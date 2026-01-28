Создатель Baldur's Gate 3 предложил создать Metacritic для игровых критиков ради борьбы с токсичностью

Иногда кажется, что в современной игровой индустрии обсуждение новых релизов напоминает не конструктивный диалог, а настоящую словесную битву. Социальные сети переполнены как восторженными отзывами, так и волнами резкого негатива, который порой переходит все границы. На этом фоне Свен Винке, создатель Baldur’s Gate 3 и глава Larian Studios, решил высказаться о том, как «культура ненависти» влияет на тех, кто делает игры.

В серии публикаций в социальной сети X (ранее Twitter) Винке выступил в защиту разработчиков, подчеркнув, что сам процесс созидания делает человека уязвимым и заслуживает базового уважения. По его мнению, критика в индустрии стала излишне жестокой и зачастую преследует цель задеть лично, а не разобрать ошибки проекта. Чтобы сбалансировать ситуацию, разработчик предложил необычную идею: ввести систему рейтингов для самих критиков по аналогии с Metacritic. По задумке Винке, это могло бы мотивировать рецензентов к большей сдержанности и ответственности за свои слова.

Мне не нравится, когда люди критикуют чужие творения. Выпуск чего-либо в мир делает тебя уязвимым, и уже одно это заслуживает уважения, даже если тебе не нравится само творение. Разрушить что-либо легко, а вот создать это гораздо сложнее. Лучшие критики это понимают. Даже когда они критикуют, они стараются не причинить боль.

Глава Larian также поделился личным опытом, вспомнив свои ранние неудачи. Он рассказал о профессиональном критике, который в свое время отказался публиковать разгромный обзор на его неудачную игру, дав разработчику шанс попробовать снова. «Каждая провальная попытка может стать фундаментом для будущего шедевра», — отметил Винке, добавив, что агрессивные нападки заставляют «чувствительных творцов» уходить из индустрии, оставляя в ней лишь тех, кому всё равно на свой проект и тем более его качество.

При этом разработчик четко разграничил простое нежелание игроков платить за плохой продукт и личные оскорбления. Он признал право потребителя быть недовольным качеством или ценой, отметив, что рецензентам достаточно сказать: «мне не понравилось» или «игра не стоит своих денег», не переходя на личности ради лайков.

Винке также добавил важное уточнение: его позиция не является защитой жадных издателей или разработчиков, которые эксплуатируют свою аудиторию. Глава Larian подчеркнул, что сам ненавидит практику «выкачивания денег» из фанатов и пообещал, что его студия никогда не пойдет по этому пути. По его мнению, лучшим способом борьбы с плохими практиками в индустрии является игнорирование таких игр, а не вербальная агрессия в адрес их создателей.