Создатель Baldur's Gate 3 всегда хотел рассказать историю о серийном убийце ©

The Dark Urge - самый загадочный персонаж Baldur's Gate 3. У Уилла, Гейла и Шэдоухарт могут быть свои секреты, но последнее "происхождение персонажа" в игре занимает первое место - и это история, которую давно хотел рассказать ее создатель.

В то время как другие главные герои Baldur's Gate 3 имеют предопределенные внешность, классы и характеры, The Dark Urge отличается от них. Неважно, кем вы будете играть - гномьим магом или драконорожденным варваром, их история останется неизменной - и это очень страшная история. В прошлом Dark Urge скрывается серийный убийца, но вы его не помните. Все, что вы знаете, - это то, что в вас сохранилась его тяга к убийствам, и вам придется научиться с этим справляться.

В интервью журналу Play Magazine директор игры Свен Винке сказал, что давно хотел рассказать эту историю: "Я всегда хотел сделать историю о серийном убийце, который не помнит, как он был серийным убийцей". Однако только после того, как сценаристы BG3 взяли в руки идею Dark Urge, она начала воплощаться в жизнь; Винке говорит, что "сценаристы приняли ее, сделав ее намного, намного, намного более оригинальной историей".

The Dark Urge остается окутанным тайной, и то, что мы слышали об этом персонаже до сих пор, говорит о том, что для того, чтобы разобраться с тьмой в его сердце, придется собрать воедино немало деталей. Винке предполагает, что окончательный ответ на этот вопрос мы получим только после того, как доберемся до титульного города, лежащего в основе игры, отмечая, что путешествие в Baldur's Gate, город, который когда-то терроризировал бог Баал, повелитель убийств, безусловно, создает "интересную комбинацию".