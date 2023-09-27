Седьмой хотфикс Baldur's Gate 3 исправил несколько проблем с вылетами и сохранениями

Вышло новый хотфикс для Baldur's Gate 3, устраняющий различные проблемы, такие как вылеты и проблемы с сохранением, и обеспечивающее более плавную работу игры.
Хотфикс под номером семь, как уже упоминалось выше, устраняет несколько проблем со сбоями, например, при прослушивании некоторых диалогов во время многопользовательской сессии, а также проблемы, связанные с повреждением предметов, которые могут возникнуть при переходе в новый регион. Кроме того, исправление устраняет некоторые проблемы с сохранениями, например, возникающие при загрузке в новый регион, когда в другом регионе был загружен Withers' Wardrobe, а также вызывающие сбои при загрузке сохранения с потенциально недействительными предметами в инвенаре и другие. Полный список примечаний к патчу можно найти здесь.
Baldur's Gate 3 уже доступна на ПК и PlayStation 5 по всему миру. До конца года игра выйдет на Xbox Series X и Xbox Series S.
Еще чуть-чуть и можно будет нормально поиграть
В целом, уже сейчас очень хорошо идёт. На момент релиза гирлянды багосов висели, а сейчас и оптимизон подъехал и всякие тупняки порешали.
Не ври. До починки сралфилда еще много лет. И это с учетом стараний модеров. Ты ведь о ней сейчас говорил, фанатик Тодда? Потому что БГ 3 готова к нормальному прохождению с момента релиза.
Её уже все нормально и прошли кто хотел