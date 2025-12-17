Скандал вокруг Larian: бывшая сотрудница обвинила главу студии во лжи об отношении команды к ИИ

Вокруг создателей Baldur’s Gate 3 разгорелся скандал, связанный с применением генеративного искусственного интеллекта в рабочем процессе. Глава Larian Studios Свен Винке подтвердил, что команда действительно обращается к нейросетям, что вызвало волну негодования в социальных сетях. В ответ на обвинения в попытке сэкономить на специалистах, Винке пояснил, что студия не заменяет людей алгоритмами. По его словам, в штате трудятся 72 художника, из которых 23 занимаются концепт-артами, и компания продолжает нанимать новых сотрудников. Он подчеркнул, что ИИ используется исключительно для исследования идей и создания черновых набросков композиции на ранних этапах, подобно тому, как используются поисковики или арт-буки. Финальные концепты, как заверил руководитель, всегда создаются людьми.

Однако заявления главы студии убедили не всех. В дискуссию вступила бывшая сотрудница Larian под ником Hanner, ранее занимавшая должности в отделе контроля качества и продюсировании. Она обвинила Винке в искажении фактов касательно настроений внутри коллектива. Девушка утверждает, что руководство навязывает использование генеративного ИИ вопреки желанию разработчиков, и слова о том, что все в компании более или менее согласны с этим, являются ложью. По её мнению, внедрение подобных технологий разрушает репутацию Larian как хорошей студии и служит лишь инструментом для сокращения издержек, не принося реальной пользы производительности.

Ситуацию усугубили пользователи сети, которые обратили внимание на старые публикации Майкла Дауса, директора издательского направления Larian. Ранее он неоднократно и в резкой форме критиковал ИИ-творчество, называя его бездушным, бессмысленным шумом и карикатурой на человечество. Комментаторы отметили явное противоречие между его прошлыми высказываниями о пузыре ИИ и текущей политикой компании, которая, как выяснилось, сама использует эти инструменты для генерации идей.