Создатели Baldur's Gate 3 хотят, чтобы ее успех подтолкнул других авторов RPG к созданию необычных игр

Последняя игра Larian Studios почти не нуждается в представлении после огромного количества игроков и побед в номинации "Игра года" на Golden Joysticks и The Game Awards. Впрочем, за таким колоссальным успехом обычно следуют колоссальные последствия, и Larian надеются на то, что будущее жанра будет выглядеть совсем иначе, о чем они рассказали в интервью GQ.

"Я хочу, чтобы люди ходили по всяким странным касательным, пытаясь найти, как мы можем это улучшить", - сказал старший системный дизайнер Ник Печин. А вот ведущий сценарист Кристель Динг считает, что "было бы здорово играть в такие игры, где заранее не знаешь развязку".

В свою очередь, глава производства Дэвид Уолгрейв пояснил: "В 90-е годы казалось, что пошаговые игры больше не крутые. Когда [Divinity: Original Sin] вышла на Kickstarter, издатели уже десять лет говорили нам: "Это никогда не будет продаваться"". Адам Смит надеется, что ситуация может измениться, особенно после коммерческого успеха Baldur's Gate 3.

"Я надеюсь, что [Baldur's Gate 3] откроет двери", - рассуждает Смит. "Если вы посмотрите на развитие инди-пространства, то в нем ролевые игры никогда не исчезали. Люди всегда могут прийти к издателю и сказать: "Ну, посмотрите, что из этого получилось"".

Мы, конечно, не увидим результатов Baldur's Gate 3 в течение нескольких лет (игры не выходят быстро, в конце концов), но уже слышим, как меняется отношение к жанру. Например, Джош Сойер из Obsidian недавно в шутку сказал, что Xbox хочет третью Pillar of Eternity после успеха Larian. Ветеран жанра RPG, по крайней мере, не против такой идеи, если только бюджет будет соответствовать бюджету игры Larian.