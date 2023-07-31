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Baldur's Gate 3 06.10.2020
8.9 1 326 оценок

Создатель Baldur's Gate 3 считает, что Xbox Series S - это "что-то вроде бюджетного ПК"

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Gruz_
Новости

Разработчики Baldur's Gate 3 испытывают трудности с подготовкой версии для Xbox Series X/S, в основном из-за особенностей работы кооперативного режима на более слабом устройстве. Несмотря на это, глава студии Larian не видит в этом ничего необычного.

Во время недавнего интервью Свена Винке попросили ответить, не считает ли он, что приставка с буквой "S" в названии является "тормозом" для игровой индустрии в целом. Ни в коем случае, - заверил генеральный директор. Эта "платформа совершенно нормальная".

Считаю ли я, что она сдерживает развитие игр? Она просто устанавливает определенные параметры, которых нужно придерживаться при работе, - пояснил он. - Такая работа вполне осуществима, просто она требует усилий. Несмотря на рост студии, у нас не бесконечные ресурсы, поэтому мы не можем делать все и сразу".

Продолжая разговор с Skill Up, разработчик сравнил портирование на Xbox Series S с аналогичным процессом на Switch или с попытками добиться приемлемых минимальных системных требований на ПК. В случае с "железом" Nintendo уже удалось выпустить Divinity: Original Sin 2, просто на это потребовалось больше времени. То же самое касается и Series S.

В настоящий момент мы полностью сосредоточены на выпуске версий для ПК и PlayStation 5, - сказал Винке. - Команда работает над версией для Xbox и делает успехи. Она уже намного лучше, чем была. Мы надеемся закончить работу в этом году, но я не хочу ничего заявлять, потому что оптимизация - это раздражающая вещь: ты знаешь, с чего начать, но не уверен, когда закончить".

Вполне разумно, но в случае Baldur's Gate 3 более серьезным ограничением представляется тот факт, что Microsoft требует одновременного выпуска версий Series X и S. Можно даже представить себе ситуацию, что на более мощном оборудовании игра уже доступна, в то время как разработчики продолжают работать над версией для S.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
Aellie
Свена Винке попросили ответить, не считает ли он, что приставка с буквой "S" в названии является "тормозом" для игровой индустрии в целом

Свен в заложниках, поэтому могу за него ответить: да, как и консольки в целом.

0
warp 37

Игры в графическом плане годами стоят на месте уже давно, появление Xbox Series и PlayStation 5 что-то изменило?

Что дают сейчас растущие мощности, кроме роста системных требований?

0
caramba1999 warp 37

Ооо курва ты прав абра кадабра пердолээ, в целом прав

0
Курьер из Вегаса warp 37

Потому что гонка за разрешением. Новые консоли так-то и не все пастген игры в нативных 4к вытянут. Однако все таки более современный процессор смог повлиять на количество геометрии в новых играх, это уже никак от разрешения не зависит.

0
Pimba

Спасибо Ларинам за то что из-за оптимизации на Xbox SS не отложили релиз других версий!!!

Сам буду и на мощном ПК играть и на Steam Deck в поездках 😌

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caramba1999

А я в 40 фпс

0
Pimba caramba1999

Так и на дэки она идёт 30-45 кадров

Заявленно 30 ФПС на средних на Steam Deck

0
-zotik-

sx это бюджетный пк, сс это помойка недостойная жизни

0
warp 37

Почему же? Даже Nintendo Switch пользуется спросом, а там системные характеристики даже до многих смартфонов сейчас не дотягивают.

0
-zotik- warp 37

ну сыч это отдельная консоль. а тут сс и сх, зачем нужен огрызок? не так давно на его новость была что сс не тянет борду 3. ну тема чисто про лохов которые не захотели добавить или подкопить и купить настоящую игровую консоль, но нет зажопились и купили огрызок, который еле тянет новинки или вообще не тянет

0
warp 37

Отличная бюджетная консоль по цене ниже захудалой RTX 4060, да и подписка есть. Правда, десять гигабайт ОЗУ - маловато.

Попробовал в прошлом году и остался доволен - самое то для игр, которые не выходят в Steam на ПК, да и обратная поддержка со всех прошлых поколений тоже радует.Попробовал в прошлом году и остался доволен - самое то для игр, которые не выходят в Steam на ПК, да и обратная поддержка со всех прошлых поколений тоже радует.

С другой стороны, плюс в том, что наличие такой платформы заставляет разработчиков больше внимания уделять оптимизации - что тоже хорошо для игроков.

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