Создатель Dragon Age встал на защиту вырезанного контента Baldur's Gate 3: "В BG2 была вырезана целая гора контента"

Ветеран серии Baldur's Gate и создатель Dragon Age Дэвид Гейдер рассказал о своем опыте с вырезанным контентом после того, как разработчики Baldur's Gate 3 из компании Larian затронули эту тему в недавнем послании.
Вчера в своем блоге студия Baldur's Gate 3 ответила на вопросы сообщества, связанные с наличием "вырезанного контента" в третьем акте игры. По словам разработчиков, некоторые сцены и голосовые реплики, которые были вырезаны из игры, на самом деле не сработали как было задумано, а не были просто удалены. Кое-что из этого будет исправлено, но большая часть остального была вырезана, "потому что нам показалось, что это не работает. Не удивительно слышать о том, что из BG3 было вырезано столько всего. В BG2 в процессе разработки тоже было вырезано целая гора контента, некоторые на ранних этапах, а некоторые уже после того, как над ней было проделано много работы... Почти в каждой игре так. В каждой игре DA. Черт возьми, даже в Stray Gods были значительные сокращения.
На этот аспект обратил внимание Гайдер, который не только помогал создавать Dragon Age во время работы в BioWare, но и был автором Baldur's Gate. В своем твите вчера вечером Гейдер заявил, что "не удивлен известием о том, что из BG3 вырезано столько материала", и не в последнюю очередь потому, что в Baldur's Gate 2 "за время разработки тоже была вырезана целая гора контента".
Гейдер также дает несколько советов игрокам, которые думают о "вырезанном" из любимых игр контенте, указывая, что "поздние" вырезки, скорее всего, просто не подходили игре, будь то технически или концептуально, и что большинство вырезок происходят так рано, что идеи никогда не были реализованы в игре. Самое интересное, что он утверждает, что "большинство из этого нельзя воскресить. Проще начать все сначала".
Будет ли это справедливо для Baldur's Gate 3, пока неизвестно - стремление Larian пересмотреть эпилоги персонажей наводит на мысль о том, что, возможно, в игре найдется контент, который можно будет извлечь из разделочной комнаты, но, возможно, пройдет некоторое время, прежде чем мы узнаем, как это будет выглядеть.
Я не знаю что там было вырезано, много или мало... но я знаю одно, игра подарила мне 200 часов настоящего удовольствия, я покупал игру в расчете на то что я получу лучшую РПГ за последние лет 10 и скорее всего еще и за будущие лет 5, я получил это, и может мне как игроку хотелось бы еще больше контента, но желание больше лишь подтверждает тот факт насколько Ларианы смогли проделать просто титаническую работу
Ну, действительно, так обычно и бывает. Это может быть из-за сроков разработки, да, но может и потому, что моменты не шибко удачные. В Fallout 2, например, было много вырезанного, которое фанаты восстанавливали (и ты понимал, что в целом правильно, что вырезали).
Сорри за оффтоп, ничего не слышно про предзагрузку на плойку?
Вчера началась, для купивших deluxe издание. Для обычного издания 4го начнется.
Спасибо
Да да. Рука руку моет. Попросили сказать за них словечко. Говорят - нам это показалось не нужным, оно не работает. Доделанный сюжет Карлах не работает, своя ветка Рафаила, свои квестовые линии для Минтары и Джахейры, Верхний Город, они все не работают, поверьте нам, мы же Ларианы, мы в каждой игре допускаем одни и те же ошибки, а потом хомяки ставят 10 из 10, пройдя 1 акт. Вырезали целый сюжет с личинкой, которая играла одну из главный ролей в сюжете, кольцо Иллитида Омелума до этого должно было играть очень важную роль. А сколько квестов обрывается на полуслове, где явно подразумевалось продолжение. Нам показалось, что это не работает - Larian Studios. Вы с ума там сошли, это должно было быть в игре. Вы сами обещали роман с Джахейрой, Верхний Город и сюжетку для Минтары за пару недель до релиза. А теперь отнекиваетесь, мол мопед не наш и не трогали мы его. Ещё чешут, что вырезали большую часть в самом начале разработки. Две-три недели до релиза - это самое начало разработки, я так понимаю. Скажите вы уже, что будет Definitive Edition, куда вы вернёте все по максимуму. Аж стыдно смотреть на это, как дети малые оправдываются, отмазка за отмазкой.
Надеюсь через год другой найдется энтузиаст, который восстановит контент и добавит его как мод