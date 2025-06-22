ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 16 667 оценок

Саманте Беар, Карлах из Baldur's Gate 3, предложили сыграть похожую роль, но актриса не хочет застрять в одном образе

AceTheKing AceTheKing

Актриса Саманта Беар, подарившая голос героине Карлах из Baldur’s Gate 3, в интервью PCGamesN рассказала о неоднозначном влиянии этой роли на её карьеру. С одной стороны, проект принёс ей оглушительную известность, с другой - неожиданно ограничил творческие возможности.

Беар призналась, что столкнулась с неожиданным последствием популярности: как минимум один раз ей фактически предложили вновь сыграть Карлах, но в другой крупной игре. Хотя тот проект в итоге отменили, актриса не скрывает облегчения - ей претит мысль застрять в одном амплуа:

С творческой точки зрения я была рада, потому что та игра могла оказаться больше Baldur’s Gate, а авторы хотели, чтобы я просто повторила образ большой и злой героини, будто это универсальный типаж.

Актриса сталкивается с парадоксом: всеобщая любовь к Карлах обернулась творческими барьерами:

Некоторые люди знают меня лишь как Карлах, и это всё, что их волнует. Недавно я потеряла роль только потому, что разработчики не видят меня кем-то другим.

Несмотря на это, Беар не испытывает неприязни к персонажу - её раздражает лишь узость мышления некоторых работодателей. Беар подчёркивает, что хочет продолжать удивлять аудиторию, а не эксплуатировать один удачный образ.

24
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Сережаа

Ппц какая важная птица.

16
valeriesq

Но она реально хороша как актриса озвучки. И ничего такого нет в том, что она хочет развиваться в этом направлении, а не застрять в одном амплуа

9
Сережаа valeriesq

Ну я и говорю важная птица, перебирает работой. Притом что еще пару лет и профессия станет абсолютно ненужной из-за нейросетевой озвучки. Пусть важничает пока может :)

8
Gords

Это извечная проблема, когда режиссёры/продюсеры/разработчики и т.п. считают, что если позвать актёров из успешного проекта на такие же роли, то и у них будет успешный проект; а если такой роли нет, то шлют актёров на фиг.

узость мышления

Дипломатический способ сказать "тупые дебилы".

9
Rey4rtRO
авторы хотели, чтобы я просто повторила образ большой и злой героини, будто это универсальный типаж.

Но ведь.. Карлах не злая.

8
Samaer

видимо новость писали на отъ*бись, не зная персонажей и их характеры, либо автор новости не смог в контекст и там имелось ввиду не злой, а агрессивной/яростной. Карлах мне показалась очень приятным спутником.

8
AceTheKing Samaer
It did happen once," they recall. "But it's for a game that got canceled. I was actually quite happy about it from an artistic point of view, because that game could have been bigger than Baldur's Gate, and it felt like they went 'big and angry, that's what you do,' as if that's a type. So I'm kind of glad that I didn't get typecast. Some people only know me as Karlach, and that's all they care to know. Just the other day, I didn't get a role because they can't see me as anyone other than Karlach, and you think, 'look at my showreel; look at all of the other stuff I've done.'
5
Rey4rtRO AceTheKing

Angry и evil имеют разные значения так-то, так что он прав.

5
Pastoral

Ей уже 40 лет и всё ещё боится остаться в одном образе.

8
ZADIRA2

Лучше бы она боялась того, что не сможет вообще никакую роль сыграть, кроме Карлах, обычно так говорят только бездари.

1
malars0

Лучше быть актером одной роли чем застрять без работы