Сотрудник Larian показал, как Baldur's Gate 3 выглядит на Steam Deck

Директор издательского отдела Larian Studios Майкл Даус запустил Baldur's Gate 3 на Steam Deck. Он опубликовал снимки и поделился впечатлениями от геймплея.
Сотрудник высоко оценил качество игры. Разработчики рассчитывают обеспечить стабильные 30 fps при средних настройках графики на устройстве.
Релиз Baldur's Gate 3 намечен на 3 августа 2023 года на PC. 6 сентября она станет доступна на PlayStation 5. К моменту выпуска авторы планируют обеспечить поддержку игры на Steam Deck. 28 июля Larian опубликовала ролик с антагонистом Орин. Актриса Мэгги Робертсон, сыгравшая злодейку, поделилась подробностями о персонаже.
А вот тут дискуссия. У них проблемы с оптимизацией игры для Xbox ss, но на Стим dick можно на средних играть?
У них проблемы с оптимизацией игры при разделённом экране. Может, кому-то на Xbox он и нужен будет, но на Steam Deck явно никому.
Не думаю. Даже по этим фото видно что графика ниже средних, плюс качество рендера ниже 100%. А то и ещё FSR замазано всё.
Это конечно хорошо, но для таких игр мелковат дисплей.
Почему мелковат? На расстоянии 30 сантиметров от дисплея - тоже самое, что на паре метров от 65" телевизора.
Да и размер интерфейса можно регулировать.
Не согласен. Пошаговые игры это один из лучших жанров для портатива.
О да, ради этой игры док-станцию на дэку докупил )
Ибо в Divinity Original Sin 2 на дэке без клаву-мыши мне играть было не удобно. Хотя и возможно
Зачем покупать док-станцию для Deck ради игры? В ней смысл есть, разве что если надо переоборудовать под рабочий ПК или ТВ-приставку.
Ради клавы-мыши и подключения небольшого экрана. Клава и мышка маленькие, а экран у колеге без дела пылится.
Хочу даже в поездках в Балдурс Гейт рубится, и в Фростпанк и ещё что-нибудь найдется)
Даже в шутерах.. гироскоп дэки штука офигенная (парой эффект похож на ВР очки), но клава-мышь привычнее
Даже
Ну, в поездках проблематично носить с собой клавиатуру, мышь и дополнительный экран. Да и сохранения через Steam Cloud синхронтзируются.
А гироскоп - да, интересная вещь. Но надо привыкать. В любом случае, получилось S.T.A.L.K.E.R. адаптировать под игру на Deck - довольно интересно.
Оригинальную взял? Я себе взял 8 в 1 от Baseus.
Это хорошо. На распродаже можно купить. Жду подобных новостей касаемо Starfield.
Такие игры надо покупать сразу. Да и бонусом идёт апрейд до коллекционного издания )
Ну на любителя. Меня лично сейчас отпугивают изометрия и пошаговые бои - с 2008-го года не играл в подобное, да и вообще оставил в далёком прошлом. Я понимаю, можно "тряхнуть стариной", играя в старые игры, но в 2023 уже больше хочется формата геймплея от первого и третьего лица.
Даже в тот же Divinity не играл со времён Ego Draconis.
В любом случае, рано или поздно опробую - вдруг и затянет.
Меня такое тоже отпугивало. Divinity Original Sin 2 не зашла из-за этого, но в случаи с Baldyr's Gate lll отлипнуть не мог. Похожие эмоция я испытывал от первого Dragon age
А это первый Dragon age на стероидах! Полный восторг!