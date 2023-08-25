С момента запуска Baldur's Gate 3 в общей сложности было сыграно более 200 000 000 часов

Larian Studios только что выпустила первый крупный патч для Baldur's Gate 3, устраняющий более 1000 ошибок, балансировку, проблемы с прохождением и многое, многое другое. Патч 1 оказался слишком велик для всех примечаний в Steam, поэтому полная информация доступна на оф. сайте. Патч 2, однако, уже не за горами, и должен значительно улучшить производительность, но подробнее об этом расскажут ближе к его выходу.
Помимо этого, разработчики поделились обновленной статистикой по игре, из которой мы узнаем, что:
- В общей сложности было сыграно более 200 000 000 часов. Это более 22 000 лет.
Однако что касается популярности классов и рас, то ситуация не изменилась:
- Самым популярным классом на данный момент является Паладин, за ним следует Колдун, а наименее популярным остается Клерик.
- В Фаэруне господствуют люди и эльфы, за ними быстро и неудивительно следуют полуэльфы. На противоположном конце спектра находятся дварфы, гномы, гитьянки и халфлинги.
Запилили б лучше новость про это
Так запиливай, срубишь бонусов)
Боюсь представить на сколько все плохо во втором акте, если меня стошнило на первом
Да мне то зачем эти бонусы? Неинтересно. Просто факт в том, что человек, который помогал Larian в разработке BG3 говорит, что у игры проблемы после первого акта.
Ради бесполезной цифры блог запилили. Видимо, калькуляторы не смогли посчитать часы в контре. Блохер, лучше сам поиграй в игру, напиши гайд или обзор, это лучше будет чем это скопипастенное дерьмо.