Создатели Baldur's Gate 3 хотят, чтобы ее успех подтолкнул других авторов RPG к созданию необычных игр

Последняя игра Larian Studios почти не нуждается в представлении после огромного количества игроков и побед в номинации "Игра года" на Golden Joysticks и The Game Awards. Впрочем, за таким колоссальным успехом обычно следуют колоссальные последствия, и Larian надеются на то, что будущее жанра будет выглядеть совсем иначе, о чем они рассказали в интервью GQ.
"Я хочу, чтобы люди ходили по всяким странным касательным, пытаясь найти, как мы можем это улучшить", - сказал старший системный дизайнер Ник Печин. А вот ведущий сценарист Кристель Динг считает, что "было бы здорово играть в такие игры, где заранее не знаешь развязку".
В свою очередь, глава производства Дэвид Уолгрейв пояснил: "В 90-е годы казалось, что пошаговые игры больше не крутые. Когда [Divinity: Original Sin] вышла на Kickstarter, издатели уже десять лет говорили нам: "Это никогда не будет продаваться"". Адам Смит надеется, что ситуация может измениться, особенно после коммерческого успеха Baldur's Gate 3.
"Я надеюсь, что [Baldur's Gate 3] откроет двери", - рассуждает Смит. "Если вы посмотрите на развитие инди-пространства, то в нем ролевые игры никогда не исчезали. Люди всегда могут прийти к издателю и сказать: "Ну, посмотрите, что из этого получилось"".
Мы, конечно, не увидим результатов Baldur's Gate 3 в течение нескольких лет (игры не выходят быстро, в конце концов), но уже слышим, как меняется отношение к жанру. Например, Джош Сойер из Obsidian недавно в шутку сказал, что Xbox хочет третью Pillar of Eternity после успеха Larian. Ветеран жанра RPG, по крайней мере, не против такой идеи, если только бюджет будет соответствовать бюджету игры Larian.
И будет кризис перепроизводства таких необычных игр. Не знаете что ли как это работает?
Кризиса перепроизводства хороших игр никогда не будет.
Искренне надеюсь, что подобных медведей не окажется в других играх, а необычны они будут в другом.
Зачем? Можно клипать каждый год один и тот же атсосин Крид и получать за это бабки)
Бесполезно, большинство ленивые жопы, да и игрокам подавай только 100500к разрешение и 100500к ФПС, а то, что сюжет фигня и механики старые, плюс, нет до сих пор разрушаемости, физики волос, тканей и т.д., пофиг, из-за этого мы играем в технически древние и простые проекты.
К сожалению не все разрабы хотят тратить время на, как они считают, бесполезные вещи в игре, типа всяких деталей, мелочей, тонны диалогов, нелинейность, потому что (как очень точно подметили в Беседке) ради чего это делать, ради того, чтобы 1% это увидел? Им за это денег не отвалят, их за это никто по голове не погладит - как они считают, а потому, я бы сказал, что эти слова - самое идеальное описание лени, ведь это что-то делать надо, что-то придумывать, а не заезженное ctrl+c и ctrl+v
Поэтому в Беседке сразу и заявили, что мы такими вещами заниматься не хотим, оно нам нафиг не надо и никому не надо. А тут вон оно как вышло, оказывается это надо игрокам. Сюда же можно приписать RDR2, в которой за 4-5 лет существования постоянно и стабильно находили мелочи и детали, учитывая еще такие, которые, казалось бы, вот никому не нужны, потому что их, можно сказать, ты никогда не увидишь, а они есть
А потом еще у нас кто, Близы со своих седалищ подскочили, мол, как так, вы тут планку задрали на РПГ жанр, а значит от следующих РПГ игр все будут ожидать не меньшего уровня, чем Балдурс, а мы не хотим так потеть, мы хотим тяп-ляп и Овервотч 2, а не вот это вот всё
Учитывая, что после накануне релиза и после релиза БГ прокатилась волна недовольств со стороны других разрабов - ну я сомневаюсь, что хоть кто-то из них возьмет курс на эту же отметку.
Я никак не отрицаю шедевральности старых игр, но что было и что стало - небо и земля
То, что будут теперь многие будут пытаться сделать "новую БГ3" несомненно, вот только приблизиться к качеству смогут единицы, если смогут вообще.