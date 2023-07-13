С романами в Baldur's Gate 3 стоит быть осторожнее - неверное решение может привести к смерти персонажа ©

Разработчики Baldur's Gate 3 решили более подробно рассказать о механиках и возможностях, показанных в ходе последней Panel From Hell. В частности, Larian Studios решила дополнительно обсудить романтические отношениях между персонажами.

Мы уже знаем почему белочка уронила свой орешек, но оказывается жаркая встреча с медведем это не единственное, что может поджидать игроков - к романам следует относиться осторожно, а иначе можно столкнуться с самыми разными исходами.

В качестве одного примера был приведен роман с одним из персонажей в результате которого, если бездумно выбирать варианты ответа, персонаж игрока сможет поучаствовать в увлекательном сексуальном обряде злого божества, в результате которого герой будет принесен в жертву.

В других примерах все не так радикально — отношения могут привести к превращению персонажа в вампира или свадьбе. По словам разработчиков, ни один роман не будет следовать одной и той же формуле.

Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).

В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.