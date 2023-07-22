Создатель Baldur's Gate 3 не понимает, почему больше никто не создает подобных игр

В последнее время различные разработчики называют Baldur's Gate 3 аномалией, утверждая, что в силу своей динамики грядущая игра Larian Studios не должна стать новым стандартом индустрии, поскольку создавалась в необычных условиях. С этим можно соглашаться или не соглашаться, но то, что даже сотрудники Blizzard говорят об этом, выглядит несколько странно.
Между тем, Свен Винке (Swen Vincke) - основатель и генеральный директор Larian Studios, а также геймдиректор третьих "Врат Балдура" - признался, что не понимает, почему создается так мало классических ролевых игр. Будут ли они такими же большими, сложными и отполированными, как - предположительно - BG3? Это уже другой вопрос.
Когда в недавнем интервью был поднят вопрос о сравнительно небольшом количестве изометрических RPG на рынке, Винке ответил на него следующим образом:
Честно говоря, я этого не понимаю. Ведь мы доказали своей игрой Original Sin, что спрос на нее огромен. Другие студии сами решают, что они думают по этому поводу. Я знаю, почему мы это делаем. Нам это нравится, мы получаем от этого удовольствие. Очевидно, что мы в состоянии финансировать наши разработки, потому что мы продаем достаточно копий, так что.... пока этот цикл работает, мы счастливы. Лично я хотел бы, чтобы больше людей делали подобные игры, потому что я мог бы в них играть. Пока же таких игр, как наша, не так много, а хотелось бы, чтобы они были.
Что ж, остается надеяться, что после выхода Baldur's Gate III хотя бы несколько команд разработчиков решат пойти по пути Larian Studios. Окажется ли третья Baldur's Gate III действительно такой хорошей игрой, как обещает, мы узнаем совсем скоро. Выход игры состоится 3 августа для ПК и 6 сентября для PS5.
потому что хотят срубить бабла по быстрому на игроках которые уже и не против г+внеца навернуть.
И как будто бы не за что конторы эти винить. Есть спрос на уг - делают уг. Минимум усилий и вложений, а профит огромный. Кто ж тут откажется от такого. Да, игры превратились в тупую коммерцию, никакого искусства, но бабки, с*ука, бабки! :D
От этого очень грустно, жаль что таких студий как Larian практически не осталось.
Это не студий не осталось а люди го вноедами стали причем конкретными
Плюрализм мнений и свобод приводит к монополии того, что проще, быстрее и эффективнее удовлетворяет неокрепшие и слабые умы в один и тот же промежуток времени, без необходимости в этом разбираться.
Благими намерениями...
Когда то и биовары были такими, близзард. Тоже делали игры от "фанатов для фанатов". Но потом им прострелили колено. Хочется конечно верить что лариан на долго останутся такими как сейчас.
А еще они по свинячьи визжат что BG3 - феномен и такое мало кто потянет. И в общем-то они правы, но не из-за нехватки денег, а из-за подхода к разработке.
Да опять же игроки сами в этом виноваты , они показали какие игры им нужны , беги стреляй без думна , условно бесплатные помойки , которые игроки с удовольствием деньги вливают .Ну и самое дно это мобильные игры , на которых кстати не плохо там разрабы зарабатывают. Зачем напрягаться , делать какой нибудь шедевр , если можно на скинчиках на пример заработать ?!
Как никто не делает, а Pathfinder?
Думаю он просто не хотел рекламить, но в Pathfinder он точно играл=)
Потому что хотят заработать как можно больше денег несмотря на принципы, а для этого нужно похвастаться "крутым" графоном и угодить "угнетённым фанатам", не добавляя при этом атмосферности, разнообразия геймплея, проработки деталей и так далее. Каждый, конечно, хочет заработать деньги, но кто-то делает это только для своего кошелька, а кто-то создаёт верную фанбазу благодаря качественному продукту и зарабатывает ещё больше
Да видать, не способен больше никто на такое...
Хорошим,ХОРОШИМ разработчикам нужно быть агрессивней с этими торгашами. Эти недоУмы поступают как обычные торгаши-крысы...когда то игры стоили и по 500р вместо 2000р, а сейчас цены завышают как будто бы это скоропортящийся продукт на грядках в Африке, который тяжело достать но я не о стоимости (раньше же как то создавали шедевры за меньшие деньги), а теперь если игры делать лучше то придется стараться и делать что то лучше чем есть сейчас...аналогия изобретения чистой энергии из воздуха на которую не требуется газа, нефти или ещё какого элемента питания, так как оно и само создает энергию для потребления, но эту систему не дадут использовать людям и угробят, потому что сотни тысяч человек обанкротятся и надобность в них исчезнет...оттого эти недоУмы и не дают чему либо прогрессировать, удерживая тот уровень деградации за счет которого они и гребут свои бабки...Те же Ассасины с их новой серией, вместо этого могли бы придумать чтото более новое и лучше чем копипастить свою помойку (которую к слову, покупают потому что больше играть не во что с подачи тех самых недоУмов).Лучше же сделать всё как умеем, потому что и так захавают и отдадут свои бабки (зачем стараться то выбирать всё равно не из чего)...эххххх...удачи Хорошим разработчикам на их нелегком пути...
Потому что сделать однотипный конвейер с мало отличающимися механиками и хреновым сюжетом гораздо проще и менее затратно, чем сидеть и придумывать что-то новое. А за тем еще и продавать это по завышенной цене.
А теперь они конечно трясутся, ведь ларианы могут показать, что можно делать нормальные рпг и их шлак покупать перестанут.
P.S. Ну и конечно, многие современные компании делают бабки, а не игры. Ларианы вроде пока не скатились до такого.
потому что большинство жрут что им дают,не обязательно пыхтеть на игрой,сюжетом и графикой,склепать однотипную поделку ,выставить цену в 80 баксов ,биомасса все равно хавает...
Им проще клепать гачи и схожий треш, и продавать это под соусом ААА класса. Народ же жрёт до сих пор, знать работает всё. Пока тупая масса покупает дрянь, так и будет выходить убогое ****.
Потому что капитализм. Рыночек порешал в пользу дешёвого конвеерного производства.
А я вот первый Original Sin не осилил. Слишком много глупого юмора и так далее.
Второй начал и он конечно уже в разы лучше.
Ты просто не был на столько двинут...оттого и не понял юмора )
Это же АНАМАЛИЯ, все должно быть не так как есть🤣
Нишевый жанр и выбор боёвки. Вот например меня эта их пошаговая боёвка отталкивает максимально, каким ни был шедевральный сюжет в их играх.
я вот тоже люблю игры по типу скайрима,фаллаута 3,дарксоулса,но бг3 зацепил меня красивой графикой,классным сюжетом и выбором прохождения! а к боевке и виду быстро привык! почти эталонное рпг...
Тоже были сомнения в связи с боевкой, но когда попробовал не пожалел. Пошаговый бой - это лучшее, что они сделали с бг3. В паффайндере том же, бой в реальном времени, мне не зашел.
это пошаговое гумно мне нахер не впилось, пойду в анч и ластуху гамыть
зачем тогда зашел в эту новость?
Написать, что БГ3 - это пошаговое гумно ему нахер не впилось, он пойдёт в анч и ластуху гамыть
Ути пути, какие мы особенные.