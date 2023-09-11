Создатели Baldur's Gate 3 не исключают дополнения с отдельной историей о новых персонажах и событиях

Бельгийская команда разработчиков из Larian Studios в этом году отметилась невероятно успешным релизом Baldur’s Gate 3. Эта пошаговая ролевая игра покорила миллионы пользователей и удивила многих геймеров своим масштабом. Согласно официальной статистике, далеко не все ещё смогли пройти до финала. Вот настолько она объемная, однако это не мешает игрокам фантазировать о расширении игры через дополнения. В недавнем интервью геймдизайнер и глава Larian Свен Винке сообщил, что команда "не исключает" выпуск полноценного сюжетного DLC для Baldur’s Gate 3.
Как отмечает руководитель Larian Studios, пока говорить о дополнении для Baldur’s Gate 3 ещё рано. Разработчикам предстоит выполнить данные игрокам обещания по улучшению оптимизации игры и финального акта главной истории проекта. Кроме того, нужно закончить портирование RPG на Xbox Series S|X. Только после этого команда авторов сможет заняться DLC, считает Свен Винке.
В разговоре с журналистами Свен Винке предположил, что если студия все таки возьмется за дополнение, оно вряд ли будет прямым продолжением основного сюжета Baldur’s Gate 3. Разработчикам больше нравится идея расширения представленного игрового мира, поэтому DLC могут посвятить самобытной истории с уже другими персонажами и событиями, которые будут граничить с главной историей игры.
Началось. В общем, отодвигаю БГ3 на 2024-й минимум. Жаль.
Впрочем, тут вроде Киберпанк наконец-то выходит.
Им бы сперва третий акт доделать,а то разница в качестве между ним и первым просто огромна.
Была огромна ,сейчас 3 акт вообще не лагает, на ультрах играю с выключеными тенями .