Shadowheart из Baldur's Gate 3 изначально была "более дерзкой, и её пришлось "сильно смягчить"

Глава Larian Свен Винке в интервью рассказал что авторы Baldur's Gate 3 перестарались в своём желании сделать Шэдоухарт дерзкой и недоверчивой, что героиня перестала нравиться неконторым сотрудникам.Дошло до того, что свои опасения о характере героини напрямую высказала одна из ведущих сценаристок.
По всей видимости, Шэдоухарт получалась не самым приятным персонажем. Шэдоухарт, любимый фанатами священнослужитель из Baldur's Gate 3, изначально была гораздо более дерзким персонажем, прежде чем его «сильно ослабили».
Нахальность и вспыльчивость Шэдоухарта — две из ее самых определяющих черт, которые делают ее одним из наиболее популярных романтических персонажей Baldur's Gate 3, но в какой-то момент периода раннего доступа игры казалось, что она была совершенно злой.
Мы думали, что в начале, когда она была очень нахальной, Шэдоухарт была великолепна, потому что нашей главной целью было создать кучку людей, которые не доверяют друг другу, а затем они вырастут то начнут доверять друг другу.
Также в своём интервью Свен Винке вновь подчеркнул, что создателям Baldur's Gate 3 сильно помог запуск в раннем доступе. По словам Винке, отзывы игроков, в том числе с критикой позволили избежать многих ошибок.
Хотите дерзости и срачей — берите Жреца Селунэ. Разве что за волосы друг друга не оттаскают)
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Не знал что можно за сэлунита начать прохождение. Мне вот интересно, а за шарита можно играть? И какие диалоги там с Шэдохуарт будут
Берешь класс жреца, там тебе и дают выбрать божество (отчасти зависит от расы). Шар выбрать к сожалению нельзя.
Спасибо за пояснение, как-нибудь при новом прохождении за сэлунита теперь пройду
как он гейский
за шарита нельзя, даже если модами добавишь тэг для гг, игра воспримет (в некоторых диалогах) что ты играешь тоже за шэдоухарт
Короче. Сначала они скопировали Морриган, но потом поняли, что слишком палевно)
Морриган была сукой. Это другой типаж. Здесь хотели сделать стерву)
Морриган была стервой :D
Не знаю как большинство людей воспринимают шадоухерт, но для меня она оказалась ментально слабой. Её в детстве сломали, она начала кому то служить. Эта боль была выражена или по изначальному замыслу в "хамстве и дерзости", или в итоговом варианте в молчаливости и замкнутости.
В целом итоговый вариант кажется более удачным, всё же служение Шар предполагает тишину, а не буйный нрав...
Тем и хороша что она обычная девочка, а не с ментальностью оперативника спецназа, как сейчас большинство баб в играх. Вон посмотри на абсолютно прибитую Лазель...
Ну в итоге она всю игру до песни ночи тихая, вроде милуется с тобой, а потом такая: мне плевать, будешь мне мешать я тебя убью
получилось бы еще одна лаязель в отряде
А в итоге сделали мямлю // Павел Образцов