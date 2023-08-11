Самым популярным классом в Baldur's Gate 3 на данный момент является паладин и большинство игроков выбрали роль хороших парней.
Разработчик Larian Studios опубликовал сегодня удобную инфографику и среди прочего, она подтверждает популярность паладина, что возможно связано с тем, что он вынослив, лечит, может использовать множество видов оружия и выполняет множество важнейших ролей. На втором месте - волшебники, на третьем - маги, на четвертом - плуты, на пятом - барды и варвары.
Выясняя моральный компас своих игроков, Larian сообщает, что "в плане дипломатии игроки склоняются на сторону добра". Судя по всему, ключевым испытанием стала первая встреча с рощей-святилищем: 65,1% игроков спасли рощу, а 34,9% напали на нее.
Будет интересно посмотреть, как будет меняться этот показатель и как Larian будет его измерять, по мере того как игроки будут углубляться в игру и сталкиваться с более сложным выбором. Мне также интересно, могут ли предпочтения игроков на PS5 заметно отличаться от предпочтений игроков на ПК.
Я плута взял, темный эльф плут
Мультикласс со Скаутом планируешь?)
Уже так сделал, откатил назад)) Что-то на 8 уровне явно не так пошло xD
это похоже спойлер)
Давай подробнее, пока не хочу с начала начинать
Плаго можно в любой момент за копейки переназначить ВСЕ )
А монахи похоже вообще почти в процент не попали, но играю за него
Монах годный довольно.
Я так понимаю скоро все завалят статистикой
по скриншоту из предыдущей новости можно миллион новостей наклепать, это нормальная практика на пг
Хз, пока в пати самый важный плут-ассасин, поскольку кучу боев можно проходить тактикой ударил-спрятался, гг монах человек
куда ты прятаться собрался если мобы видят?
Спеллы есть для подобных ситуаций в бою. Не слышали?
т.е. роге надо на себя спеллы кидать? как то это тупо. в нормальных играх у роги есть инвиз
Неудивительно, он слишком силен по сравнению с остальными.
палладин прикольный,он и воин,и жрец и немного некромант(клятвопреступник)
ну я думаю еще и клятваприступники)
Это вот интересный момент) Мне кажется клятвопреступников не так много будет 🤔
Не больше 40%
возможно)
я отрекся и я свободен)
Во врата ещё не играл, ролики тоже особо не смотрел, но вот интересно, есть ли возможность сварить более менее классического рогу и пройти в соло на тактике?
В дивинити ос2 отыгрывал именно такой билд, т.е. с упором в военку и искусство + несколько школ для бафов и т.п., основной целью была абсолютная доминация (даже практически не получая урона) на тактике+, что в итоге и получилось без проблем. Прохождение где то 110 часов.
Что скажете?
Думаю подобное невозможно.
Во-первых, некоторые боссы требуют как минимум двоих. Их нельзя убить со скрытности. Необходимо использовать элементы окружения. Соответственно пока один заманивает в нужное место, второй атакует.
Во-вторых, некоторые бои требуют участия как можно большего количества участников группы. К примеру в подземном храме открываются порталы через которые начинают запрыгивать мобы. В одиночку ты физически не успеешь закрыть все проходы и окажешься завален противниками со всех сторон.
В-третьих, некоторые бои идут на время. Например, чтобы спасти определенно непися нужно грохнуть босса пока не прогорела клетка висящая над пропастью.
В четвертых, в одиночку тебя банально забьют превосходящие силы противника. В отличии от дивити броня не дает тебя никакой защиты. Она не уменьшает урон. Броня влияет на то попали в тебя лили нет. Так что смотри у тебя на первых порах только один, максимум две атаки на ход. Врагов от 3 до 8. Если набросят какой-либо дебаф, то считай что ты труп. Плюс некоторые мобы после смерти взрываются. Так что здоровья не хватит.
В пятых, классы четко прописаны. Классический рога не умеет хилить, а зелья восстанавливают не так уж много здоровья.
Ну и в шестых, ты банально лишишься огромного куска контента завязанного на индивидуальные задания спутников.
В ос2 тоже приходилось использовать напарников, кого то с талантом друг животных, кого то с перчатками телепортации и т.п., как раз для охвата контента некоторого, секретов и т.п., а после просто прогонял. Возможно тут можно по такому же принципу пройти, главное своего рогу заварить ультра жестким?
А по контенту напарников, то и дивинити пройдена сначала в пати, а потом уже соло персом. Времени, конечно, не вагон, но в целом согласен на тот же расклад, в другом порядке только=)
По моему опыту, соло-не про калитку 3. Поначалу будет очень трудно, т.к. у тебя всего одно действие на ход, в отличие от дос2+нет одинокого волка.
Про рогу: сначала взял его и через часа 3 понял, что импакт я им вношу околонулевой. Поменял класс. Возможно, после 5го лвла будет по другому, но эрли гейм за него очень уныл.
Вроде как в соло можно отыграть за Dark Urge, полностью перейдя на темную сторону и потакая всем вредным советам голоса в голове персонажа, от этого он станет сильнее.
Можешь попробовать, но будет долго, жестко и больно. Слишком многие мобы пользуются дебафами.
Сон, паралич, отравление или обезоруживание и твой перс мгновенно становиться инвалидом.
Здоровья же очень мало. Даже танка в мощной броне сольют за один ход если он бездумно влезет в толпу врагов.
Что скажете? ©
Скажу что.. ТЫ НЕ ПРОЙДЕШЬ! ))
всегда беру чистого волшебника, остальных классов в БГ всегда достаточно, а вот с чистыми волшебниками прям беда..
А как влияет на прохождение смена класса? Своего и напарников? Был вот персонаж супер добрым паладином, а я меняю ему класс на колдуна поклоняющегося злому богу...
Своего никак. У напарников полностью руинит их квэсты и историю.
Реально?
Играю Монахом в связке с Астерионом, остальные как саппорты
Никогда даже в голову не приходило отыгрывать паладина. Это же фанатики. O_O
Другое дело обычный воин или монах.
Не. Паладин не фанатики. Да они следуют клятве, но это их выборы. Фанатиками скорее являются жрецы. Плюс клятва возмездия в игре это нечто необычное. Буквально есть несколько моментов когда можно из клятвы исходя, либо помочь, либо убить тех кому нужна помощь. И это обосновано. Я конечно сначала спас, а потом вырезал. Но да если часто использовать диалог стандартного паладина, то будешь драться с половиной монстров, с мирными и нет.
Неделю мучился, выбирал класс, чтобы удовлетворял моим почтениям и тоже начал за паладина. Но эти клятвы меня бесят.
Волшебник ван лав. Всегда в рпг прохожу волшебника сначала
Не люблю Паладинов ещё с настольной системы. Класс неплохой. Но вот люди ими играющие, я лучше промолчу. А из Классов которыми я чаще играю в настольную систему - Rogue, а если охота играть Кастетом, то чаще всего беру Варлока, иногда Сорку.
Нет, ну понятно почему, многие играют за паладина.))
ты на пол пути бросил прохождение за паладина и зачем то начал параллельно прохождение за 314дораса