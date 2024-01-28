С помощью оживляющих спор игрок в Baldur's Gate 3 создал армию нежити

Первый акт Baldur's Gate 3 включает в себя три обширные локации, что может привести к упущению побочного контента во время погружения в основную сюжетную линию.

Один из возможных поворотов сюжета приведет вас в колонию Миконидов, дом Владыки Глота (Sovereign Glut). Без углубления в детали, стоит отметить, что он обладает уникальной способностью под названием "Оживляющие Споры". С помощью этой способности он может вернуть к жизни любого мертвого NPC и призвать его на свою сторону в бою.

Обычно эту механику используют в рамках побочного квеста Глота для устранения врагов. Однако один игрок решил экспериментировать и попытался оживить тела десятков NPC из всего первого акта, фактически создав армию зомби.

Он утверждает, что не прибегал к использованию каких-либо ошибок программирования — просто перемещался по локациям и воспользовался своими высокими показателями силы паладина (18) и варвара (20), чтобы переносить тела к Глоту.

Вероятно, разработчики Baldur’s Gate 3 не предполагали такого креативного использования механики "оживления". Однако это лишь ещё один пример того, как игроки постоянно удивляют своими нестандартными подходами к игровому процессу, находя самые неожиданные способы использования различных особенностей игры.