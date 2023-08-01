СМИ: диски с Baldur's Gate 3 в России появятся только в конце сентября

Физические издания Baldur's Gate 3 для консолей появятся в России только в конце сентября. Это связано со сложностями логистики и параллельного импорта, сообщили «Известиям» ретейлеры.
«Старт продаж версии Baldur's Gate 3 для консолей ожидается в конце сентября. Игру представят частные продавцы», — рассказали в пресс-службе Ozon.
Аналогичные сроки назвали и в Wildberries. Коробочные издания становятся доступны клиентам в течение нескольких недель после официального релиза с учетом усложненной цепочки поставок, подчеркнули в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».
«Диски с играми поставляются по параллельному импорту, поэтому привезти новинки день в день практически невозможно, задержка в среднем как раз и составляет три-четыре недели», — рассказал «Известям» источник, близкий к одному из IT-дистрибьюторов.
Ролевая игра появится на PC уже 3 августа, а на консолях Xbox и PlayStation — 6 сентября.
Куплено в стим и ждет своего часа.
Я ее купил еще в 2020 году и даже забыл об этом, пока не началась шумиха.
Все пытаюсь начать осваивать подобные игры. В тот же divinity original sin начинал несколько раз. Через полчаса диалогов начинаю зевать и глаза сами закрываются. Вроде интересно, казалось бы, но походу я настолько привык к этим экшенам от первого - третьего лица, где бои в реальном времени, что такое уже поздно начинать осваивать. Хз, попробую качну, может хоть графонистые катсцены смогут разбавить что-то)) но опять же, уже привык к озвученным диалогам, отключаешь субтитры и кайфуешь, а тут опять читать) тем более ооочень много читать.
Да диалоги еще ладно, я часа 2 поиграл и история немного затянула, но вот боевку не могу вообще переносить, скука смертная, надеюсь на самом легком уровне сложности боевки будет мало
Тогда лучше не играй. Не понимаю зачем себя мучить если основной элементы тебе не нравится?
Я вот OS2 так и не прошёл, играли с другом в коопе, и у нас каждая битва длилась по годами, если не десятилетиями)
та-же ерунда) divinity original sin пробовал 3 раза начинать, не заходит... а вот c Baldur's Gate 3 совсем другое дело - 70 часов в раннем доступе и дождаться не могу выхода игры)
Как раз по цене 1 рубль за концовку к тому времени будет.
И насколько дороже, чем цифровая версия, купленная через Турцию/Аргентину?
А это уже зависит от борзоты конкретного продавца. От ларианов тут мало что зависит, благо они из России не уходили, а их офис в Питере работает штатно.
В 2 раза как минимум
Зачем через Турцию если она в России доступна и стоит дешевле?
Самое главное, что они появятся и в них будет официальный перевод. Остальное неважно.
Диски от инди студии? Хорошо
Они сильно выросли с момента выхода их последней игры. Рад что они остаются инди
Согласен. У них хорошие игры благодаря тому что они делают что им нравится, а не их хозяевам которые бы ими владели
Эх, купить что ли. В коллекцию к дискам с BG1 и BG2 от Фаргуса, пхпхпх
другими словами - чтоб своровать, нужно время...