Создатель Path of Exile раньше бы открыто высмеял Baldur's Gate 3, но сейчас он понял - будущее не за играми-сервисами

Крис Уилсон, один из основателей студии Grinding Gear Games и создатель до сих пор популярной Path of Exile, пересмотрел свои взгляды на современный игровой рынок. Освободившись от статуса разработчика Grinding Gear Games, Уилсон начал активно вести авторский YouTube-канал, где весьма откровенно критикует популярную индустриальную философию создания видеоигр.

Отвечая на вопрос подписчика, геймдизайнер сделал смелое признание о смене своего фундаментального мировоззрения. Он сообщил:

Еще десять лет назад я абсолютно искренне считал формат живого сервиса единственным путем вперед и высшим благом индустрии. В те времена, повернись возможность, я бы точно высмеял игру наподобие Baldur's Gate 3, которая просто продалась и больше не планирует бесконечную череду сюжетных DLC-обновлений... Я попросту думал, что только игры-сервисы и есть будущее индустрии.

Как отмечает автор, оригинальная Path of Exile строилась на самых здоровых, по его мнению, принципах модели живого развития. Игра распространялась бесплатно, ее косметические элементы в магазине никогда не «выжимали соки» из геймеров, а стабильный цикл контентных аддонов позволял закрепить теплые, практически "на всю жизнь" выстроенные отношения геймеров с миром разработчика. Люди играли лишь до тех пор и тратили ровно ту часть средств, которая им самим была комфортна.

Однако со временем парадигма сервисной бизнес-модели, породившая вроде Fortnite, обернулась обратной стороной. Монетизация крупных сервисных тайтлов приобрела паразитирующий характер в виде обязательных микротранзакций и боевых пропусков. На фоне огромных трат и донатов поведение современных игроков претерпело радикальную эволюцию. Уилсон констатирует неприятный факт современности: геймеры всё чаще пытаются диктовать разработчикам, как именно нужно развивать продукт, прибегая к тактикам шантажа - бойкотам серверов или агрессивному «ревью-бомбингу» в Steam. Одиночным синглплеерным проектам такое колоссальное психологическое и репутационное давление со стороны потребителей абсолютно не грозит.

Игры, у которых нет постоянных обновлений и монетизации, поскольку они просто закончены и целостны, свободны от подобного чудовищного корпоративного прессинга!

— подытожил геймдизайнер.

Стоит отметить, что подобная откровенная позиция для бывшего творческого куратора — дело обычное. Недавно в одном из блогов мы разбирали жесткую и спорную инструкцию Криса всем создателям ММО — о том, почему независимым студиям не стоит опускаться до банальных интернет-опросов своей аудитории

«Завершенный и чистый игровой опыт шедевра в лице BG 3 доказывает обратное моим прошлым убеждениям: в наше время существует огромное количество самых разных форм и методов для хорошей монетизации игр... но у абсолютно любой из этих моделей всегда будут свои скрытые изъяны и весомые недостатки», — подытожил свое высказывание Крис Уилсон, отметив красоту нишевых одиночных ААА-релизов.