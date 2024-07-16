Larian Studios объявила, что седьмой патч не станет последним для Baldur's Gate 3. Разработчики продолжат выпускать обновления для RPG, в которых добавят кроссплей и фоторежим, а также улучшат игровой процесс и оптимизацию.
Сейчас Larian предложила геймерам принять участие в бета-тестировании седьмого патча, которое начнется 22 июля. Для этого нужно оставить заявку на странице Baldur's Gate 3 в Steam. Игроки получат приглашения в случайном порядке.
В седьмом обновлении Baldur's Gate 3 появится официальная поддержка модификаций и новые концовки пути зла, а также разработчики улучшат функцию разделения экрана и хардкорный режим (Honour Mode).
Ранее глава Larian Studios Свен Винке рассказал, что успех Baldur's Gate 3 мешал создателям игры работать. По его словам, студии приходится чередовать команды, которые посещают церемонии премий и забирают награды.
Ну конечно это не последний патч, тут не давно начал перепроходить и что бы вы думали произошло? Да детка! Они снова с нами - баги уже в первом, казалось бы вылизанном до блеска акте, так что работать ещё есть над чем это определённо, а вот будут ли они полировать проект до идеала или хотя бы состояния близкого этому?
Жду только новые злобные концовочки, чтобы ворваться во 2 раз.
У меня было столько коварных планов по ходу игры, но ни один не разрешили реализовать, что весьма печально, учитывая общую свободу в этой игре.
Год прошел, а вырезанный контент так и не восстановили. Да даже поломанный 3 акт не пофиксили, зато новые концовки. Ну и дефинитив эдишн отменили, но хомячки схавали, это главное
Про Верхний город не забудь
Ну кто их знает, кибершланг тоже был с релиза очень не очень до патча 2.0, но реды вроде как реабилитировались возможно и ларианы не глупые люди и понимают что проект всё таки не плохо бы довести до ума. Я то думал что они уже закончили с обновами когда выпустили патчь с новой сложностью, а нет, ещё работают - поживём увидим, если поживём...