемы с прохождением и многое, многое другое. Патч 1 оказался слишком велик для всех примечаний в Steam, поэтому полная информация доступна на оф. сайте. Патч 2, однако, уже не за горами, и должен значительно улучшить производительность, но подробнее об этом расскажут ближе к его выходу.

Помимо этого, разработчики поделились обновленной статистикой по игре, из которой мы узнаем, что:

  • В общей сложности было сыграно более 200 000 000 часов. Это более 22 000 лет.

Однако что касается популярности классов и рас, то ситуация не изменилась:

  • Самым популярным классом на данный момент является Паладин, за ним следует Колдун, а наименее популярным остается Клерик.
  • В Фаэруне господствуют люди и эльфы, за ними быстро и неудивительно следуют полуэльфы. На противоположном конце спектра находятся дварфы, гномы, гитьянки и халфлинги.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
AlexFullBeast

Запилили б лучше новость про это

Если первый акт это 100 баллов, а второй — 90-95, то третий акт — 70-80. Эта игра не закончена. И если вы хотите получить от неё всё возможное, я советую вам подождать нескольких крупных патчей.
Мы довольно много говорили о том, как Baldur's Gate 3 задаёт стандарт. Однако она задаёт его не только для других игр, но и для самой себя. И третий акт не соответствует стандартам первого. У меня были ощущения, словно первый и третий акт сделали две разные студии.
CohhCarnage, блогер и продюсер
-1
Xefren

Так запиливай, срубишь бонусов)

1
21SD1361

Боюсь представить на сколько все плохо во втором акте, если меня стошнило на первом

-1
AlexFullBeast Xefren

Да мне то зачем эти бонусы? Неинтересно. Просто факт в том, что человек, который помогал Larian в разработке BG3 говорит, что у игры проблемы после первого акта.

0
Protocol10

Ради бесполезной цифры блог запилили. Видимо, калькуляторы не смогли посчитать часы в контре. Блохер, лучше сам поиграй в игру, напиши гайд или обзор, это лучше будет чем это скопипастенное дерьмо.

-3