Создатели Baldur's Gate 3 объявили об открытии новой студии и сообщили о работе над "двумя амбициозными ролевыми играми"

Larian Studios объявила об открытии своей седьмой студии.
Larian Studios Warsaw - первая польская студия разработчика Baldur's Gate 3, которая будет помогать в разработке двух следующих, еще не анонсированных игр Larian.
"Сейчас в разработке находятся две очень амбициозные ролевые игры, и что может быть лучше для воплощения наших замыслов, чем расширение команды и открытие седьмой студии в самом сердце оживленной игровой сцены Польши", - написала Larian в своем официальном аккаунте X.
Larian Warsaw присоединится к основной студии Larian в Бельгии, а также к другим студиям Larian в Канаде, Ирландии, Малайзии, Великобритании и Испании.
В прошлом месяце Larian объявила о том, что сейчас работает над двумя новыми проектами, основанными на собственных оригинальных IP, после того как ее босс Свен Винке заявил, что компания уходит от вселенной Dungeons & Dragons, чтобы попробовать свои силы в чем-то другом.
"Получить возможность разработать игру во вселенной Dungeons & Dragons было для всех нас воплощением мечты", - говорилось в заявлении, опубликованном в прошлом месяце.
Но, как недавно подтвердил Свен, мы не будем вносить никаких новых существенных изменений в сюжет Baldur's Gate 3 или ее персонажей и компаньонов, а также не будем делать расширений или Baldur's Gate 4. Будучи независимой студией с 1996 года, мы ценим свободу следовать за своим творчеством, куда бы оно ни привело. В данном случае, после шести лет работы в Forgotten Realms и долгих обсуждений и размышлений, мы решили воспользоваться этой возможностью для разработки собственных IP. В настоящее время мы работаем над двумя новыми проектами и не можем нарадоваться тому, что нас ждет в будущем. Пока еще все только начинается - мы расскажем вам о них позже. Но знайте, что даже когда мы сосредоточимся на этих новых играх, чувства, которые принесли вам Baldur's Gate 3, живы и здоровы здесь, в замке Larian.
В игре, где будут задействованы поляки-геймдевелоперы, должен быть "курва бобЭр", как было с сэром Беарингтоном, ака друид Хальсин
Главный вопрос, на кой ляд они 1\3 вырезали за месяц до релиза? А ещё что этот СВИНКА говорил об экспансиях, а щас удочки смотал.
Помоему это обычная практика. Раз убрали значит плохо работало
Больше профуканные дедлайны смахивает, голосовые записи в Ютубе говорят обратное твоим словам, а ещё пустующие ключи от квестов 3 акта. Все было готово значит
Они вроде говорили что чинили одно, ломалось другое. Да мб если годик еще приписали мб починили. Но опять же потом годик плюс на полировку
Молодец Винке! Главное, продавайся майкосоневским {censored} (нехорошим людям)!
Растут ребята, это радует)