Создатели Baldur's Gate 3 не заинтересованы в поглощении: "Мы еще не закончили" ©

Команда Larian Studios, создающая Baldur's Gate 3, не заинтересована в том, чтобы ее купили Microsoft или Sony, поскольку главный исполнительный директор Свен Винке считает, что разработчику еще есть что дать. В новом интервью Bloomberg Свен Винке заявил, что, хотя ему "всегда лестно", когда его рассматривают в качестве кандидата на приобретение, ему нравится принимать окончательные решения, и он "определенно [еще] не закончил".

Полная цитата гласит: "Я становлюсь старше, но я, конечно, еще не закончил. Сила этой компании в том, что я очень сильно инвестирую в игровой процесс, а также принимаю окончательные решения. Мы можем делать все в интересах игр, которые мы делаем".

Вопрос журналиста Джейсона Шрайера прозвучал после того, как в 2021 году Larian Studios была включена в список разработчиков, которые рассматривались Microsoft для покупки, наряду с такими компаниями, как SEGA, Square Enix, CD Projekt RED и FromSoftware. Ни один из этих издателей или разработчиков с тех пор так и не был приобретен, но, разумеется, была приобретена компания Bethesda, создавшая игру Skyrim, а завершение сделки Microsoft с Activision Blizzard стоимостью 69 млрд. долл. является лишь вопросом времени.

Baldur's Gate 3 выходит сегодня для ПК, а версия для PS5 запланирована на 6 сентября 2023 года. Будете ли вы играть в эту ролевую игру сегодня или подождете консольного издания?