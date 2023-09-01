Создатель Dragon Age встал на защиту вырезанного контента Baldur's Gate 3: "В BG2 была вырезана целая гора контента" ©

Ветеран серии Baldur's Gate и создатель Dragon Age Дэвид Гейдер рассказал о своем опыте с вырезанным контентом после того, как разработчики Baldur's Gate 3 из компании Larian затронули эту тему в недавнем послании.

Спойлер

Вчера в своем блоге студия Baldur's Gate 3 ответила на вопросы сообщества, связанные с наличием "вырезанного контента" в третьем акте игры. По словам разработчиков, некоторые сцены и голосовые реплики, которые были вырезаны из игры, на самом деле не сработали как было задумано, а не были просто удалены. Кое-что из этого будет исправлено, но большая часть остального была вырезана, "потому что нам показалось, что это не работает. Не удивительно слышать о том, что из BG3 было вырезано столько всего. В BG2 в процессе разработки тоже было вырезано целая гора контента, некоторые на ранних этапах, а некоторые уже после того, как над ней было проделано много работы... Почти в каждой игре так. В каждой игре DA. Черт возьми, даже в Stray Gods были значительные сокращения.

На этот аспект обратил внимание Гайдер, который не только помогал создавать Dragon Age во время работы в BioWare, но и был автором Baldur's Gate. В своем твите вчера вечером Гейдер заявил, что "не удивлен известием о том, что из BG3 вырезано столько материала", и не в последнюю очередь потому, что в Baldur's Gate 2 "за время разработки тоже была вырезана целая гора контента".

Гейдер также дает несколько советов игрокам, которые думают о "вырезанном" из любимых игр контенте, указывая, что "поздние" вырезки, скорее всего, просто не подходили игре, будь то технически или концептуально, и что большинство вырезок происходят так рано, что идеи никогда не были реализованы в игре. Самое интересное, что он утверждает, что "большинство из этого нельзя воскресить. Проще начать все сначала".

Будет ли это справедливо для Baldur's Gate 3, пока неизвестно - стремление Larian пересмотреть эпилоги персонажей наводит на мысль о том, что, возможно, в игре найдется контент, который можно будет извлечь из разделочной комнаты, но, возможно, пройдет некоторое время, прежде чем мы узнаем, как это будет выглядеть.