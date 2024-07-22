Седьмой патч для Baldur's Gate 3 добавит новые злые концовки, менеджер модов, улучшенный сплит-скрин и ряд других вещей

Larian Studios сообщила о том, что была вынуждена перенести начало закрытого бета-тестирования седьмого патча для Baldur's Gate 3. Старт закрытого бета-тестирования планировался на 22 июля, но теперь стартует чуть позже - до 28 июля. Всему виной непредвиденный баг, который появился при исправлении другой ошибки.

Так же разработчики решили поделиться частью из грядущего списка изменений и улучшений, которые войдут в седьмой патч. Некоторые изменения из грядущего патча:

Cовершенно новые кинематографические концовки для по-настоящему злодейских прохождений;

Менеджер модов, который позволяет просматривать, устанавливать и использовать моды, созданные другими пользователями;

Обновленный сплит-скрин: теперь две половины экрана динамически объединяются, если персонажи игроков приближаются друг к другу. Обратный эффект будет возникать когда герои будут отдаляться. Так же разработчики обещают и некие другие улучшения для сплит-скрина;

Новая страница с графическими настройками;

Новый загрузочный экран для третьего акта с изображением оживлённых улиц Врат Балдура;

Карлах больше не расчёсывает выбритую сторону головы;

Минтара теперь реагирует на действие игрока в первом акте;

Анимации бездействия для Астариона и Минска, когда персонажи находятся в лагере;

Новые диалоги для различных сценариев, в том числе для Тёмного Соблазна;

Улучшения хардкорного режима, среди которых новые легендарные способности у некоторых боссов;

Улучшенная производительность, особенно в регионах с большим количеством NPC;

Исправлены обнаруженные ошибки и баги, в том числе неполадки, из-за которых отряд не мог завершить длительный отдых.

Всего в седьмом патче будет свыше тысячи исправлений и улучшений для игры.