Слух: Baldur's Gate 3 для Xbox Series X|S выйдет 6 декабря

Larian уверяла, что Baldur's Gate 3 появится на Xbox до конца 2023 года, и вот теперь появилась предположительная дата: 6 декабря. По информации портала Exputer, это пока неофициальная дата выхода, хотя их источники подтверждают, что 6 декабря - это та цель, которую поставила Larian Studios.
В случае, если в ходе игровых тестов, которые в настоящее время проводятся в версии игры для Xbox Series X|S, будет обнаружено что-то критическое, требующее исправления, дата выхода может быть перенесена на другой день декабря или на начало 2024 года.
Несколько дней назад генеральный директор Larian Studios Свен Винке опубликовал сообщение, в котором заверил поклонников, что Baldur's Gate 3 для Xbox Series X|S по-прежнему планируется к выпуску в этом году и "активно тестируется".
Более того, геймеры могут рассчитывать на кросс-сохранение между Steam и консолями семейства Xbox, что Свен подтвердил ранее в этом году.
че за прикол, после каких-то небольших обнов, стим предлагает качать игру заново?
Ну хоть кросс-сохранение есть, не страшно.
выйдет когда выйдет че бухтеть то