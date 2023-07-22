Создатель Baldur's Gate 3 не понимает, почему больше никто не создает подобных игр ©

В последнее время различные разработчики называют Baldur's Gate 3 аномалией, утверждая, что в силу своей динамики грядущая игра Larian Studios не должна стать новым стандартом индустрии, поскольку создавалась в необычных условиях. С этим можно соглашаться или не соглашаться, но то, что даже сотрудники Blizzard говорят об этом, выглядит несколько странно.

Между тем, Свен Винке (Swen Vincke) - основатель и генеральный директор Larian Studios, а также геймдиректор третьих "Врат Балдура" - признался, что не понимает, почему создается так мало классических ролевых игр. Будут ли они такими же большими, сложными и отполированными, как - предположительно - BG3? Это уже другой вопрос.

Когда в недавнем интервью был поднят вопрос о сравнительно небольшом количестве изометрических RPG на рынке, Винке ответил на него следующим образом:

Честно говоря, я этого не понимаю. Ведь мы доказали своей игрой Original Sin, что спрос на нее огромен. Другие студии сами решают, что они думают по этому поводу. Я знаю, почему мы это делаем. Нам это нравится, мы получаем от этого удовольствие. Очевидно, что мы в состоянии финансировать наши разработки, потому что мы продаем достаточно копий, так что.... пока этот цикл работает, мы счастливы. Лично я хотел бы, чтобы больше людей делали подобные игры, потому что я мог бы в них играть. Пока же таких игр, как наша, не так много, а хотелось бы, чтобы они были.

Что ж, остается надеяться, что после выхода Baldur's Gate III хотя бы несколько команд разработчиков решат пойти по пути Larian Studios. Окажется ли третья Baldur's Gate III действительно такой хорошей игрой, как обещает, мы узнаем совсем скоро. Выход игры состоится 3 августа для ПК и 6 сентября для PS5.