Седьмой патч для Baldur's Gate 3 добавит новые злые концовки, менеджер модов, улучшенный сплит-скрин и ряд других вещей

Larian Studios сообщила о том, что была вынуждена перенести начало закрытого бета-тестирования седьмого патча для Baldur's Gate 3. Старт закрытого бета-тестирования планировался на 22 июля, но теперь стартует чуть позже - до 28 июля. Всему виной непредвиденный баг, который появился при исправлении другой ошибки.
Так же разработчики решили поделиться частью из грядущего списка изменений и улучшений, которые войдут в седьмой патч. Некоторые изменения из грядущего патча:
- Cовершенно новые кинематографические концовки для по-настоящему злодейских прохождений;
- Менеджер модов, который позволяет просматривать, устанавливать и использовать моды, созданные другими пользователями;
- Обновленный сплит-скрин: теперь две половины экрана динамически объединяются, если персонажи игроков приближаются друг к другу. Обратный эффект будет возникать когда герои будут отдаляться. Так же разработчики обещают и некие другие улучшения для сплит-скрина;
- Новая страница с графическими настройками;
- Новый загрузочный экран для третьего акта с изображением оживлённых улиц Врат Балдура;
- Карлах больше не расчёсывает выбритую сторону головы;
- Минтара теперь реагирует на действие игрока в первом акте;
- Анимации бездействия для Астариона и Минска, когда персонажи находятся в лагере;
- Новые диалоги для различных сценариев, в том числе для Тёмного Соблазна;
- Улучшения хардкорного режима, среди которых новые легендарные способности у некоторых боссов;
- Улучшенная производительность, особенно в регионах с большим количеством NPC;
- Исправлены обнаруженные ошибки и баги, в том числе неполадки, из-за которых отряд не мог завершить длительный отдых.
Всего в седьмом патче будет свыше тысячи исправлений и улучшений для игры.
По новой пройти что ли, но уже столько игр в очереди стоит. да и лето. Но все равно надо, значит надо.
Первый раз проходил классическим добрым добряком. Недавно перепрошел за темного соблазна, творя всеобъемлющее зло и хаотичное безумие. Теперь считаю, что абсолютный мастхев так проходить игру.
На этом моменте я и ворвусь.
Игре нужна ещё куча исправлений, на самом деле. Багов хватает, хотя они, по большей части, и мелкие. Ну и элементарные доработки: в интерфейсе - не влезают все навыки в панель быстрого доступа, и инвентаре - прочитанные книги не помечаются как "прочитанные" (что вообще странно, поскольку в предыдущей своей игре - D: OS 2 - это уже было сделано), иногда появляется лишний дорожный сундук, хотя ты играешь один, и т.п. К последнему Акту список подобных недостатков заметно увеличивается, хоть поначалу ты этого не видишь/не замечаешь. Над локализацией тоже нужно поработать, там вообще опечаток/ошибок тьма (понятно, что при таком общем кол-ве текста они будут, но их однозначно надо исправлять).
Это уже третий ранний доступ пошёл? Лан, жду дальше.
Жди.А я играю.