Создатели Baldur's Gate 3 не заинтересованы в поглощении: "Мы еще не закончили"

Команда Larian Studios, создающая Baldur's Gate 3, не заинтересована в том, чтобы ее купили Microsoft или Sony, поскольку главный исполнительный директор Свен Винке считает, что разработчику еще есть что дать. В новом интервью Bloomberg Свен Винке заявил, что, хотя ему "всегда лестно", когда его рассматривают в качестве кандидата на приобретение, ему нравится принимать окончательные решения, и он "определенно [еще] не закончил".
Полная цитата гласит: "Я становлюсь старше, но я, конечно, еще не закончил. Сила этой компании в том, что я очень сильно инвестирую в игровой процесс, а также принимаю окончательные решения. Мы можем делать все в интересах игр, которые мы делаем".
Вопрос журналиста Джейсона Шрайера прозвучал после того, как в 2021 году Larian Studios была включена в список разработчиков, которые рассматривались Microsoft для покупки, наряду с такими компаниями, как SEGA, Square Enix, CD Projekt RED и FromSoftware. Ни один из этих издателей или разработчиков с тех пор так и не был приобретен, но, разумеется, была приобретена компания Bethesda, создавшая игру Skyrim, а завершение сделки Microsoft с Activision Blizzard стоимостью 69 млрд. долл. является лишь вопросом времени.
Baldur's Gate 3 выходит сегодня для ПК, а версия для PS5 запланирована на 6 сентября 2023 года. Будете ли вы играть в эту ролевую игру сегодня или подождете консольного издания?
Правильная политика. К сожалению когда студии продаются корпорациям все их франшизы в итоге постепенно хоронятся.
Многие студии делают это не по доброте душевной, а понимают, что без финансов далеко не уйти, особенно если речь про крупные франшизы. Жаль, что вместе с деньгами, над разрабами нависает кукловод в виде инвесторов.
Я знаю. Мне знакомые рассказывали, что инвесторы это настолько жадные люди и с ними вести дела ещё то гиблое дело. Но это да деньги где-то надо все таки находить и к сожалению многие пути студий приводят их к ним в итоге.
На примере майкрософта, это уже целое похоронное бюро
Меньше двух часов до релиза...
есть время позаботиться о враче :)
Ух..чувствую сервера лягут
Ждем, стим на старте
Жаль что не дали предзагруз за 2-3 часа хотяб, 100+ гигов на 100мбитнике качать довольно долго.
Пока с работы доедешь скачается)))
гог версию ещё долго ставить придётся... Тлен
вот прям слезу прошиб... ладно уломал чертяка :) не буду использовать торрент эдишен...