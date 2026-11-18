Минувшей ночью огласили полный список номинантов на главную игровую премию года The Game Awards 2026, и среди свежих релизов вновь нашлось место проверенным временем хитам. Если присутствию The Witcher 3 в отдельных категориях никто особо не удивился из-за ремастера, то вот очередное попадание туда Baldur's Gate 3 искренне порадовало как игровое сообщество, так и саму команду Larian Studios.

Ролевой шедевр бельгийской студии неожиданно вернулся в гонку за статуэтками благодаря категории «Лучшее пользовательское творение». Номинантом стала масштабная сюжетная модификация A Dream of Silence: Revamped, созданная энтузиастом под ником lizardphunk. В этой номинации проект поборется за победу с такими работами, как Create Aeronautics, Nopixel V, Star Wars: Droid Tycoon и TTK Testing.

Глава Larian Studios Свен Винке лично прокомментировал событие в соцсетях, выразив неподдельное восхищение работой сообщества игру:

Моды для Baldur's Gate 3 просто невероятны. Видеть, как кого-то из нашего моддерского сообщества номинируют на The Game Awards — это потрясающее зрелище!

Сам автор модификации эмоционально признался, что не смог сдержать слез радости. По словам энтузиаста, после 2000 часов, проведенных в игре, он посвятил официальному инструментарию BG3 Toolkit все свое свободное время на протяжении последних двух лет. Проект представляет собой полноценную глубокую кампанию, посвященную судьбе вампира Астариона.

Напомним, ранее стало известно о курьезном случае, когда озвучка второстепенной гоблинши Саззы помогла актрисе впечатлить разработчиков из Atlus и получить ключевую роль в японской RPG Metaphor: ReFantazio.

Официальное подведение итогов The Game Awards 2026 и оглашение победителей во всех категориях состоится 10 декабря.