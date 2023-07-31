Создатель Baldur's Gate 3 считает, что Xbox Series S - это "что-то вроде бюджетного ПК" ©

Разработчики Baldur's Gate 3 испытывают трудности с подготовкой версии для Xbox Series X/S, в основном из-за особенностей работы кооперативного режима на более слабом устройстве. Несмотря на это, глава студии Larian не видит в этом ничего необычного.

Во время недавнего интервью Свена Винке попросили ответить, не считает ли он, что приставка с буквой "S" в названии является "тормозом" для игровой индустрии в целом. Ни в коем случае, - заверил генеральный директор. Эта "платформа совершенно нормальная".

Считаю ли я, что она сдерживает развитие игр? Она просто устанавливает определенные параметры, которых нужно придерживаться при работе, - пояснил он. - Такая работа вполне осуществима, просто она требует усилий. Несмотря на рост студии, у нас не бесконечные ресурсы, поэтому мы не можем делать все и сразу".

Продолжая разговор с Skill Up, разработчик сравнил портирование на Xbox Series S с аналогичным процессом на Switch или с попытками добиться приемлемых минимальных системных требований на ПК. В случае с "железом" Nintendo уже удалось выпустить Divinity: Original Sin 2, просто на это потребовалось больше времени. То же самое касается и Series S.

В настоящий момент мы полностью сосредоточены на выпуске версий для ПК и PlayStation 5, - сказал Винке. - Команда работает над версией для Xbox и делает успехи. Она уже намного лучше, чем была. Мы надеемся закончить работу в этом году, но я не хочу ничего заявлять, потому что оптимизация - это раздражающая вещь: ты знаешь, с чего начать, но не уверен, когда закончить".

Вполне разумно, но в случае Baldur's Gate 3 более серьезным ограничением представляется тот факт, что Microsoft требует одновременного выпуска версий Series X и S. Можно даже представить себе ситуацию, что на более мощном оборудовании игра уже доступна, в то время как разработчики продолжают работать над версией для S.