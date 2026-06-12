Шоураннер сериала по Baldur's Gate хочет вернуть актёров из Baldur's Gate 3

Шоураннер будущего сериала по Baldur’s Gate, Крейг Мейзин, хотел бы видеть в проекте актёров из Baldur’s Gate 3 — даже если им достанутся совершенно новые роли.

Об этом рассказала Саманта Беарт, озвучившая Карлах. По её словам, Мейзин лично заявил ей, что ключевые актёры Baldur’s Gate 3 должны быть «значимо представлены» в сериале — либо в знакомых образах, либо в качестве новых персонажей.

«Крейг Мейзин лично сказал мне, что считает важным присутствие основных актёров Baldur’s Gate 3 в сериале — будь то знакомые персонажи или совершенно новые роли», — рассказала Беарт.

Пока неизвестно, кто именно может вернуться. Среди возможных кандидатов фанаты называют Нила Ньюбона (Астарион) и Дженнифер Инглиш (Шэдоухарт), которые могли бы вновь сыграть своих персонажей хотя бы в формате камео.

При этом Larian Studios напрямую не участвует в создании сериала. Однако глава студии Свен Винке ранее рассказал, что Мейзин связывался с разработчиками и обсуждал проект.

По словам Винке, шоураннер приезжал в студию, чтобы выслушать мнение создателей игры, а после разговора у него сложилось впечатление, что Мейзин действительно является большим поклонником Baldur’s Gate.

Ранее HBO сообщила, что действие сериала развернётся после событий Baldur’s Gate 3 и покажет как новых, так и уже знакомых персонажей. Детали сюжета пока не раскрываются.