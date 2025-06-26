Саманта Беарт (Карлах) утверждает, что Larian перенесла релиз Baldur's Gate 3, чтобы не пересекаться со Starfield

Компания Larian Studios в 2023 году планировала выпустить Baldur's Gate 3 в продажу 31 августа. Но незадолго до этой даты студия внесла изменения: версию для ПК перенесли на 3 августа, а версию для PS5 - на 6 сентября.

По словам Саманты Беарт, сыгравшей Карлах, причиной тому стал выход Starfield, назначенный на 6 сентября. Издательство Larian не хотело вступать в прямую конкуренцию с новой RPG от Bethesda, и это могло даже повлиять на финал Карлах в оригинальной версии.

Актриса утверждает, что расширенный эпилог персонажа - это не ответ на критику со стороны фанатов, а то, что Larian уже запланировала. Из-за раннего релиза новый контент попросту не был готов вовремя.

"Фанаты никак не повлияли на то, что я вернулся, чтобы записать [расширенную концовку]. Это было задумано сразу после выхода игры. Starfield ведь выходила в тот же день, верно? А потом Larian решили: «Давайте выпустим ее на месяц раньше»... И да, я не думаю, что мы ожидали, что люди так быстро дойдут до конца и выложат все это на YouTube.



Практически сразу после выхода игры мне позвонили - люди еще находились в создателе персонажа, когда мне перезвонили, чтобы записать дополнительную концовку, так сказать. А потом на все ушло около месяца, если я правильно помню".

В конечном итоге Baldur's Gate 3 оставила гораздо больший след в истории, чем Starfield, но это показывает, что даже именитые студии все еще опасаются выпускать свои игры слишком близко к крупным продуктам индустрии.