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Baldur's Gate 3 06.10.2020
8.9 1 346 оценок

СМИ: диски с Baldur's Gate 3 в России появятся только в конце сентября

Simple Jack
Новости

Физические издания Baldur's Gate 3 для консолей появятся в России только в конце сентября. Это связано со сложностями логистики и параллельного импорта, сообщили «Известиям» ретейлеры.

«Старт продаж версии Baldur's Gate 3 для консолей ожидается в конце сентября. Игру представят частные продавцы», — рассказали в пресс-службе Ozon.

Аналогичные сроки назвали и в Wildberries. Коробочные издания становятся доступны клиентам в течение нескольких недель после официального релиза с учетом усложненной цепочки поставок, подчеркнули в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».

«Диски с играми поставляются по параллельному импорту, поэтому привезти новинки день в день практически невозможно, задержка в среднем как раз и составляет три-четыре недели», — рассказал «Известям» источник, близкий к одному из IT-дистрибьюторов.

Ролевая игра появится на PC уже 3 августа, а на консолях Xbox и PlayStation — 6 сентября.

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1
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
6363

Куплено в стим и ждет своего часа.

5
Umertviya

Я ее купил еще в 2020 году и даже забыл об этом, пока не началась шумиха.

0
Сергей Понащенко

Все пытаюсь начать осваивать подобные игры. В тот же divinity original sin начинал несколько раз. Через полчаса диалогов начинаю зевать и глаза сами закрываются. Вроде интересно, казалось бы, но походу я настолько привык к этим экшенам от первого - третьего лица, где бои в реальном времени, что такое уже поздно начинать осваивать. Хз, попробую качну, может хоть графонистые катсцены смогут разбавить что-то)) но опять же, уже привык к озвученным диалогам, отключаешь субтитры и кайфуешь, а тут опять читать) тем более ооочень много читать.

4
caliskan

Да диалоги еще ладно, я часа 2 поиграл и история немного затянула, но вот боевку не могу вообще переносить, скука смертная, надеюсь на самом легком уровне сложности боевки будет мало

0
zzver1989 caliskan

Тогда лучше не играй. Не понимаю зачем себя мучить если основной элементы тебе не нравится?

0
PuserG caliskan

Я вот OS2 так и не прошёл, играли с другом в коопе, и у нас каждая битва длилась по годами, если не десятилетиями)

0
1stVinson

та-же ерунда) divinity original sin пробовал 3 раза начинать, не заходит... а вот c Baldur's Gate 3 совсем другое дело - 70 часов в раннем доступе и дождаться не могу выхода игры)

0
001fess

Как раз по цене 1 рубль за концовку к тому времени будет.

0
warp 37

И насколько дороже, чем цифровая версия, купленная через Турцию/Аргентину?

0
0ncnjqybr

А это уже зависит от борзоты конкретного продавца. От ларианов тут мало что зависит, благо они из России не уходили, а их офис в Питере работает штатно.

0
-zotik-

В 2 раза как минимум

0
caliskan

Зачем через Турцию если она в России доступна и стоит дешевле?

0
0ncnjqybr

Самое главное, что они появятся и в них будет официальный перевод. Остальное неважно.

0
-zotik-

Диски от инди студии? Хорошо

0
Pimba

Они сильно выросли с момента выхода их последней игры. Рад что они остаются инди

-1
-zotik- Pimba

Согласен. У них хорошие игры благодаря тому что они делают что им нравится, а не их хозяевам которые бы ими владели

1
Aellie

Эх, купить что ли. В коллекцию к дискам с BG1 и BG2 от Фаргуса, пхпхпх

0
dead2dog

другими словами - чтоб своровать, нужно время...

-1