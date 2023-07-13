С романами в Baldur's Gate 3 стоит быть осторожнее - неверное решение может привести к смерти персонажа

Разработчики Baldur's Gate 3 решили более подробно рассказать о механиках и возможностях, показанных в ходе последней Panel From Hell. В частности, Larian Studios решила дополнительно обсудить романтические отношениях между персонажами.
Мы уже знаем почему белочка уронила свой орешек, но оказывается жаркая встреча с медведем это не единственное, что может поджидать игроков - к романам следует относиться осторожно, а иначе можно столкнуться с самыми разными исходами.
В качестве одного примера был приведен роман с одним из персонажей в результате которого, если бездумно выбирать варианты ответа, персонаж игрока сможет поучаствовать в увлекательном сексуальном обряде злого божества, в результате которого герой будет принесен в жертву.
В других примерах все не так радикально — отношения могут привести к превращению персонажа в вампира или свадьбе. По словам разработчиков, ни один роман не будет следовать одной и той же формуле.
Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).
В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.
Та же новость другими словами?
Мне интересно можно ли стать Элитидом и продолжить играть за него.
Нет, персов от иллитидской личинки бережет какая-то нетсерильская магия.
Да, но в голове у героя я так понимаю эта самая Иллитидская личинка пытается заставить ГГ чаще пользоваться силой Иллитида, чтобы подчинить его...но это пока не ясно...
А точнее артефакт Шэдоухарт, который они группой шаритов выкрали у Гитьянки
Придет папка девушки с ружжом и заставит жениться?
А если и не девушки, то всё-равно
Сразу вспомнил Моринт из Масс Эффект 2
какая-то визуальная новелла началась блин)
хм, возможно ли будет собрать гарем 🤔
Ты его с самого начала игры собираешь и потом вас 4 человека, или не совсем человека, выносит всё и вся, а потом бухают с гоблинами
Это точно, столько зоофилии и лезбо/гей пар накатили, что лучше вообще в игре никого не романсить.
ну хз, я про игру почти ничего не слышал до той презентации с медведем и когда узнал что там много романов будет, то заинтересовало
к примеру для меня серия Mass Effect ценна хорошим сюжетом и романами
Особенно ME3, где всё испоганили — твари !!!
В каком месте в Mass Effect ты обнаружил хорошие романы? Я ни разу ничего подобного там не встречал. Ну а сюжет был нормальным тоже только в первой части и Андромеде. Во-второй игре сюжет слабенький халтурный на 3-4 часа и боссом терминаторомв финале, всё остальное побочки - никакого сюжета и никаких толковых романов. В третьей игре основной сюжет самый слабый в серии. Мощные только DLC побочки. И снова никаких интересных романов.