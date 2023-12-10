на главную
об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 9 643 оценки

Создатели Baldur's Gate 3 хотят, чтобы ее успех подтолкнул других авторов RPG к созданию необычных игр

Gruz_
Новости

Последняя игра Larian Studios почти не нуждается в представлении после огромного количества игроков и побед в номинации "Игра года" на Golden Joysticks и The Game Awards. Впрочем, за таким колоссальным успехом обычно следуют колоссальные последствия, и Larian надеются на то, что будущее жанра будет выглядеть совсем иначе, о чем они рассказали в интервью GQ.

"Я хочу, чтобы люди ходили по всяким странным касательным, пытаясь найти, как мы можем это улучшить", - сказал старший системный дизайнер Ник Печин. А вот ведущий сценарист Кристель Динг считает, что "было бы здорово играть в такие игры, где заранее не знаешь развязку".

В свою очередь, глава производства Дэвид Уолгрейв пояснил: "В 90-е годы казалось, что пошаговые игры больше не крутые. Когда [Divinity: Original Sin] вышла на Kickstarter, издатели уже десять лет говорили нам: "Это никогда не будет продаваться"". Адам Смит надеется, что ситуация может измениться, особенно после коммерческого успеха Baldur's Gate 3.

"Я надеюсь, что [Baldur's Gate 3] откроет двери", - рассуждает Смит. "Если вы посмотрите на развитие инди-пространства, то в нем ролевые игры никогда не исчезали. Люди всегда могут прийти к издателю и сказать: "Ну, посмотрите, что из этого получилось"".

Мы, конечно, не увидим результатов Baldur's Gate 3 в течение нескольких лет (игры не выходят быстро, в конце концов), но уже слышим, как меняется отношение к жанру. Например, Джош Сойер из Obsidian недавно в шутку сказал, что Xbox хочет третью Pillar of Eternity после успеха Larian. Ветеран жанра RPG, по крайней мере, не против такой идеи, если только бюджет будет соответствовать бюджету игры Larian.

15
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Кей Овальд

И будет кризис перепроизводства таких необычных игр. Не знаете что ли как это работает?

1
GoliafJx

Кризиса перепроизводства хороших игр никогда не будет.

1
trava10

Искренне надеюсь, что подобных медведей не окажется в других играх, а необычны они будут в другом.

1
Aellie
Фил Спенсер Рассмеялся
0
golab42

Зачем? Можно клипать каждый год один и тот же атсосин Крид и получать за это бабки)

0
Kenn1y

Бесполезно, большинство ленивые жопы, да и игрокам подавай только 100500к разрешение и 100500к ФПС, а то, что сюжет фигня и механики старые, плюс, нет до сих пор разрушаемости, физики волос, тканей и т.д., пофиг, из-за этого мы играем в технически древние и простые проекты.

0
Slow Slade Snow Snake

К сожалению не все разрабы хотят тратить время на, как они считают, бесполезные вещи в игре, типа всяких деталей, мелочей, тонны диалогов, нелинейность, потому что (как очень точно подметили в Беседке) ради чего это делать, ради того, чтобы 1% это увидел? Им за это денег не отвалят, их за это никто по голове не погладит - как они считают, а потому, я бы сказал, что эти слова - самое идеальное описание лени, ведь это что-то делать надо, что-то придумывать, а не заезженное ctrl+c и ctrl+v
Поэтому в Беседке сразу и заявили, что мы такими вещами заниматься не хотим, оно нам нафиг не надо и никому не надо. А тут вон оно как вышло, оказывается это надо игрокам. Сюда же можно приписать RDR2, в которой за 4-5 лет существования постоянно и стабильно находили мелочи и детали, учитывая еще такие, которые, казалось бы, вот никому не нужны, потому что их, можно сказать, ты никогда не увидишь, а они есть
А потом еще у нас кто, Близы со своих седалищ подскочили, мол, как так, вы тут планку задрали на РПГ жанр, а значит от следующих РПГ игр все будут ожидать не меньшего уровня, чем Балдурс, а мы не хотим так потеть, мы хотим тяп-ляп и Овервотч 2, а не вот это вот всё
Учитывая, что после накануне релиза и после релиза БГ прокатилась волна недовольств со стороны других разрабов - ну я сомневаюсь, что хоть кто-то из них возьмет курс на эту же отметку.
Я никак не отрицаю шедевральности старых игр, но что было и что стало - небо и земля

0
KnDiman

То, что будут теперь многие будут пытаться сделать "новую БГ3" несомненно, вот только приблизиться к качеству смогут единицы, если смогут вообще.

-1