Совершенно "случайная" встреча актеров Baldur's Gate 3 вызвала различные спекуляции у игроков ©

Сказать, что Baldur's Gate 3 очаровала геймеров, значит не сказать ничего. Игра, созданная Larian Studios, захватила игровые площадки и была мгновенно признана одной из лучших RPG последних лет. Поэтому неудивительно, что все чаще задаются вопросы о возможном дополнении к игре. Фанаты встретят его с распростертыми объятиями.

Некоторое время назад глава студии Larian Свен Винке (Swen Vincke) сообщил, что команда не работает ни над одним проектом из вселенной Baldur's Gate. Однако он добавил, что не исключено появление в будущем какого-либо расширения.

Несколько недель спустя старший менеджер по продуктам Larian Studios Том Батлер высказался в том же духе, заявив, что в будущем BG3 может ожидать не только DLC, но и полноценное продолжение. Правда, он подчеркнул, что ждать этого придется долго.

Возможно, разработчики уже сделали некоторые шаги в этом направлении, по крайней мере, такое впечатление складывается из видеоролика, недавно выложенного в сеть актрисой Деворой Уайлд, исполнительницей роли Лаэзели. В ролике, опубликованном на сайте X/Twitter, артистка предстала в компании всех участников основного состава Baldur's Gate 3, что сразу же породило слухи о предполагаемой работе над следующим проектом.

"Здесь не на что смотреть, это просто начало", - загадочно написала Уайлд.