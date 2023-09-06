Сделать Baldur's Gate 3 с прокачкой до 20 уровня сложно, но "это не что-то невозможное"

Наряду с долгожданным подтверждением скорого появления кроссплея в Baldur's Gate III, от команды Larian Studios поступили новые заявления о том, каким может быть будущее ролевой саги.
В ходе весьма насыщенного интервью, полную версию которого вы можете найти ниже, Свен Винке, основатель компании, ответил на ряд интересных вопросов. Среди затронутых тем есть и соображения по поводу ограничения уровня, предложенного в Baldur's Gate 3. Как известно, приключенцы в Забытых Королевствах не могут прокачаться дальше 12-го уровня. А ведь правила D&D предоставляют игрокам разрушительные способности и заклинания, способные перевернуть игровой мир с ног на голову, и это обстоятельство бельгийская команда не захотела учитывать в своей новой ролевой игре.
Можно было бы сделать игру с персонажами с 12 по 20 лвл, но это была бы совершенно другая игра. Подход с точки зрения игрового дизайна должен был бы значительно отличаться от того, что предлагалось в Baldur's Gate III, с совершенно другими сеттингами, а также с альтернативным набором протагонистов и антагонистов. Это не что-то невозможное, но это наверняка было бы совсем по-другому.
Размышления о предполагаемом уровне игры неизбежно переплетались с возможностью анонса или отсутствия DLC для Baldur's Gate III. Это событие, о котором Larian пока не хочет говорить слишком подробно, но которое Свен Винке категорически не исключает. В ходе интервью директор подчеркнул, что расширение не обязательно должно быть помещено в конец приключения. "Есть много других возможностей", - отметил основатель Larian Studios. Хотя это, конечно, не подтверждение, но эти слова, по крайней мере, дают поклонникам серии надежду.
но "это не что-то невозможное", да-да настройка размера груди сюда тоже относится-))
Не хочу никого обидеть, однако ДЛС внутри сюжета основной игры, наподобие тех же, что есть в Pathfinder - больше раздражают, чем вызывают желание перепроходить игру снова. Самый лучший и логичный вариант, создать либо а) отдельную компанию идущую вне сюжета основной игры, никак не связанную с основным сюжетом (хотя, проще уж новую игру сделать) б) добавить ДЛС как новые приключения, возможно, не связанные с основным сюжетом, НО происходящие ПОСЛЕ основного сюжета игры. В ином случае, впихивать ДЛС, которые идут внутри основного сюжета, но не влияющие на основной сюжет и тем более - Концовки, это будет, скажем мягко - не самым разумным решением.
Лучше по типу - переработанное расширенное издание... Насколько я помню Ларианы уже делали так со своими играми-)
Definitive Edition называется, они во втором дивинити полностью последний акт переработали, и кучу контента добавили, плюс нового напарника
Есть и третий вариант: предистория, события что происходили до сюжета кампании где главным героем является Гейл, или та же предистория Темного соблазна уж про него отдельный сюжет с левелами 12-20 как и у Гейла ложатся очень хорошо
А сделать что-то похожее, но не на основе ДнД тип вообще нельзя?
Можно, а зачем? В игре очень мало боев. Грубо говоря, нам каждые 3-5 боёв брать уровень?
ёмаё тоже мне проблема
чё прям необходимо 1 в 1 этой дндхе соответствовать
вот например у чародея со старта 4 фокуса и 3 заклинания
вот хотя бы в 2 раза уменьшите, и всё, уже 24 уровня получилось бы
тогда книга правил идёт нафиг, а значит будут вонять по этому поводу. Вся система на правилах построена, да мне на книгу плевать и тебе тоже скорее всего.
Не в вони дело.
Просто смысл заморачиваться,если на 20 левеле будет то же, что на 12, только дамаг побольше?
Ну в целом да. Я играю за волшебника. Появляются более крутые и эфектные заклинания, просто чувствуешь что я стал убер магом. Просто взять например киберпанк где там 50 вроде лвл. Я не чувствую эти 50 лвл.
На практике не тоже самое ,но левела выше 12 даже для Визардов проблема
На практике все давно её шлют и её нужно давно переписать, это знают все кто хоть немного углубили в систему
Конечно не возможно, мод появился еще в раннем доступе на этот несчастный уровень. И с ним отлично играется, вот чудеса.
речь не о циферке уровня, а обо всех возможностях, которые появляются на высоких уровнях в днд пятой редакции. например, там есть заклинания, которые влияют буквально на весь мир. одного желания хватит, чтобы всё сломать