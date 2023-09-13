Следующий крупный патч для Baldur's Gate 3 выйдет 21 сентября - в нем появится поддержка Mac

Грандиозная ролевая игра Baldur’s Gate 3 от Larian Studios получит третье крупное обновление 21 сентября. Об этом авторы сообщили в своём Твиттере.
Создатели пока не опубликовали список изменений грядущего патча, но уже стало известно, что это обновление добавит поддержку финальной версии игры на Mac.
Авторы вновь поблагодарили игровое сообщество за большой интерес к Baldur's Gate 3 и опубликовали изображения с оценками ролевой игры от прессы.
Baldur's Gate 3 в настоящее время доступна для покупки на ПК в Steam и GOG, и для PlayStation 5. Порт игры для Xbox Series S | X также ожидается в 2023 году, но дата релиза на данный момент не указана.
Помойму лариан стебется над бефесдой. Цитаты по угам от ign & PC gamer XD
А оценки то с явным троллингом.
А то, но тут и не поспоришь с оценками) я 3 прохождение начал на барда) игра просто не отпускает, говорит "так, стопэ, ты еще вот за этот класс не прошел игру" памагитее..
Минус бутчеру за снос поста Монка
Забей, он и комментарии снесёт без проблем.
Тут на неделе на дысь, Ларианы утверждали, что чрезмерная сексуальность персонажей была вызвана багом и выпустили патч. Однако, буквально вчера, уже после всех последних обновлений, Уилл стал ко мне приставать в лагере с гомосексуальными отношениями, при всем при том, что я выбрал отношения с Шадоухарт и игра об этом уже знает. Вот зачем так делать?? Я уже сделал свой выбор и четко обозначил, что я гетеросексуален, так почему игра мне пытается навязать гомосексуальные отношения?! Кто мне может это объяснить? Если это не пропаганда, то что это?
Романтические отношения в этой игре, самое слабое из всего наполнения в игре.
Едва ли проходишь 1 акт, уже все хотят с тобой встречаться. Да и не в этом проблема, что после 1 акта можно спать со всеми. Проблема в том, что прогрессия этих отношений примитивная, не интересная.
эх, жалко DLC не выпустят
Мне больше интересно, когда лагодром в 3-акте пофиксят. Хотя я не понимаю, чо изначально нельзя было разбить город на несколько отдельных локаций, как и первый акт