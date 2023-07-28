Создатели Baldur's Gate 3 обещают еще более необычные романтические сцены: "Это игра с интересными персонажами" ©

Baldur's Gate 3 всегда была популярной игрой, которую с нетерпением ждали многие, но легко определить момент, когда она стала мейнстримом - сцена с медведем. Во время выставки Panel from Hell компания Larian решила продемонстрировать некоторые романтические возможности игры, в том числе и сцену с друидом по имени Халсин. В этой сцене Халсин использует свою дикую форму, чтобы превратиться в медведя и... белочка уронила свой орешек.

Эта сцена резко повысила популярность Baldur's Gate 3 и сделала ее еще более популярной, чем она была до этого. В связи с этим журналисты связались с Larian Studios, чтобы задать несколько вопросов об известной сцене.

Это всего лишь один момент. Он больше всего подчеркивает характер Халсина - он эльф и друид, живущий сотни лет среди животных, так что в этом смысле он немного чужой". Как игрок, решивший завязать роман с Халсином, вы начинаете узнавать о нем гораздо больше в этой сцене.

Так что да, только медведь. Друиды не смогут превращаться в других животных для романтических сцен в Baldur's Gate 3. Но когда авторов спросили, может ли все стать еще более необычным, Larian Studios ответили простым, но многообещающим "Да".

Что касается массового отклика игроков на сцену с медведем, то, по словам Larian, они специально решили показать ее, поскольку она отражает всю ту работу, которая была проделана в Baldur's Gate 3, и ту свободу, которую она предоставляет игроку в выборе. Создатели также отметили, что реакция на эту сцену вдохновила новых игроков на более глубокое изучение игры.

Сцена с Халсином и Астарионом вызвала всплеск интереса, но она стала скорее отправной точкой, заставившей людей заговорить обо всем остальном, что мы показали в Baldur's Gate 3. Это всего лишь один пример сцены из игры, которая охватывает многое: она показывает качество кинематографа BG3, она показывает, что самостоятельность игрока, его выбор и последствия идут дальше, чем можно было бы ожидать, что Baldur's Gate 3 - это игра с интересными и сложными персонажами.