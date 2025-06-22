Саманте Беар, Карлах из Baldur's Gate 3, предложили сыграть похожую роль, но актриса не хочет застрять в одном образе

Актриса Саманта Беар, подарившая голос героине Карлах из Baldur’s Gate 3, в интервью PCGamesN рассказала о неоднозначном влиянии этой роли на её карьеру. С одной стороны, проект принёс ей оглушительную известность, с другой - неожиданно ограничил творческие возможности.

Беар призналась, что столкнулась с неожиданным последствием популярности: как минимум один раз ей фактически предложили вновь сыграть Карлах, но в другой крупной игре. Хотя тот проект в итоге отменили, актриса не скрывает облегчения - ей претит мысль застрять в одном амплуа:

С творческой точки зрения я была рада, потому что та игра могла оказаться больше Baldur’s Gate, а авторы хотели, чтобы я просто повторила образ большой и злой героини, будто это универсальный типаж.

Актриса сталкивается с парадоксом: всеобщая любовь к Карлах обернулась творческими барьерами:

Некоторые люди знают меня лишь как Карлах, и это всё, что их волнует. Недавно я потеряла роль только потому, что разработчики не видят меня кем-то другим.

Несмотря на это, Беар не испытывает неприязни к персонажу - её раздражает лишь узость мышления некоторых работодателей. Беар подчёркивает, что хочет продолжать удивлять аудиторию, а не эксплуатировать один удачный образ.