Вселенная Baldur’s Gate 3 продолжит расширяться за пределами видеоигр. Издательство Penguin Random House готовит художественную книгу Baldur’s Gate 3: Shadowheart, посвящённую одной из главных героинь RPG от Larian Studios. Читателям расскажут о событиях из прошлого Шэдоухарт, когда она ещё служила богине тьмы Шар и выполняла поручения своего ордена.

Автором произведения выступит Таша Шури, известная по фэнтезийному роману «Жасминовый трон», который получил Всемирную премию фэнтези. Книга входит в её трилогию «Пылающие королевства». Теперь писательнице предстоит перенести своё творчество в мир Forgotten Realms и раскрыть историю персонажа, чьё прошлое в Baldur’s Gate 3 играет важную роль.

По сюжету Шэдоухарт предстоит расследовать загадочное убийство одного из членов ордена Шар. Действие развернётся в Верхнем городе, а сама героиня на этом этапе истории ещё полностью связана со служением тёмной богине. Таким образом, книга позволит подробнее познакомиться с жизнью жрицы до событий игры и узнать, с какими испытаниями ей приходилось сталкиваться задолго до встречи с главным героем.

Baldur’s Gate 3: Shadowheart уже доступна для предварительного заказа в зарубежных магазинах. Например, на Amazon книгу предлагают за 31 доллар. Выход запланирован на 8 июня 2027 года.

Это не первая литературная история, посвящённая спутникам из Baldur’s Gate 3. В 2026 году Penguin Random House выпустило книгу об Астарионе, написанную Урсулой Вернон, более известной под псевдонимом Т. Кингфишер. Теперь издательство продолжает развивать направление и предлагает поклонникам познакомиться с прошлым ещё одного популярного персонажа.

Пока подробности о содержании приквела ограничиваются завязкой расследования, но сама идея выглядит интересной: история Шэдоухарт до событий игры оставляет немало пространства для раскрытия её отношений с орденом и веры в Шар. Книга может стать дополнительным способом познакомиться с героиней за пределами RPG, особенно для тех, кому в Baldur’s Gate 3 хотелось узнать больше о её прошлом.