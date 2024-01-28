С помощью оживляющих спор игрок в Baldur's Gate 3 создал армию нежити

Первый акт Baldur's Gate 3 включает в себя три обширные локации, что может привести к упущению побочного контента во время погружения в основную сюжетную линию.
Один из возможных поворотов сюжета приведет вас в колонию Миконидов, дом Владыки Глота (Sovereign Glut). Без углубления в детали, стоит отметить, что он обладает уникальной способностью под названием "Оживляющие Споры". С помощью этой способности он может вернуть к жизни любого мертвого NPC и призвать его на свою сторону в бою.
Обычно эту механику используют в рамках побочного квеста Глота для устранения врагов. Однако один игрок решил экспериментировать и попытался оживить тела десятков NPC из всего первого акта, фактически создав армию зомби.
Он утверждает, что не прибегал к использованию каких-либо ошибок программирования — просто перемещался по локациям и воспользовался своими высокими показателями силы паладина (18) и варвара (20), чтобы переносить тела к Глоту.
Вероятно, разработчики Baldur’s Gate 3 не предполагали такого креативного использования механики "оживления". Однако это лишь ещё один пример того, как игроки постоянно удивляют своими нестандартными подходами к игровому процессу, находя самые неожиданные способы использования различных особенностей игры.
У чувака очень много свободного времени чтобы такой фигней занимается. А так да прикольно
Интересный момент
А можно какое-либо видео/фото доказательство? Просто и я могу такое же что-нибудь придумать, но ничем не подкрепить. Потому что для примера когда какой то чел говорил что вырезает всех в 1 акте, то он хотя бы прикреплял скриншот с горой трупов, а тут же нам просто надо поверить на слово что кто-то, где-то сделал армию из скольки-то трупов.
Армия - это сколько?
Ну, десяток я ещё поверю. Но больше там просто трупов не наберется. Чтобы "зомби" жили, нужно быть в бою. Отходишь далеко от локи, где воюешь - выход из боя автоматом. Так что поднять он мог только те трупаки, которые по локации раскиданы (больше всего их в локе с двергарами, т.е. примерно 10-15). Из Подземья Глот никуда не пойдет, так что... Либо читы, либо вранье.
Чувак, там же написано что воспользовался высокими показателями силы чтобы переносить тела к Глоту