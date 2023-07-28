Создатели Baldur's Gate 3 обещают еще более необычные романтические сцены: "Это игра с интересными персонажами"

Baldur's Gate 3 всегда была популярной игрой, которую с нетерпением ждали многие, но легко определить момент, когда она стала мейнстримом - сцена с медведем. Во время выставки Panel from Hell компания Larian решила продемонстрировать некоторые романтические возможности игры, в том числе и сцену с друидом по имени Халсин. В этой сцене Халсин использует свою дикую форму, чтобы превратиться в медведя и... белочка уронила свой орешек.
Эта сцена резко повысила популярность Baldur's Gate 3 и сделала ее еще более популярной, чем она была до этого. В связи с этим журналисты связались с Larian Studios, чтобы задать несколько вопросов об известной сцене.
Это всего лишь один момент. Он больше всего подчеркивает характер Халсина - он эльф и друид, живущий сотни лет среди животных, так что в этом смысле он немного чужой". Как игрок, решивший завязать роман с Халсином, вы начинаете узнавать о нем гораздо больше в этой сцене.
Так что да, только медведь. Друиды не смогут превращаться в других животных для романтических сцен в Baldur's Gate 3. Но когда авторов спросили, может ли все стать еще более необычным, Larian Studios ответили простым, но многообещающим "Да".
Что касается массового отклика игроков на сцену с медведем, то, по словам Larian, они специально решили показать ее, поскольку она отражает всю ту работу, которая была проделана в Baldur's Gate 3, и ту свободу, которую она предоставляет игроку в выборе. Создатели также отметили, что реакция на эту сцену вдохновила новых игроков на более глубокое изучение игры.
Сцена с Халсином и Астарионом вызвала всплеск интереса, но она стала скорее отправной точкой, заставившей людей заговорить обо всем остальном, что мы показали в Baldur's Gate 3. Это всего лишь один пример сцены из игры, которая охватывает многое: она показывает качество кинематографа BG3, она показывает, что самостоятельность игрока, его выбор и последствия идут дальше, чем можно было бы ожидать, что Baldur's Gate 3 - это игра с интересными и сложными персонажами.
Перепих с животными - это весело и нормально. Окошечко приоткрывается.
Ой да ладно. Некоторые южные жители очень падки на овечек, интернет не даст соврать. И без всякой там повестки. Традиции.
Ну ты прям заговор рептилоидов раскрыл, через БГ3 решили превратить всех людей в зоофилов
надеюсь не с белкой)))
а так конечно респект,чем больше напихают в игру всяких выборов,тем лучше,линейность в топку...
Главное в первой постельное сцене с Шэдоухарт не отлететь от жертвоприношения )
Фанатов Скурима уже ничем не удивить. Есть сборки, где, прожав нужные опции в меню, можно трахнуть хоть весь игровой зверинец, включая пауков и троллей.
Rimworld RJW передаёт привет.
Мм, белочка.
Игра начинает напоминать порно-квест...
Что то меня начинают напрягать такие новости
Этот фонтан микроновостей о BG3 порядком поднадоел.
Нелинейности нужно достигать в других сферах, а не эротических 🤦♂️
идите к черту со своей зоофилией
пошутили раз(хоть и тупо) и хватит, не превращайте это в пропаганду