"Соперничать с Baldur's Gate 3 - безумие": ветеран серии объяснил отказ от Baldur's Gate 4

Бывший ведущий дизайнер Baldur’s Gate 2 Джеймс Олен рассказал, что Hasbro предлагала ему возглавить разработку Baldur’s Gate 4 после того, как Larian Studios объявила об уходе от серии. Однако разработчик отказался.
В интервью PC Gamer Олен признался, что не хотел соревноваться с Baldur’s Gate 3, назвав такую задачу «безумием». По его словам, повторить успех Larian практически невозможно, а создание новой части с нуля потребовало бы как минимум пяти лет тяжелой работы над собственными технологиями и инструментами.
Олен также отметил, что интересовался возможностью лицензировать движок Larian, однако такой вариант не рассматривался. По его мнению, глава студии Свен Винке и его команда обладают уникальным опытом, который сложно воспроизвести.
Несмотря на отказ Larian продолжать серию, Hasbro по-прежнему намерена выпустить Baldur’s Gate 4, однако пока не объявила, какая студия займется разработкой новой части.
смотря какие там условия со стороны хазбро и какие переменные в виде ожиданий пользователей.
бальдурс гате 3 была не похожа на игры предшесвенников и небыло осбосого смысла делать клон бг3. можно было просто сделать 3д экшен в открытом мире на ариал энжин 5 с жидкими диалогами только этот славный город с натнитами запилить и какой нибудь сюжет вокруг него.
Ну, это же работать надо, а не чаи гонять, пока нейрослоп делается. Само собой, что мало кто, согласится на такое.
Кто бы сомневался, тут работать надо, ведь ларианы нехило так подняли планку для CRPG. Не говоря уже о том, что надо помимо прочего ещё уметь бороться с корпоративной машиной и отстаивать авторское виденье. Вон ларианы умудрились даже повесточных персов смогли более+менее нормально вписать в игру, хотя обязаловка для них по любому была навязана правообладателями
да кто в этот кал вообще играл? вот гта6 на косоли, вот это игра