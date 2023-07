Создатель Fallout рассказал о несостоявшейся 20 лет назад Baldur's Gate 3: RPG от первого лица с PvPvE-элементами ©

Тим Кейн, один из создателей оригинальной Fallout и соучредитель культовой студии Troika, выпустил видеоролик, в котором рассказал о том, как в 2003 году Troika предложила Wizards of the Coast проект Baldur's Gate 3. Эта версия звучит как еще более дикое отступление от серии, чем долгожданное продолжение от Larian.



Кейн обнаружил документ с предложением в своей личной коллекции файлов, связанных с разработкой The Temple of Elemental Evil, адаптации одноименного настольного модуля Гэри Гайгэкса, сделанной Тройкой в 2003 году. "Создавая компьютерную игру, мы старались сделать ее как можно более похожей на бумажную и карандашную - мы это сделали, дело сделано", - сказал Кейн о ToEE. "Теперь я хотел сделать то, что я назвал "адаптированной D&D".



Кейн описывает предлагаемую Тройкой Baldur's Gate 3 как ролевую игру в реальном времени от первого лица с видом от третьего лица для ведения ближнего боя, похожую на игры Jedi Knight или собственную игру Тройки Vampire: the Masquerade - Bloodlines. В целом, это похоже на настоящую тактильную игру, погружающую в атмосферу, гораздо больше похожую на Outer Worlds, чем на Infinity Engine.



В адаптированной Тройкой системе D&D были бы полностью убраны Интеллект и Мудрость, и вы не могли бы напрямую задавать свои атрибуты, вместо этого они генерировались бы на основе стартовой расы и класса и автоматически улучшались бы при повышении уровня. Вместо заучивания заклинаний на день, все продвинутые способности, физические или магические, должны были бы использовать счетчик "усталости", напоминающий очки маны из Diablo или счетчик силы в Knights of the Old Republic.



В BG3 предлагалось восемь классов: Бард, Клирик, Друид, Боец, Маг, Монах, Рейнджер и Разбойник. Кейн объяснил, что паладины были исключены, поскольку Troika хотела, чтобы все персонажи начинали с истинно нейтрального уровня, а их выбор определял их дальнейшую судьбу, подобно Planescape: Torment.



В Baldur's Gate 3 навыки и перки почти похожи на Fallout: навыки включали в себя любые активные способности, в том числе владение оружием, а перки давали бы чисто пассивные бонусы, как перки в Fallout. Непосредственно управлять можно было бы только одним персонажем, но Кейн описывал возможность подбора компаньонов-помощников, возможно, в зависимости от показателя харизмы.



По словам Кейна, в Baldur's Gate 3 должен был присутствовать сильный многопользовательский элемент, включая прямые PvP-арены, кооператив и, похоже, очень ранний вариант режима PvPvE, в котором игроки должны были как можно быстрее выполнять квесты. Troika также хотела снабдить Baldur's Gate 3 инструментами для проектирования уровней, позволяющими создавать пользовательские PvPvE-квесты или даже полноценные сюжетные кампании в духе Neverwinter Nights.



"Я не уверен, что мы вообще получили ответ на этот вопрос", - прямо заявил Кейн в видеоролике.



Судя по всему, Тройка в первую очередь хотела продолжить сотрудничество с Wizards of the Coast в виде более прямого продолжения Temple, возможно, в виде пакетов расширения или полноценных сиквелов. Кейн говорит о том, что хотел адаптировать другие модули Greyhawk, такие как Against the Giants или Queen of the Demonweb Pits, а BG3 был запасным вариантом. В конечном счете, после выхода ToEE Wizards не поддержала ни одного нового проекта Troika.

После изнурительного и кропотливого труда над Vampire: The Masquerade - Bloodlines, и в начале 2005 года студия закрылась, оставив поклонников ролевых игр мечтать о своих так и не реализованных проектах, таких как Journey to the Centre of Arcanum, The Lord of the Rings, Fallout 3, а теперь еще и Baldur's Gate 3.



Это была не единственная версия Baldur's Gate 3, которая была зарублена до того, как Larian взяла факел в руки. Бывший работодатель Кейна, компания Interplay (через свое подразделение Black Isle, занимающееся разработкой ролевых игр), находилась в стадии разработки собственной Baldur's Gate 3 под кодовым названием "The Black Hound". События игры должны были происходить в Долинных Землях в Забытых Королевствах, и она имела бы очень мало общего с сюжетом двух оригинальных игр. Интересно, что The Black Hound задумывалась как приключение с более низкими ставками, с восьмиуровневой планкой в стиле Baldur's Gate 1, резко контрастирующей с высокими 30 уровнями Baldur's Gate 2: Throne of Bhaal.



Интересно, что все потенциальные третьи части Baldur's Gate настолько сильно отличаются от оригиналов, но это вполне логично, ведь Throne of Bhaal была таким фееричным и окончательным завершением. По крайней мере, Baldur's Gate 3 от Larian выглядит потрясающе, и в ней более чем ощутимо присутствует дух Troika. Помимо того, что Baldur's Gate 3 в целом очень реактивная игра, Larian, похоже, позаимствовала у Arcanum: of Steamworks и Magic Obscura великолепную систему газет и вывела ее на новый уровень.