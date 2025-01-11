Сотрудники Larian Studios полностью погружены в работу над новым проектом, и это не Baldur's Gate 4

В то время как Baldur’s Gate 3 получит финальный контент в этом году, разработчик Larian теперь полностью посвятил себя следующему проекту и также вводит для него «медиа-закрытие». Однако следующей игрой студии будет не Baldur’s Gate 4.
В прошлом году студия Larian Studios добилась новаторского успеха с игрой Baldur’s Gate 3. Это позволило бывшему независимому разработчику превратиться в известную и коммерчески прибыльную студию. Соответственно, игроки также с нетерпением ждут следующего проекта от Larian Studios, на котором они теперь будут полностью сосредоточены. Однако поклонники Baldur’s Gate будут разочарованы.
Следующей игрой от Larian Studios будет не Baldur’s Gate 4. В декабре прошлого года разработчики объявили, что завершили работу над лицензией «Dungeons & Dragons». И вместо этого теперь посвящают себя новым вещам. Теперь, когда работа над Baldur’s Gate 3 почти завершена, создатели планируют «попрощаться с Фаэруном». Лишь небольшая часть команды завершит окончательный запланированный контент для Baldur’s Gate 3, включая новые подклассы, кросс-игру и фоторежим.
Так генеральный директор Larian Свен Винке прокомментировал публикацию в сервисе коротких сообщений X (ранее Twitter) об истории студии. Там он заверил, что «история еще не закончена» и что фанатам следует «следить за новостями».
Ролик об истории студии:
Откройте для себя невероятное путешествие Larian Studios, вдохновителей Baldur's Gate 3. Это история небольшой бельгийской студии, которая прошла путь от грани банкротства до переосмысления жанра RPG и создания одной из самых признанных критиками игр всех времен.
Как сообщила компания Larian в своем заявлении, большая часть команды занята разработкой следующей игры. «Свен и команда сосредоточили все свое внимание на разработке следующего проекта», — заявили в студии. Кроме того, создатели заявляют, что на некоторое время они введут «медиа-блокировку», чтобы сохранить фокус.
На данный момент можно только предполагать, каким именно может быть следующий проект Лариана. Но, скорее всего, это снова будет ролевая игра, чтобы разработчики могли оставаться верными своему мастерству. Многие фанаты также надеются на продолжение популярной серии «Divinity». Но что бы это ни было: после великолепной Baldur’s Gate 3 ожидания от следующей игры от Larian, скорее всего, будут весьма высоки.
Меня полностью устраивает формула классической ролевой игры от Larian. Жду их следующий проект.
Надеюсь это Divinity 3
Говорили что это будет в жанре фантастика так что нет.
надеюсь что это Divinity по типу Ego Draconis
Вот бы увидеть новый Dragon Age от этих разрабов.
Не надо.Как помне лучьше забыть об этой игре.
Любопытно, что это будет. Было бы интересно увидеть их проект, к примеру, в сеттинге Shadowrun.
Права у Майкрософта, а им пофиг на такие игры. Ту же БГ3 они второсортной считали
В Divine Divinity начал играть. Вполне неплохая игра. Уж точно лучше Diablo 2.
Это совсем разные игры.
Доооо расскажи это фанатам Диабло тех лет.
Держат интригу
Они бы, может, и не против по днд ещё чего-нибудь слепить, но не с теми жадными лицензиями и условиями. Ну и неплохо, в общем-то, лично мне как минимум боевая система в дивинити куда больше нравится, чем дндшная.
Слышал как то он затрагивал, что хотел бы в космической теме сделать игру. И люди под этой теме начали обсуждать это. Что это будет новая IP, а может и по лицензии. Например звездные войны))
Главное чтоб не пошаговую. Лучше бы сделали продолжение по своей лучшей игре - Дивинити Эго Драконис. И квесты их были норм и 3д-экшн и главная фишка - превращаться в дракона и летать где угодно(почти)
Как раз сегодня решил вернуться в Балдурс гейт 3 и почему-то моя 1660 не тянет игру на любых настройках графики... хотя до Элден Ринг 10 прохождений за плечами... Хм... // Андрей Родин
У меня товарищ на 1060 3гб играет в бг3 и у него норм пашет
BG3 на 4гб летает в ультра настройках елден ринг играл на высоких в оригинал
Странно, моя 1050 тянет балдуру на ура. Вероятно, проблема не в видеокарте. // Sgt Dornan
А очередной "Divinity: Original Sin"?
И что с того? Это их собственная серия
И слава богу