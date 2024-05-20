Создатели Baldur's Gate 3 объявили об открытии новой студии и сообщили о работе над "двумя амбициозными ролевыми играми"

Larian Studios объявила об открытии своей седьмой студии.

Larian Studios Warsaw - первая польская студия разработчика Baldur's Gate 3, которая будет помогать в разработке двух следующих, еще не анонсированных игр Larian.

"Сейчас в разработке находятся две очень амбициозные ролевые игры, и что может быть лучше для воплощения наших замыслов, чем расширение команды и открытие седьмой студии в самом сердце оживленной игровой сцены Польши", - написала Larian в своем официальном аккаунте X.

Larian Warsaw присоединится к основной студии Larian в Бельгии, а также к другим студиям Larian в Канаде, Ирландии, Малайзии, Великобритании и Испании.

В прошлом месяце Larian объявила о том, что сейчас работает над двумя новыми проектами, основанными на собственных оригинальных IP, после того как ее босс Свен Винке заявил, что компания уходит от вселенной Dungeons & Dragons, чтобы попробовать свои силы в чем-то другом.

"Получить возможность разработать игру во вселенной Dungeons & Dragons было для всех нас воплощением мечты", - говорилось в заявлении, опубликованном в прошлом месяце.

Но, как недавно подтвердил Свен, мы не будем вносить никаких новых существенных изменений в сюжет Baldur's Gate 3 или ее персонажей и компаньонов, а также не будем делать расширений или Baldur's Gate 4. Будучи независимой студией с 1996 года, мы ценим свободу следовать за своим творчеством, куда бы оно ни привело. В данном случае, после шести лет работы в Forgotten Realms и долгих обсуждений и размышлений, мы решили воспользоваться этой возможностью для разработки собственных IP. В настоящее время мы работаем над двумя новыми проектами и не можем нарадоваться тому, что нас ждет в будущем. Пока еще все только начинается - мы расскажем вам о них позже. Но знайте, что даже когда мы сосредоточимся на этих новых играх, чувства, которые принесли вам Baldur's Gate 3, живы и здоровы здесь, в замке Larian.