СМИ: Tencent намерена приобрести права на Dungeons & Dragons у Hasbro

В сенсационном материале утверждается, что китайская медиакомпания стремится приобрести у Hasbro культовый бренд Dungeons & Dragons или, по крайней мере, какую-то его часть. Speed Daily, китайский медиасайт, сообщает, что Tencent, китайская конгломератная компания, владеющая Riot Games и долями в Epic Games, Fatshark Games и некоторых других игровых компаниях, хочет приобрести IP Dungeons & Dragons у Hasbro или, в качестве альтернативы, хочет приобрести некие эксклюзивные права на создание видеоигр Dungeons & Dragons.

Согласно сообщению, Hasbro обратилась к Larian Studios по поводу возможного приобретения IP Dungeons & Dragons после успеха Baldur's Gate 3. Хотя у Larian не было достаточно средств для сделки, она выступила посредником между Hasbro и Tencent, поскольку Tencent является миноритарным инвестором Larian Studios. В отчете отмечается, что Hasbro стремится к приобретению из-за недавних трудностей компании, которые привели к операционным убыткам и сокращению рабочих мест в компании.

Несмотря на то, что сообщение выглядит правдоподобным (Speed Daily ссылается на Snow Leopard Financial как на свой источник, и этот же источник предоставил раннюю информацию о нескольких других новостях Tencent, в основном касающихся китайского рынка), неясно, стремится ли Tencent к прямой покупке Dungeons & Dragons или просто приобретает некие эксклюзивные права на создание видеоигр по мотивам Dungeons & Dragons.

В статье отмечается, что IEG Global, дочерняя компания Tencent, стремится приобрести "ряд прав", включая права на адаптацию Dungeons & Dragons. В материале также отмечается, что в прошлом у Tencent были проблемы с лицензионными ИС, включая высокие авторские отчисления, долгосрочное распределение доходов и ограничения со стороны владельца ИС. Возможно, Tencent стремится приобрести мастер-лицензию на Dungeons & Dragons, чтобы устранить некоторые из этих препятствий и заняться более известными видеоиграми, такими как Baldur's Gate 3.

Однако, судя по всему, существует некоторая неясность в том, что именно ищет Tencent, учитывая, что в статье основное внимание уделяется правам на видеоигры. Обычно Tencent приобретает долю в игровой студии, а не покупает права на IP. Покупка прав на Dungeons & Dragons стала бы для Tencent первой, хотя компания и так находится под пристальным вниманием китайского правительства, а ее стоимость резко упала после введения в Китае ограничений на онлайн-игры.