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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.3 5 480 оценок

Создатель Dragon Age встал на защиту вырезанного контента Baldur's Gate 3: "В BG2 была вырезана целая гора контента"

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butcher69
Новости

Ветеран серии Baldur's Gate и создатель Dragon Age Дэвид Гейдер рассказал о своем опыте с вырезанным контентом после того, как разработчики Baldur's Gate 3 из компании Larian затронули эту тему в недавнем послании.

Спойлер
Вчера в своем блоге студия Baldur's Gate 3 ответила на вопросы сообщества, связанные с наличием "вырезанного контента" в третьем акте игры. По словам разработчиков, некоторые сцены и голосовые реплики, которые были вырезаны из игры, на самом деле не сработали как было задумано, а не были просто удалены. Кое-что из этого будет исправлено, но большая часть остального была вырезана, "потому что нам показалось, что это не работает. Не удивительно слышать о том, что из BG3 было вырезано столько всего. В BG2 в процессе разработки тоже было вырезано целая гора контента, некоторые на ранних этапах, а некоторые уже после того, как над ней было проделано много работы... Почти в каждой игре так. В каждой игре DA. Черт возьми, даже в Stray Gods были значительные сокращения.

На этот аспект обратил внимание Гайдер, который не только помогал создавать Dragon Age во время работы в BioWare, но и был автором Baldur's Gate. В своем твите вчера вечером Гейдер заявил, что "не удивлен известием о том, что из BG3 вырезано столько материала", и не в последнюю очередь потому, что в Baldur's Gate 2 "за время разработки тоже была вырезана целая гора контента".

Гейдер также дает несколько советов игрокам, которые думают о "вырезанном" из любимых игр контенте, указывая, что "поздние" вырезки, скорее всего, просто не подходили игре, будь то технически или концептуально, и что большинство вырезок происходят так рано, что идеи никогда не были реализованы в игре. Самое интересное, что он утверждает, что "большинство из этого нельзя воскресить. Проще начать все сначала".

Будет ли это справедливо для Baldur's Gate 3, пока неизвестно - стремление Larian пересмотреть эпилоги персонажей наводит на мысль о том, что, возможно, в игре найдется контент, который можно будет извлечь из разделочной комнаты, но, возможно, пройдет некоторое время, прежде чем мы узнаем, как это будет выглядеть.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
pokemonizm

Я не знаю что там было вырезано, много или мало... но я знаю одно, игра подарила мне 200 часов настоящего удовольствия, я покупал игру в расчете на то что я получу лучшую РПГ за последние лет 10 и скорее всего еще и за будущие лет 5, я получил это, и может мне как игроку хотелось бы еще больше контента, но желание больше лишь подтверждает тот факт насколько Ларианы смогли проделать просто титаническую работу

4
Кей Овальд

Ну, действительно, так обычно и бывает. Это может быть из-за сроков разработки, да, но может и потому, что моменты не шибко удачные. В Fallout 2, например, было много вырезанного, которое фанаты восстанавливали (и ты понимал, что в целом правильно, что вырезали).

3
StaggerBooty

Сорри за оффтоп, ничего не слышно про предзагрузку на плойку?

0
Balmont92

Вчера началась, для купивших deluxe издание. Для обычного издания 4го начнется.

1
StaggerBooty Balmont92

Спасибо

1
LosarinEdge

Да да. Рука руку моет. Попросили сказать за них словечко. Говорят - нам это показалось не нужным, оно не работает. Доделанный сюжет Карлах не работает, своя ветка Рафаила, свои квестовые линии для Минтары и Джахейры, Верхний Город, они все не работают, поверьте нам, мы же Ларианы, мы в каждой игре допускаем одни и те же ошибки, а потом хомяки ставят 10 из 10, пройдя 1 акт. Вырезали целый сюжет с личинкой, которая играла одну из главный ролей в сюжете, кольцо Иллитида Омелума до этого должно было играть очень важную роль. А сколько квестов обрывается на полуслове, где явно подразумевалось продолжение. Нам показалось, что это не работает - Larian Studios. Вы с ума там сошли, это должно было быть в игре. Вы сами обещали роман с Джахейрой, Верхний Город и сюжетку для Минтары за пару недель до релиза. А теперь отнекиваетесь, мол мопед не наш и не трогали мы его. Ещё чешут, что вырезали большую часть в самом начале разработки. Две-три недели до релиза - это самое начало разработки, я так понимаю. Скажите вы уже, что будет Definitive Edition, куда вы вернёте все по максимуму. Аж стыдно смотреть на это, как дети малые оправдываются, отмазка за отмазкой.

0
Malady

Надеюсь через год другой найдется энтузиаст, который восстановит контент и добавит его как мод

0