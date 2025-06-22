Саманте Беар, Карлах из Baldur's Gate 3, предложили сыграть похожую роль, но актриса не хочет застрять в одном образе

Актриса Саманта Беар, подарившая голос героине Карлах из Baldur’s Gate 3, в интервью PCGamesN рассказала о неоднозначном влиянии этой роли на её карьеру. С одной стороны, проект принёс ей оглушительную известность, с другой - неожиданно ограничил творческие возможности.
Беар призналась, что столкнулась с неожиданным последствием популярности: как минимум один раз ей фактически предложили вновь сыграть Карлах, но в другой крупной игре. Хотя тот проект в итоге отменили, актриса не скрывает облегчения - ей претит мысль застрять в одном амплуа:
С творческой точки зрения я была рада, потому что та игра могла оказаться больше Baldur’s Gate, а авторы хотели, чтобы я просто повторила образ большой и злой героини, будто это универсальный типаж.
Актриса сталкивается с парадоксом: всеобщая любовь к Карлах обернулась творческими барьерами:
Некоторые люди знают меня лишь как Карлах, и это всё, что их волнует. Недавно я потеряла роль только потому, что разработчики не видят меня кем-то другим.
Несмотря на это, Беар не испытывает неприязни к персонажу - её раздражает лишь узость мышления некоторых работодателей. Беар подчёркивает, что хочет продолжать удивлять аудиторию, а не эксплуатировать один удачный образ.
Ппц какая важная птица.
Но она реально хороша как актриса озвучки. И ничего такого нет в том, что она хочет развиваться в этом направлении, а не застрять в одном амплуа
Ну я и говорю важная птица, перебирает работой. Притом что еще пару лет и профессия станет абсолютно ненужной из-за нейросетевой озвучки. Пусть важничает пока может :)
Это извечная проблема, когда режиссёры/продюсеры/разработчики и т.п. считают, что если позвать актёров из успешного проекта на такие же роли, то и у них будет успешный проект; а если такой роли нет, то шлют актёров на фиг.
Дипломатический способ сказать "тупые дебилы".
Но ведь.. Карлах не злая.
видимо новость писали на отъ*бись, не зная персонажей и их характеры, либо автор новости не смог в контекст и там имелось ввиду не злой, а агрессивной/яростной. Карлах мне показалась очень приятным спутником.
Angry и evil имеют разные значения так-то, так что он прав.
Ей уже 40 лет и всё ещё боится остаться в одном образе.
Лучше бы она боялась того, что не сможет вообще никакую роль сыграть, кроме Карлах, обычно так говорят только бездари.
Лучше быть актером одной роли чем застрять без работы