на главную
об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
8.9 1 299 оценок

Сотрудник Larian показал, как Baldur's Gate 3 выглядит на Steam Deck

Simple Jack
Новости

Директор издательского отдела Larian Studios Майкл Даус запустил Baldur's Gate 3 на Steam Deck. Он опубликовал снимки и поделился впечатлениями от геймплея.

Сотрудник высоко оценил качество игры. Разработчики рассчитывают обеспечить стабильные 30 fps при средних настройках графики на устройстве.

Релиз Baldur's Gate 3 намечен на 3 августа 2023 года на PC. 6 сентября она станет доступна на PlayStation 5. К моменту выпуска авторы планируют обеспечить поддержку игры на Steam Deck. 28 июля Larian опубликовала ролик с антагонистом Орин. Актриса Мэгги Робертсон, сыгравшая злодейку, поделилась подробностями о персонаже.

Источник  
20
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
СнопакДоминатор

А вот тут дискуссия. У них проблемы с оптимизацией игры для Xbox ss, но на Стим dick можно на средних играть?

1
warp 37

У них проблемы с оптимизацией игры при разделённом экране. Может, кому-то на Xbox он и нужен будет, но на Steam Deck явно никому.

5
РикоЧико

Не думаю. Даже по этим фото видно что графика ниже средних, плюс качество рендера ниже 100%. А то и ещё FSR замазано всё.

0
Kenn1y

Это конечно хорошо, но для таких игр мелковат дисплей.

0
warp 37

Почему мелковат? На расстоянии 30 сантиметров от дисплея - тоже самое, что на паре метров от 65" телевизора.

Да и размер интерфейса можно регулировать.

2
РикоЧико

Не согласен. Пошаговые игры это один из лучших жанров для портатива.

0
Pimba

О да, ради этой игры док-станцию на дэку докупил )

Ибо в Divinity Original Sin 2 на дэке без клаву-мыши мне играть было не удобно. Хотя и возможно

0
warp 37

Зачем покупать док-станцию для Deck ради игры? В ней смысл есть, разве что если надо переоборудовать под рабочий ПК или ТВ-приставку.

0
Pimba warp 37

Ради клавы-мыши и подключения небольшого экрана. Клава и мышка маленькие, а экран у колеге без дела пылится.

Хочу даже в поездках в Балдурс Гейт рубится, и в Фростпанк и ещё что-нибудь найдется)

Даже в шутерах.. гироскоп дэки штука офигенная (парой эффект похож на ВР очки), но клава-мышь привычнее

Даже

0
warp 37 Pimba

Ну, в поездках проблематично носить с собой клавиатуру, мышь и дополнительный экран. Да и сохранения через Steam Cloud синхронтзируются.

А гироскоп - да, интересная вещь. Но надо привыкать. В любом случае, получилось S.T.A.L.K.E.R. адаптировать под игру на Deck - довольно интересно.

0
РикоЧико

Оригинальную взял? Я себе взял 8 в 1 от Baseus.

0
warp 37

Это хорошо. На распродаже можно купить. Жду подобных новостей касаемо Starfield.

-3
Pimba

Такие игры надо покупать сразу. Да и бонусом идёт апрейд до коллекционного издания )

0
warp 37 Pimba

Ну на любителя. Меня лично сейчас отпугивают изометрия и пошаговые бои - с 2008-го года не играл в подобное, да и вообще оставил в далёком прошлом. Я понимаю, можно "тряхнуть стариной", играя в старые игры, но в 2023 уже больше хочется формата геймплея от первого и третьего лица.

Даже в тот же Divinity не играл со времён Ego Draconis.

В любом случае, рано или поздно опробую - вдруг и затянет.

0
Pimba warp 37

Меня такое тоже отпугивало. Divinity Original Sin 2 не зашла из-за этого, но в случаи с Baldyr's Gate lll отлипнуть не мог. Похожие эмоция я испытывал от первого Dragon age

А это первый Dragon age на стероидах! Полный восторг!

0