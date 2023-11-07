Сэм Лейк очень хотел пройти Baldur's Gate 3, но ему помешал сиквел Alan Wake

Полноценный релиз пошаговой ролевой игры Baldur's Gate 3 от Larian Studios в августе этого года наделал не мало шума. Проект смог завоевать сердца миллионов игроков и даже затмил новинку от Bethesda — Starfield. Такая игра просто не могла пройти мимо большинства разработчиков игр и недавно о ней вспомнил основатель Remedy Entertainment и известный игровой сценарист Сэм Лейк. Он признался, что очень хотел начать прохождение Baldur's Gate 3 в день её выхода из раннего доступа, но ему помешала его собственная игра — Alan Wake 2.

В интервью для BAFTA сценарист серий Max Payne и Alan Wake, Сэм Лейк рассказал о своих любимых игровых проектах. Он перечислил множество давно вышедших известных хитов, среди которых также была новинка в виде Baldur's Gate 3. По словам Лейка, он был очарован игрой еще в рамках раннего доступа и очень ждал полноценного релиза. К сожалению, начать прохождение игры вместе со всеми ему помешала работа над сиквелом Alan Wake. Команда как раз находилась на финальной стадии полировки Alan Wake 2, и Лейк не хотел отвлекаться на что-то другое перед важным релизом.

Теперь после выхода Alan Wake 2, Сэм Лейк обещает выделять на Baldur's Gate 3 все свое свободное время. В разговоре с журналистами он не исключает, что возьмет специально для этого две недели отпуска. Он уверен, что Larian Studios удалось создать действительно важную для индустрии игру, которую должен хотя бы попробовать каждый геймер.

Сэм Лейк в интервью также отметил такие игры, как IMMORTALITY, Planescape: Torment, Disco Elysium и BioShock. Для разработчика они стали запоминающимися проектами, которые выделяются нарративной составляющей.