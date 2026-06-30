"Соперничать с Baldur's Gate 3 - безумие": ветеран серии объяснил отказ от Baldur's Gate 4

Бывший ведущий дизайнер Baldur’s Gate 2 Джеймс Олен рассказал, что Hasbro предлагала ему возглавить разработку Baldur’s Gate 4 после того, как Larian Studios объявила об уходе от серии. Однако разработчик отказался.

В интервью PC Gamer Олен признался, что не хотел соревноваться с Baldur’s Gate 3, назвав такую задачу «безумием». По его словам, повторить успех Larian практически невозможно, а создание новой части с нуля потребовало бы как минимум пяти лет тяжелой работы над собственными технологиями и инструментами.

Олен также отметил, что интересовался возможностью лицензировать движок Larian, однако такой вариант не рассматривался. По его мнению, глава студии Свен Винке и его команда обладают уникальным опытом, который сложно воспроизвести.

Несмотря на отказ Larian продолжать серию, Hasbro по-прежнему намерена выпустить Baldur’s Gate 4, однако пока не объявила, какая студия займется разработкой новой части.