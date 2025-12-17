Скандал вокруг Larian: бывшая сотрудница обвинила главу студии во лжи об отношении команды к ИИ

Вокруг создателей Baldur’s Gate 3 разгорелся скандал, связанный с применением генеративного искусственного интеллекта в рабочем процессе. Глава Larian Studios Свен Винке подтвердил, что команда действительно обращается к нейросетям, что вызвало волну негодования в социальных сетях. В ответ на обвинения в попытке сэкономить на специалистах, Винке пояснил, что студия не заменяет людей алгоритмами. По его словам, в штате трудятся 72 художника, из которых 23 занимаются концепт-артами, и компания продолжает нанимать новых сотрудников. Он подчеркнул, что ИИ используется исключительно для исследования идей и создания черновых набросков композиции на ранних этапах, подобно тому, как используются поисковики или арт-буки. Финальные концепты, как заверил руководитель, всегда создаются людьми.
Однако заявления главы студии убедили не всех. В дискуссию вступила бывшая сотрудница Larian под ником Hanner, ранее занимавшая должности в отделе контроля качества и продюсировании. Она обвинила Винке в искажении фактов касательно настроений внутри коллектива. Девушка утверждает, что руководство навязывает использование генеративного ИИ вопреки желанию разработчиков, и слова о том, что все в компании более или менее согласны с этим, являются ложью. По её мнению, внедрение подобных технологий разрушает репутацию Larian как хорошей студии и служит лишь инструментом для сокращения издержек, не принося реальной пользы производительности.
Ситуацию усугубили пользователи сети, которые обратили внимание на старые публикации Майкла Дауса, директора издательского направления Larian. Ранее он неоднократно и в резкой форме критиковал ИИ-творчество, называя его бездушным, бессмысленным шумом и карикатурой на человечество. Комментаторы отметили явное противоречие между его прошлыми высказываниями о пузыре ИИ и текущей политикой компании, которая, как выяснилось, сама использует эти инструменты для генерации идей.
верю этому святому дядьке , а бабам этим не верю. Тем более на раннем этапе юзать ИИ это полезно для концепт артов , потому что мозг банально не может фантазировать так глубоко , а ии тебе чепуху прикольную какую то покажет и за нее можно зацепиться и сделать чет крутое.
И этим всё сказано.
2-3 акт видимо пилили через ИИ // Руслан Варнин
Ага, прям вижу как Свен сзади к сотрудникам с улыбкой того самого друидомедведя подходит и спрашивает: "А ты сегодня использовал ИИ? А ну быстро начал, а то, кхм, отмедвежу".
Очередная обиженная уволенная нетакуся?
ну, ждем дешевый ии слоп в новой части Дивинити.
"бывшая" вместо тысячи слов)
99% творческих личностей - это графоманы, люмпены и просто бездари, которые мечтают попасть в алгоритмы соц сетей
благодаря ИИ какой нибудь вася может за вечер воссоздать концепт своей игры, обнуляя труд выше указанных особей, так что не велика потеря лол
Свен наш слоник💪😎
"Бывшая сотрудница" = тестер, сейчас безработная.
Зарегистрирована в X в марте 2020 года. Написала 93.2к постов. В среденем по 50 постов в день.
Даже не знаю почему её уволили.