Сотрудники Larian Studios справились с главным препятствием на пути к повышению производительности в Baldur's Gate 3

После последнего крупного обновления Baldur's Gate 3 игроки могут рассчитывать на еще одно весьма значительное изменение. По словам Свена Винке (Swen Vincke), его команда совершила прорыв, который позволит значительно улучшить оптимизацию на всех платформах.
Глава Larian Studios похвастался в Twitter / X работой "инженеров", которые наконец-то справились с главным препятствием на пути повышения производительности BG 3. Речь идет о контроле использования памяти игрой и создании "буфера" на случай резких скачков в использовании памяти.
Это относится как к оперативной памяти, так и к VRAM, что Винке проиллюстрировал на двух графиках, показывающих результаты внутренних тестов производительности, которые проводились с момента выхода Baldur's Gate III на ПК. Быть может мы увидим патч с повышением производительности до конца этого месяца
Официальная дата выхода Baldur's Gate 3 на XSX/S остается неизвестной, но недавние утечки говорили о том, что релиз состоится 6 декабря. Larian Studios лишь упомянула, что хочет выпустить игру на консолях Microsoft в этом году.
Тод Говард вышел из чата.
Да он в него и не заходил зачем пусть модеры чёт пытаются или обновляют видеокарты и пытаются
Он кстати для своей игры года (только по его личному мнению конечно) сегодня выпустил бета-версию патча одно из достоинств которого только вслушайтесь : "улучшение производительности CPU и GPU, но оно будет заметно только на высокопроизводительных системах". Конечно, как же ведь это самое необходимое улучшить её на какой-то 4090, ведь только там самая критическая ситуация с производительностью. Вот это я понимаю человек слова, сказал, что обновите свой ПК тогда только всё будет норм, так и придерживается этой тактики. А Larian молодцы ещё бы DLC запилили.
Шикраная студия и просто лидеры и пример года для всей индустрии.
Ну каждому своё , не всем может понравиться, этот жанр
Третью главу то оптимизировали?
еще в 3 патче, спал тчо ли?
Да я месяц не играю специально, даж на моей 4090 капец там тормоза,при толпе в нижнем городе, а иногда даёшь коомду атаковать, они секунд 10 тормозят.
А причем тут твоя 4090, если дело далеко не в видяхах было. Фигово, когда люди покупают нормальное железо ,при этом вообще не понимают как в играх и компах все устроено и что за что отвечает и что от чего зависит.. Ну ты хоть иногда в играх включай отображение загрузки системы, что и на сколько % загружено, а потом глянь на ютубе как должно быть.. Мда уж
Не в видюхе дело. В третьем акте слишком много NPC, и проц не справляется.
Ну его проц не только в третьем акте не справляется со своей задачей, просто в двух других ему чутка легче дышать