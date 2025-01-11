Сотрудники Larian Studios полностью погружены в работу над новым проектом, и это не Baldur's Gate 4

В то время как Baldur’s Gate 3 получит финальный контент в этом году, разработчик Larian теперь полностью посвятил себя следующему проекту и также вводит для него «медиа-закрытие». Однако следующей игрой студии будет не Baldur’s Gate 4.

В прошлом году студия Larian Studios добилась новаторского успеха с игрой Baldur’s Gate 3. Это позволило бывшему независимому разработчику превратиться в известную и коммерчески прибыльную студию. Соответственно, игроки также с нетерпением ждут следующего проекта от Larian Studios, на котором они теперь будут полностью сосредоточены. Однако поклонники Baldur’s Gate будут разочарованы.

Следующей игрой от Larian Studios будет не Baldur’s Gate 4. В декабре прошлого года разработчики объявили, что завершили работу над лицензией «Dungeons & Dragons». И вместо этого теперь посвящают себя новым вещам. Теперь, когда работа над Baldur’s Gate 3 почти завершена, создатели планируют «попрощаться с Фаэруном». Лишь небольшая часть команды завершит окончательный запланированный контент для Baldur’s Gate 3, включая новые подклассы, кросс-игру и фоторежим.

Так генеральный директор Larian Свен Винке прокомментировал публикацию в сервисе коротких сообщений X (ранее Twitter) об истории студии. Там он заверил, что «история еще не закончена» и что фанатам следует «следить за новостями».

Ролик об истории студии:

Откройте для себя невероятное путешествие Larian Studios, вдохновителей Baldur's Gate 3. Это история небольшой бельгийской студии, которая прошла путь от грани банкротства до переосмысления жанра RPG и создания одной из самых признанных критиками игр всех времен.

Как сообщила компания Larian в своем заявлении, большая часть команды занята разработкой следующей игры. «Свен и команда сосредоточили все свое внимание на разработке следующего проекта», — заявили в студии. Кроме того, создатели заявляют, что на некоторое время они введут «медиа-блокировку», чтобы сохранить фокус.

На данный момент можно только предполагать, каким именно может быть следующий проект Лариана. Но, скорее всего, это снова будет ролевая игра, чтобы разработчики могли оставаться верными своему мастерству. Многие фанаты также надеются на продолжение популярной серии «Divinity». Но что бы это ни было: после великолепной Baldur’s Gate 3 ожидания от следующей игры от Larian, скорее всего, будут весьма высоки.