Сообщество Baldur's Gate 3 просит больше любви, предлагая множество новых функций

Первый крупный патч для Baldur's Gate 3 внес в игру большое количество изменений, в том числе и связанные с романтикой.
В конце концов, сообществу любителей ролевых игр, особенно понравились сентиментальные взаимодействия, и они хотели бы добавить еще. На реддит поклонники Baldur's Gate 3 дали волю своим просьбам и замечаниям в надежде, что они привлекут внимание Larian Studios.
Среди предложений игроков выделяется желание придать большую глубину взаимодействию между главным героем и NPC во время отдыха в лагере. Предлагается, что если мы достигли определенного уровня взаимопонимания с персонажем, то было бы неплохо иметь опции, позволяющие герою обниматься или держаться за руки со своим любовным интересом.
Еще одно предложение касается возможности проводить часы сна рядом со своим партнером, а не в одиночестве в спальнике у костра. Главный герой - единственный, у кого нет собственной палатки, и многие фанаты просят предусмотреть возможность ее покупки и настройки, чтобы она была пригодна для использования в компании!
А что бы вы хотели увидеть в Baldur's Gate 3 в плане романтики?
А мы ждем мододелов которые сделают нам интересные анимации на игровом движке и следом 300 гигов модов с позами, ой вслух (
Что бы я хотел?
В третьем акте есть кузнец, у которого проблемы с самооценкой и популярностью в местном тиндере. Так дайте возможность скрасить его одиночество) Как в VtMBL, где красивые героини могли предлагать секс для решения некоторых дополнительных квестов)
Личность с небольшой склонностью к промискуитету?
Практически каждое существо желает трахнуть гг. Слишком уж озабочены персонажи, есть и другие способы скинуть стресс. Добавили бы шумные пьянки в тавернах.
Это только в первом акте. дальше если предложат потрахаться будет целое событие
Да там много кто предлагает, не удивительно. Но таверны без активного бухича чувствуются как-то пусто, не интересно. В игре кроме этого конечно есть чем заняться. Так же странно что Астариона можно сделать вознесшимся вампиром, а вот самому стать нельзя.
А ну-ка кто кроме напарников и друида предлагает сексом заняться ? Или вы звиздите про каждое существо, в игре есть только одна нормальная сцена секса с минтарой, все остальное их мало не более 10 шт на всю игру, и половина из них с затемнением экрана, так что не надо ляля про секс с каждым существом
это какие?
Поцелуи с персами, если ты карлик. Очень романтично знаешь ли
будет что типа лари 3д или какая то там игра. нада таргетированную ик анимацию чтобы теневое сердце наклонялась и приседала.